सिर्फ एक क्लिक से बंद हो सकता है आपका Gmail अकाउंट! Jio और Airtel यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा, जानिए क्या है वजह

इन प्लान्स में कई बार 6 महीने से लेकर 18 महीने तक 1TB या 2TB तक की स्टोरेज मिलती है. अक्सर यूजर्स इस स्पेस को भरने में देर नहीं लगाते. असली समस्या तब आती है जब फ्री अवधि खत्म हो जाती है.