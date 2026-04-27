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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान-अमेरिका जंग के बीच इजरायल ने इस मुस्लिम देश को दिया आयरन डोम, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

ईरान-अमेरिका जंग के बीच इजरायल ने इस मुस्लिम देश को दिया आयरन डोम, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

इजरायल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को दुनिया की सबसे अच्छी वायु रक्षा प्रणाली माना जाता है. आयरन डोम 4 से 70 किमी की दूरी से दागे गए कम दूरी के रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन को तबाह कर देता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 27 Apr 2026 09:13 AM (IST)
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अमेरिका और इजरायल ने जब ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो तेहरान ने धमकी दी थी कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सेना के बेसों को निशाना बनाएगा. ईरान ने जब इन देशों में हमले शुरू किए तो संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायल से मदद मांगी थी. Axios ने रिपोर्ट में दावा किया है कि इजरायल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम अबुधाबी भेजा था. इतना ही नहीं नेतन्याहू ने डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सैनिक भी भेजे थे. 

रिपोर्ट के मुताबिक,  अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध के दौरान ईरान के देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले के बीच UAE ने अपने मित्र देशों से मदद मांगी.ज्यादातर प्रोजेक्टाइल को रोक दिया गया, लेकिन कुछ ने आम लोगों और मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद यूएई को मदद मांगनी पड़ी. 
 
UAE के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को किया फोन

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया था. इजरायली अधिकारियों ने एक्सियोस को बताया कि फोन पर बात करने के बाद नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फ़ोर्स (IDF) को कई जवानों के साथ आयरन डोम की बैटरी भेजने का आदेश दिया. यह कदम अबू धाबी के लिए फायदेमंद साबित हुआ, जो ईरानी हमलों का केंद्र बन गया था. 

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मीडिया आउटलेट द्वारा कोट किए गए एक और इज़राइली अधिकारी के अनुसार, UAE ने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके दर्जनों ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया.अबू धाबी के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ईरान ने UAE पर 550 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और 2,200 से ज़्यादा ड्रोन से हमला किया. 

UAE और इजरायल के बीच मजबूत दोस्ती

रिपोर्ट के अनुसार, संकट के समय में आयरन डोम की डिलीवरी से UAE-इज़राइल संबंध और गहरे हुए हैं. एक सीनियर इजरायली अधिकारी के मुताबिक, यह पहली बार है जब इजरायल ने किसी दूसरे देश को बैटरी भेजी है. UAE अब अमेरिका और इजरायल के अलावा अकेला ऐसा देश है जिसने आयरन डोम बैटरी का इस्तेमाल किया है.

दोनों देशों के अधिकारियों ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान UAE और इजरायल एक-दूसरे के साथ करीबी तालमेल में रहे हैं. अरब गल्फ स्टेट्स इंस्टीट्यूट (AGSI) के लिए लिखे एक आर्टिकल में, UAE के पूर्व सिक्योरिटी ऑफिसर तारेक अल-ओतैबा ने इजरायल की तारीफ करते हुए कहा कि देश ने अबू धाबी को असली मदद देने के लिए कदम बढ़ाया है. एक्सियोस के हवाले से एक अमीराती अधिकारी ने कहा कि UAE इस मुश्किल समय में इजरायल की मदद को नहीं भूलेगा.

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इजरायल के आयरन डोम की खासियत

इजरायल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को दुनिया की सबसे अच्छी वायु रक्षा प्रणाली माना जाता है. आयरन डोम 4 से 70 किमी की दूरी से दागे गए कम दूरी के रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन को तबाह कर देता है. इसे इजरायल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा डेवलेप किया गया है.   

Published at : 27 Apr 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu ISRAEL Iran War DONALD Trump Israle-Iran War
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