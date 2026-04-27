लंबे समय तक खुशबू चाहिए? इन जगहों पर परफ्यूम लगाना बंद करें

Perfume Tips For Summer: चिलचिलाती गर्मी में घर से निकलते ही पसीना ऐसी रफ्तार से आता है कि चाहे आप कितना भी परफ्यूम लगा लें, कुछ ही देर में खुशबू फीकी पड़ने लगती है. ऐसे में बार-बार फ्रेश रहने के लिए लोग दोबारा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा असर नहीं मिल पाता. दरअसल, खुशबू का असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे शरीर के किन हिस्सों पर अप्लाई कर रहे है.

ऐसे में सिर्फ महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उसे सही जगह और सही तरीके से लगाना भी उतना ही जरूरी है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहे, तो यह समझना जरूरी है कि परफ्यूम कहां और कैसे लगाना चाहिए, और किन जगहों पर लगाने से बचना चाहिए. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

कपड़ों की बजाय सही जगह पर लगाएं परफ्यूम

सबसे पहली बात यह है कि परफ्यूम को कपड़ों पर लगाने की आदत कई लोगों में होती है, लेकिन यह तरीका सही नहीं माना जाता. कपड़ों पर परफ्यूम लगाने से उसकी खुशबू उतनी देर तक नहीं टिकती जितनी त्वचा पर टिकती है. इसके अलावा कुछ परफ्यूम कपड़ों पर दाग भी छोड़ सकते हैं. इसलिए बेहतर होता है कि परफ्यूम को सीधे त्वचा पर लगाया जाए, खासकर उन जगहों पर जहां शरीर का तापमान हल्की गर्म रहता है. परफ्यूम से जुड़ी जानकारी देने वाली वेबसाइट Blancoparfumes के अनुसार, कलाई पर परफ्यूम लगाना सबसे आम और असरदार तरीका माना जाता है. यहां नसें त्वचा के पास होती हैं, जिससे हल्की गर्माहट बनी रहती है और खुशबू लंबे समय तक टिकती है. वहीं गर्दन और कान के पीछे भी परफ्यूम लगाना अच्छा माना जाता है.

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पल्स पॉइंट्स पर लगाने से बढ़ता है असर

दूसरी अहम बात यह है कि सीने पर हल्का सा परफ्यूम लगाने से उसकी खुशबू ऊपर की तरफ फैलती है और पूरे दिन हल्की और अच्छी खुशबू बनी रहती है. यह तरीका उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय तक फ्रेश महसूस करना चाहते हैं. इन जगहों पर खून का प्रवाह तेज होता है, साथ ही कोहनी के अंदर वाले हिस्से, घुटनों के पीछे और टखनों जैसे हिस्से भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां परफ्यूम अच्छी तरह टिकता है और धीरे-धीरे अपनी खुशबू छोड़ता है और लंबे समय तक बनी रहती है. वहीं कई लोग परफ्यूम लगाने के बाद उसे रगड़ देते हैं, जो कि गलत तरीका है. इससे खुशबू के कण टूट जाते हैं और उसकी असरदार क्षमता कम हो जाती है. साथ ही पेट के आसपास परफ्यूम लगाना ज्यादा आम नहीं है, लेकिन यह भी खुशबू को लंबे समय तक टिकाने में मदद करता है. इस हिस्से में शरीर की गर्मी बनी रहती है, जिससे परफ्यूम का असर और बढ़ जाता है.

किन जगहों पर परफ्यूम लगाने से बचना चाहिए

इसके अलावा कुछ जगहों पर परफ्यूम लगाने से बचना चाहिए, जैसे कि बहुत ज्यादा पसीना आने वाली जगहें या बहुत सूखी त्वचा पर. पसीना खुशबू को जल्दी खत्म कर देता है, जबकि सूखी त्वचा पर परफ्यूम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता. इसलिए परफ्यूम लगाने से पहले हल्का मॉइस्चराइजर लगाना फायदेमंद होता है. सही जगह और सही तरीके से परफ्यूम लगाने पर ही उसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रह सकती है और आप दिनभर फ्रेश महसूस कर सकते हैं.

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