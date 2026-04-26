एक्सप्लोरर
सोशल मीडिया की लत को लेकर इस देश का बड़ा कदम! युवाओं के लिए आने वाला है ये नियम, जानिए क्या होगा असर
Social Media Rule: सरकार का मानना है कि आज के दौर में सोशल मीडिया संवाद और जुड़ाव का अहम माध्यम बन चुका है इसलिए इसे पूरी तरह बंद करना ठीक नहीं होगा.
आज के समय में बच्चों और युवाओं के बीच सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है लेकिन इसके साथ लत और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं भी गंभीर रूप ले रही हैं. इन चुनौतियों को देखते हुए Japan का संचार मंत्रालय एक नया और सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. एक प्रस्तावित योजना के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए यूजर्स की उम्र की अधिक सख्ती से जांच करना जरूरी बनाया जा सकता है ताकि कम उम्र के बच्चों को डिजिटल खतरों से बचाया जा सके.
1/6
2/6
Published at : 26 Apr 2026 06:20 PM (IST)
Tags :Social Media TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सोशल मीडिया की लत को लेकर इस देश का बड़ा कदम! युवाओं के लिए आने वाला है ये नियम, जानिए क्या होगा असर
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सिर्फ एक क्लिक से बंद हो सकता है आपका Gmail अकाउंट! Jio और Airtel यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा, जानिए क्या है वजह
टेक्नोलॉजी
6 Photos
1 घंटे में कितना बिजली खाता है Ceiling Fan, गर्मियों में इस्तेमाल करने से पहले समझ लें पूरा जोड़-गणित
टेक्नोलॉजी
7 Photos
सिर्फ चार्जिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होता है लैपटॉप का Type-C पोर्ट! इसके 5 छुपे फीचर जान लिए तो सारे काम हो जाएंगे आसान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
क्या होता है AI Phishing? जानिए कैसे मिनटों में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, ये है ठगी से बचने के उपाय
टेक्नोलॉजी
7 Photos
क्या जानबूझकर जल्दी खराब किए जाते हैं स्मार्टफोन? EU की जांच में हो गया हैरान करने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
कैफे या पब्लिक जगह पर करते हैं Wi-Fi का इस्तेमाल? जानिए कैसे खतरे में पड़ सकता है आपका डेटा, लॉगिन करने से पहले जान लें ये ट्रिक्स
टेक्नोलॉजी
6 Photos
AI स्मार्टफोन! अब पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और समझदार बन चुका है आपका फोन, जानिए कैसे बदल रही पूरी दुनिया
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
इंसानों जैसा महसूस करेंगे रोबोट! जानिए क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्किन जिसे छूते ही मिल जाता है सिग्नल
टेक्नोलॉजी
AI को लेकर नई तकरार! अमेरिका ने चीन पर लगाए गंभीर आरोप, दुनिया को कर रहा सतर्क
टेक्नोलॉजी
WhatsApp को टक्कर देने आ गया Elon Musk का XChat! वीडियो कॉलिंग के साथ मिलते हैं इतने सारे फीचर्स
टेक्नोलॉजी
iPhone Fold या iPhone Ultra! किस नाम से लॉन्च होगा Apple का पहला फोल्डेबल फोन? लीक्स में सामने आई ये जानकारी
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सोशल मीडिया की लत को लेकर इस देश का बड़ा कदम! युवाओं के लिए आने वाला है ये नियम, जानिए क्या होगा असर
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सिर्फ एक क्लिक से बंद हो सकता है आपका Gmail अकाउंट! Jio और Airtel यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा, जानिए क्या है वजह
एबीपी लाइव
Opinion