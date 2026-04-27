हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp Plus: इस पेड सब्सक्रिप्शन में यूजर को क्या मिलेगा? लॉन्च से पहले ही हो गया खुलासा

WhatsApp Plus: इस पेड सब्सक्रिप्शन में यूजर को क्या मिलेगा? लॉन्च से पहले ही हो गया खुलासा

WhatsApp Plus: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान को रोल आउट करना शुरू कर दिया है. इसे बीटा टेस्टर के लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Apr 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • WhatsApp Plus: पेड सब्सक्रिप्शन के साथ नए फीचर्स होंगे
  • प्रीमियम यूजर्स को मिलेंगे एक्सक्लूसिव आइकन, थीम्स, स्टिकर
  • मासिक कीमत लगभग 250 रुपये, फीचर्स होंगे वैकल्पिक
  • सभी यूजर्स के लिए बेसिक फंक्शन पहले की तरह फ्री रहेंगे

WhatsApp Plus: YouTube की तरह जल्द ही WhatsApp पर पेड सब्सक्रिप्शन आने वाला है, जिसे WhatsApp Plus नाम से जाना जाएगा. पिछले कई महीनों से इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और अब कंपनी ने इसे रोल आउट करना शुरू कर दिया है. इसे कुछ यूजर्स के लिए अवेलेबल करवाया गया है, जिससे पता चलता है कि पैसे देकर यूजर्स को क्या-क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं. साथ ही इसकी अनुमानित कीमत भी सामने आ गई है. आइए जानते हैं कि WhatsApp Plus के लिए यूजर्स को महीने के कितने पैसे देने पड़ सकते हैं और इसके बदले क्या-क्या स्पेशल फीचर्स मिलेंगे.

WhatsApp Plus में क्या-क्या फीचर्स होंगे?

रिपोर्ट्स के अनुसार, WhatsApp ने कुछ एंड्रॉयड बीटा टेस्टर के लिए यह सब्सक्रिप्शन प्लान रोल आउट किया है. इसमें मिलने वाले स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यूजर्स के पास एक्सक्लूसिव आइकन, थीम्स और रिंगटोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा. बताया जा रहा है कि इस प्लान में कंपनी एक्सक्लूसिव स्टिकर पैक, 18 थीम्स और कलर्स आदि दे रही है, जिससे यूजर्स अपनी पसंद से ऐप को कस्टमाइज कर पाएंगे. इसके अलावा पेड यूजर्स को 20 चैट पिन करने और कुछ चैट्स के लिए अलग थीम, रिंगटोन और नोटिफिकेशन टोन सेट करने का ऑप्शन मिलेगा. 

WhatsApp Plus के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा?

कंपनी की तरफ से भारत में इस प्लान की कीमत को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि, रिपोर्ट में बताया गया है कि टेस्टिंग के दौरान कंपनी ने इस सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 2.49 यूरो (लगभग 250 रुपये) प्रति महीना रखी है. भारत में इस फीचर के रोल आउट के समय इस कीमत में बदलाव भी किया जा सकता है. यानी WhatsApp लगभग 250 रुपये में यूजर्स को कई एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करने जा रही है. 

WhatsApp Plus होगा पूरी तरह ऑप्शनल 

यह बात गौर करने वाली है कि यह सब्सक्रिप्शन प्लान पूरी तरह ऑप्शनल होगा. इसका मतलब है कि जो यूजर्स इसे खरीदेगा, उसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे. वहीं जो यूजर्स इस सब्सक्रिप्शन प्लान को नहीं लेंगे, उन्हें एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वो अभी तक तरह ही इस ऐप का यूज कर पाएंगे. प्लान आने के बाद भी ऐप के बेसिक फंक्शन जैसे चैटिंग, ऑडियो-वीडियो कॉल और फाइल शेयरिंग आदि फ्री रहेंगे. इनके लिए यूजर्स को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. माना जा रहा है कि एंड्रॉयड और आईफोन के लिए इस सब्सक्रिप्शन प्लान को अगले कुछ हफ्तों में रोल आउट कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

पासवर्ड हो गए 'रिटायर', अब क्या यूज करना रहेगा सेफ? टॉप इंटेलीजेंस एजेंसी ने सब बता दिया

