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सिर्फ एक क्लिक से बंद हो सकता है आपका Gmail अकाउंट! Jio और Airtel यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा, जानिए क्या है वजह
Gmail Account: Gmail, Google Drive और Google Photos एक ही स्टोरेज सिस्टम पर चलते हैं. सामान्य तौर पर हर यूजर को 15GB फ्री स्पेस मिलता है.
आजकल Jio और Airtel अपने कई रिचार्ज प्लान्स के साथ Google One की फ्री स्टोरेज दे रहे हैं. पहली नजर में यह ऑफर काफी आकर्षक लगता है क्योंकि बिना अतिरिक्त पैसे दिए आपको बड़ी स्टोरेज मिल जाती है. लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सोच-समझकर नहीं किया गया तो आगे चलकर यही सुविधा परेशानी का कारण बन सकती है.
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Published at : 26 Apr 2026 04:13 PM (IST)
Tags :Google Gmail TECH NEWS HINDI
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