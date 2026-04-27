'मैंने किसी का रेप नहीं किया...', खुद पर फायरिंग की घटना के बाद ऐसा क्यों बोलने लगे ट्रंप?

व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग की घटना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली विस्तृत प्रतिक्रिया दी है. CBS न्यूज से दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने विपक्षी दल (डेमोक्रेटिक पार्टी) को भी आड़े हाथ लिया. देश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा के सवाल पर उन्होंने कहा कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा हमेशा से रही है, लेकिन मौजूदा समय में डेमोक्रेटिक पार्टी की 'हेट स्पीच' देश के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है. उन्होंने खुद पर लगे व्यक्तिगत आरोपों को खारिज करते हुए कहा, 'मैं रेपिस्ट नहीं हूं, मैंने किसी का रेप नहीं किया या पीडोफाइल नहीं हूं.'

शूटिंग के दौरान क्या हुआ? ट्रंप ने बताया

ट्रंप ने बताया, 'जैसे ही फायरिंग हुई, मैं और फर्स्ट लेडी मेलानिया तुरंत जमीन पर गिर गए. सुरक्षा बल (सीक्रेट सर्विस)ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया. उन्होंने कहा, 'मैं देखना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है. मैं बेहतरीन सुरक्षाकर्मियों से घिरा था, लेकिन शायद मैंने उन्हें थोड़ा और धीरे काम करने पर मजबूर कर दिया क्योंकि मैं स्थिति को समझना चाहता था.' उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर आलोचना की जा सकती है, लेकिन इस मामले में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने अच्छा काम किया.

हमलावर को लेकर क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी प्रेसिडेंट ने खुलासा किया कि उन्होंने हमलावर का मैनिफेस्टो पढ़ा है, जिससे पता चलता है कि वह 'रेडिकलाइज़्ड' (कट्टरपंथी) हो चुका था. ट्रंप के अनुसार, 'वह पहले एक ईसाई विश्वासी था, लेकिन अचानक वह एक कट्टर ईसाई-विरोधी व्यक्ति बन गया. उसके स्वभाव में यह बदलाव बहुत डरावना था.' उन्होंने यह भी बताया कि हमलावर के भाई-बहन ने उसके संदिग्ध व्यवहार की रिपोर्ट पुलिस को पहले ही दे दी थी और उसका पूरा परिवार काफी परेशान था. हमलावर की फुर्ती पर तंज कसते हुए ट्रंप ने कहा, 'उसकी गति इतनी तेज थी कि NFL को उसे साइन कर लेना चाहिए.'

ईरान युद्ध में चीन की भूमिका पर क्या कहा?

क्षेत्रीय तनाव पर बात करते हुए ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि ईरान से जुड़े मामलों में चीन और बड़ी भूमिका निभा सकता है. ट्रंप ने कहा, 'चीन कुछ हद तक मदद कर रहा है, लेकिन वह और अधिक कर सकता है. हालांकि, मैं इस स्थिति से बहुत ज्यादा निराश नहीं हूं.'

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डिनर पार्टी के आयोजन का समर्थन

सुरक्षा खामियों की आलोचनाओं के बीच ट्रंप ने ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजनों में कमियां निकाली जा सकती हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने अपना काम बखूबी किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि इन घटनाओं के बावजूद व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर का आयोजन भविष्य में भी जारी रहना चाहिए.

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