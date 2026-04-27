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हिंदी न्यूज़ऑटोUpcoming Cars: सस्ते में खरीदनी है Defender जैसी कार? जल्द मार्केट में लॉन्च होने जा रही ये गाड़ियां

Upcoming Cars: सस्ते में खरीदनी है Defender जैसी कार? जल्द मार्केट में लॉन्च होने जा रही ये गाड़ियां

Upcoming SUVs in India: आने वाले महीनों में करीब 4 नई SUV बाजार में आने वाली हैं, जिनका डिजाइन काफी मस्कुलर और रफ एंड टफ होगा. आइए इन गाड़ियों के बारे में डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 27 Apr 2026 11:16 AM (IST)
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भारत में SUVs की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है. खासकर उन गाड़ियों की डिमांड ज्यादा है, जो कम कीमत में मजबूत और स्टाइलिश दिखती हैं. इसी कड़ी में कई कार कंपनियां जल्द ही नई सब-कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने की तैयारी में हैं इन गाड़ियों की खासियत यह होगी कि ये साइज में छोटी होंगी, लेकिन लुक और डिजाइन में बड़ी और दमदार SUV जैसी दिखेंगी. खास बात यह है कि इन SUV का डिजाइन Land Rover Defender से प्रभावित होगा. 

आने वाले महीनों में करीब 4 नई SUV बाजार में आने वाली हैं, जिनका डिजाइन काफी मस्कुलर और रफ एंड टफ होगा. यानी ये गाड़ियां न सिर्फ शहर में चलाने के लिए अच्छी होंगी, बल्कि खराब रास्तों पर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगी. इसके साथ ही कीमत आम लोगों के बजट में रहने की उम्मीद है. 

Renault Bridger

Renault की यह नई SUV खास तौर पर भारत के ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है. इसका डिजाइन काफी बॉक्सी और मजबूत होगा, जिससे यह छोटी होते हुए भी बड़ी SUV जैसा लुक देगी. इसमें परिवार के लिए अच्छा स्पेस और आराम मिलने की उम्मीद है, इसलिए यह फैमिली यूज़ के लिए बढ़िया हो सकती है. इसमें पेट्रोल इंजन के साथ भविष्य में इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ सकता है. कुल मिलाकर यह उन लोगों के लिए सही विकल्प होगी जो कम बजट में स्टाइलिश और मजबूत SUV चाहते हैं.

Nissan Tekton

Nissan की यह अपकमिंग SUV दमदार और रफ एंड टफ लुक के साथ आ सकती है. इसे ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि यह खराब सड़कों और लंबे सफर में भी अच्छा प्रदर्शन कर सके. इसमें अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बॉडी मिलने की उम्मीद है, जिससे यह गांव या खराब रास्तों पर भी आसानी से चल सकेगी. यह कार उन लोगों के लिए बेहतर होगी जो टिकाऊ और भरोसेमंद SUV चाहते हैं.

Tata Scarlet

Tata की यह SUV डिजाइन के मामले में काफी खास हो सकती है, क्योंकि इसमें पुरानी Tata Sierra की झलक के साथ मॉडर्न लुक मिलेगा. इसका स्टाइल अलग और आकर्षक होगा, जिससे यह सड़क पर अलग पहचान बनाएगी.Tata की गाड़ियों की तरह इसमें सेफ्टी पर खास ध्यान दिया जाएगा और मजबूत बॉडी मिलने की उम्मीद है.साथ ही इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन आ सकता है, जिससे परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी. यह उन लोगों के लिए सही है जिन्हें स्टाइल और सेफ्टी दोनों चाहिए.

Mahindra Vision S

Mahindra की यह SUV छोटे साइज में Scorpio जैसा दमदार लुक देने वाली हो सकती है. इसका डिजाइन बॉक्सी और मजबूत होगा, जो खासकर SUV पसंद करने वालों के लिए खास होगा. इसमें ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और रफ-एंड-टफ स्टाइल मिलेगा, जिससे यह शहर और गांव दोनों जगह आसानी से चल सकेगी. साथ ही इसमें नए फीचर्स और बेहतर कम्फर्ट मिलने की उम्मीद है. यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो कम कीमत में असली SUV जैसा फील चाहते हैं.

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Published at : 27 Apr 2026 11:16 AM (IST)
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Land Rover Defender Upcoming SUVs In India Nissan Tekton Renault Bridger
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