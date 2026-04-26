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सिर्फ एक क्लिक से बंद हो सकता है आपका Gmail अकाउंट! Jio और Airtel यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा, जानिए क्या है वजह

Gmail Account: Gmail, Google Drive और Google Photos एक ही स्टोरेज सिस्टम पर चलते हैं. सामान्य तौर पर हर यूजर को 15GB फ्री स्पेस मिलता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 26 Apr 2026 04:13 PM (IST)
Gmail Account: Gmail, Google Drive और Google Photos एक ही स्टोरेज सिस्टम पर चलते हैं. सामान्य तौर पर हर यूजर को 15GB फ्री स्पेस मिलता है.

आजकल Jio और Airtel अपने कई रिचार्ज प्लान्स के साथ Google One की फ्री स्टोरेज दे रहे हैं. पहली नजर में यह ऑफर काफी आकर्षक लगता है क्योंकि बिना अतिरिक्त पैसे दिए आपको बड़ी स्टोरेज मिल जाती है. लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सोच-समझकर नहीं किया गया तो आगे चलकर यही सुविधा परेशानी का कारण बन सकती है.

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इन प्लान्स में कई बार 6 महीने से लेकर 18 महीने तक 1TB या 2TB तक की स्टोरेज मिलती है. अक्सर यूजर्स इस स्पेस को भरने में देर नहीं लगाते. असली समस्या तब आती है जब फ्री अवधि खत्म हो जाती है.
इन प्लान्स में कई बार 6 महीने से लेकर 18 महीने तक 1TB या 2TB तक की स्टोरेज मिलती है. अक्सर यूजर्स इस स्पेस को भरने में देर नहीं लगाते. असली समस्या तब आती है जब फ्री अवधि खत्म हो जाती है.
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अगर आप उसी स्टोरेज को जारी रखना चाहते हैं तो आपको महंगा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. अगर भुगतान नहीं किया तो आपकी क्लाउड सेवाएं सीमित हो सकती हैं और कामकाज प्रभावित होने लगता है.
अगर आप उसी स्टोरेज को जारी रखना चाहते हैं तो आपको महंगा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. अगर भुगतान नहीं किया तो आपकी क्लाउड सेवाएं सीमित हो सकती हैं और कामकाज प्रभावित होने लगता है.
Published at : 26 Apr 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
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