Published at : 27 Apr 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
WhatsApp Whatsapp Plus TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
WhatsApp Plus: इस पेड सब्सक्रिप्शन में यूजर को क्या मिलेगा? लॉन्च से पहले ही हो गया खुलासा
WhatsApp Plus: इस पेड सब्सक्रिप्शन में यूजर को क्या मिलेगा? लॉन्च से पहले ही हो गया खुलासा
टेक्नोलॉजी
AI Scams में तेज इजाफा, आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेसेस को भी खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट
AI Scams में तेज इजाफा, आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेसेस को भी खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट
टेक्नोलॉजी
Instagram Edits का धमाका! 1 साल पूरा होते ही आने वाले हैं ऐसे फीचर्स जो वीडियो एडिटिंग को बना देंगे और आसान
Instagram Edits का धमाका! 1 साल पूरा होते ही आने वाले हैं ऐसे फीचर्स जो वीडियो एडिटिंग को बना देंगे और आसान
टेक्नोलॉजी
YouTube Shorts Vs Instagram Reels: किस प्लेटफॉर्म से होती है ज्यादा कमाई? जानिए क्या है सच्चाई
किस प्लेटफॉर्म से होती है ज्यादा कमाई? जानिए क्या है सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? पूरी दुनिया की नजर | Attack On Trump
Viral Video: ओवरटेक की गलती से हुआ जोरदार एक्सीडेंट | Road Accident | ABP News
Janhit: ट्रंप के डिनर में कैसे पहुंचा किलर? | Attack on Trump | Iran on Trump Firing | Iran US War
Attack on Trump: क्या ईरान ने ट्रंप पर हमला कराया? | Donald Trump | JD Vance | US | Gunshot
Sandeep Chaudhary: बंगाल में चुनावी महासंग्राम, जनता किसके साथ? | West Bengal 2026 | PM Modi |Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सबूत बहस नहीं करते, वो फैसला करते हैं, सिर्फ 22 मिनट में...', ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारतीय सेना की पाकिस्तान को चेतावनी
'सबूत बहस नहीं करते, वो फैसला करते हैं, सिर्फ 22 मिनट में...', भारतीय सेना की पाकिस्तान को चेतावनी
महाराष्ट्र
'ट्रंप पर तो गोली चलनी ही थी, भारत में भी...', अमेरिका में गोलीबारी पर कांग्रेस नेता का विवादित बयान
'ट्रंप पर तो गोली चलनी ही थी, भारत में भी...', अमेरिका में गोलीबारी पर कांग्रेस नेता का विवादित बयान
विश्व
'मैंने किसी का रेप नहीं किया...', खुद पर फायरिंग की घटना के बाद ऐसा क्यों बोलने लगे ट्रंप?
'मैंने किसी का रेप नहीं किया...', खुद पर फायरिंग की घटना के बाद ऐसा क्यों बोलने लगे ट्रंप?
आईपीएल 2026
IPL 2026, DC vs RCB: आज गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, पढ़ें मैच प्रीव्यू
IPL 2026, DC vs RCB: आज गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, पढ़ें मैच प्रीव्यू
बॉलीवुड
रणवीर सिंह- दीपिका पादुकोण की बेटी दुआ ने अटेंड किया पहला म्यूजिकल शो, 'धुरंधर' स्टार ने कहा- एक्स्ट्रा स्पेशल
रणवीर सिंह- दीपिका पादुकोण की बेटी दुआ ने अटेंड किया पहला म्यूजिकल शो, 'धुरंधर' स्टार ने कहा- एक्स्ट्रा स्पेशल
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच इजरायल ने इस मुस्लिम देश को दिया आयरन डोम, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
ईरान-अमेरिका जंग के बीच इजरायल ने इस मुस्लिम देश को दिया आयरन डोम, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
9 सेकंड में ढूंढो छुपा हुआ अखबार! पार्क की इस तस्वीर ने तेज नजर वालों को भी कर दिया कन्फ्यूज
9 सेकंड में ढूंढो छुपा हुआ अखबार! पार्क की इस तस्वीर ने तेज नजर वालों को भी कर दिया कन्फ्यूज
टेक्नोलॉजी
AI Scams में तेज इजाफा, आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेसेस को भी खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट
AI Scams में तेज इजाफा, आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेसेस को भी खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget