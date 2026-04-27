WhatsApp Plus: इस पेड सब्सक्रिप्शन में यूजर को क्या मिलेगा? लॉन्च से पहले ही हो गया खुलासा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom WhatsApp Plus: पेड सब्सक्रिप्शन के साथ नए फीचर्स होंगे

प्रीमियम यूजर्स को मिलेंगे एक्सक्लूसिव आइकन, थीम्स, स्टिकर

मासिक कीमत लगभग 250 रुपये, फीचर्स होंगे वैकल्पिक

सभी यूजर्स के लिए बेसिक फंक्शन पहले की तरह फ्री रहेंगे

WhatsApp Plus: YouTube की तरह जल्द ही WhatsApp पर पेड सब्सक्रिप्शन आने वाला है, जिसे WhatsApp Plus नाम से जाना जाएगा. पिछले कई महीनों से इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और अब कंपनी ने इसे रोल आउट करना शुरू कर दिया है. इसे कुछ यूजर्स के लिए अवेलेबल करवाया गया है, जिससे पता चलता है कि पैसे देकर यूजर्स को क्या-क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं. साथ ही इसकी अनुमानित कीमत भी सामने आ गई है. आइए जानते हैं कि WhatsApp Plus के लिए यूजर्स को महीने के कितने पैसे देने पड़ सकते हैं और इसके बदले क्या-क्या स्पेशल फीचर्स मिलेंगे.

WhatsApp Plus में क्या-क्या फीचर्स होंगे?

रिपोर्ट्स के अनुसार, WhatsApp ने कुछ एंड्रॉयड बीटा टेस्टर के लिए यह सब्सक्रिप्शन प्लान रोल आउट किया है. इसमें मिलने वाले स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यूजर्स के पास एक्सक्लूसिव आइकन, थीम्स और रिंगटोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा. बताया जा रहा है कि इस प्लान में कंपनी एक्सक्लूसिव स्टिकर पैक, 18 थीम्स और कलर्स आदि दे रही है, जिससे यूजर्स अपनी पसंद से ऐप को कस्टमाइज कर पाएंगे. इसके अलावा पेड यूजर्स को 20 चैट पिन करने और कुछ चैट्स के लिए अलग थीम, रिंगटोन और नोटिफिकेशन टोन सेट करने का ऑप्शन मिलेगा.

WhatsApp Plus के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा?

कंपनी की तरफ से भारत में इस प्लान की कीमत को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि, रिपोर्ट में बताया गया है कि टेस्टिंग के दौरान कंपनी ने इस सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 2.49 यूरो (लगभग 250 रुपये) प्रति महीना रखी है. भारत में इस फीचर के रोल आउट के समय इस कीमत में बदलाव भी किया जा सकता है. यानी WhatsApp लगभग 250 रुपये में यूजर्स को कई एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करने जा रही है.

WhatsApp Plus होगा पूरी तरह ऑप्शनल

यह बात गौर करने वाली है कि यह सब्सक्रिप्शन प्लान पूरी तरह ऑप्शनल होगा. इसका मतलब है कि जो यूजर्स इसे खरीदेगा, उसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे. वहीं जो यूजर्स इस सब्सक्रिप्शन प्लान को नहीं लेंगे, उन्हें एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वो अभी तक तरह ही इस ऐप का यूज कर पाएंगे. प्लान आने के बाद भी ऐप के बेसिक फंक्शन जैसे चैटिंग, ऑडियो-वीडियो कॉल और फाइल शेयरिंग आदि फ्री रहेंगे. इनके लिए यूजर्स को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. माना जा रहा है कि एंड्रॉयड और आईफोन के लिए इस सब्सक्रिप्शन प्लान को अगले कुछ हफ्तों में रोल आउट कर दिया जाएगा.

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