सोशल मीडिया की लत को लेकर इस देश का बड़ा कदम! युवाओं के लिए आने वाला है ये नियम, जानिए क्या होगा असर

दिलचस्प बात यह है कि Japan सरकार सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है. सरकार का मानना है कि आज के दौर में सोशल मीडिया संवाद और जुड़ाव का अहम माध्यम बन चुका है इसलिए इसे पूरी तरह बंद करना ठीक नहीं होगा. इसी वजह से सरकार ऐसा रास्ता अपनाना चाहती है जिसमें इस्तेमाल भी जारी रहे और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके.