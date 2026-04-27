हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 में नहीं, iPhone 20 में मिलेगा सब हटकर लुक, अब तक के सारे फोन से होगा अलग

iPhone 18 में नहीं, iPhone 20 में मिलेगा सब हटकर लुक, अब तक के सारे फोन से होगा अलग

iPhone 20: 2027 में लॉन्च होने वाले iPhone 20 को लेकर ऐप्पल जबरदस्त तैयारी कर रही है. यह आईफोन एकदम नए लुक और धाकड़ अपग्रेड्स के साथ लॉन्च होगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Apr 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • iPhone 20 में बेजल-लेस डिस्प्ले, सैमसंग के साथ माइक्रो-कर्व्ड OLED पर काम.
  • अंडर-डिस्प्ले फेसआईडी और फ्रंट कैमरा संभव, डिस्प्ले कटआउट नहीं.
  • भौतिक बटनों की जगह हेप्टिक फीडबैक वाले सॉलिड-स्टेट बटन होंगे.
  • नए चिपसेट, बेहतर बैटरी लाइफ और उन्नत कैमरा फीचर्स मिलेंगे।

iPhone 20: 2027 में आईफोन के सफर को 20 साल पूरे हो जाएंगे. इस मौके पर ऐप्पल सबसे यूनीक आईफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि 2027 को लेकर ऐप्पल धांसू तैयारी कर रही है और इस साल लॉन्च होने वाले आईफोन में एक से बढ़कर एक नए फीचर्स दिए जा सकते हैं. iPhone 20 में ऐप्पल बिना बैजल्स वाला आईफोन लॉन्च करेगी. इसके लिए कंपनी सैमसंग के साथ मिलकर एक माइक्रो-कर्व्ड OLED डिस्प्ले पर काम कर रही है. इसे आईफोन के लुक के साथ-साथ उसकी फील भी पूरी तरह बदल जाएगी. आइए जानते हैं कि iPhone 20 को लेकर ऐप्पल ने क्या प्लानिंग की है.

iPhone 20 में होगा खास डिस्प्ले

टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन की मानें तो iPhone 20 में खास डिस्प्ले मिलेगा. सैमसंग का डिस्प्ले मौजूदा स्क्रीन की तुलना में अधिक ब्राइट और पतला होगा. कर्व्ड डिस्प्ले के कारण आईफोन को हाथ में पकड़ना आसान होगा और इसके किनारे भी ज्यादा नैचुरल लगेंगे. ऐसी भी रिपोर्ट है कि अगर ऐप्पल इस डिस्प्ले को यूज करती है तो सैमसंग भी 2028 में लॉन्च होने वाली Galaxy S28 लाइनअप में इसे यूज कर सकती है.

क्या अंडर-डिस्प्ले फेसआईडी के साथ आएगा iPhone 20?

iPhone 20 के फ्रंट लुक को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह आईफोन बिना किसी डिस्प्ले कटआउट के लॉन्च होगा. कई लीक्स में कहा गया है कि iPhone 20 में ऐप्पल फेसआईडी सेटअप को डिस्प्ले के अंडर सेट कर सकती है, जबकि कुछ में कहा जा रहा है कि 2027 तक ऐप्पल ऐसा नहीं कर पाएगी. अगर कंपनी इसमें अंडर-डिस्प्ले फेसआईडी सेटअप दे पाती है तो यह फोन सिर्फ होल-पंच कटआउट के साथ लॉन्च हो सकता है, जिसमें फ्रंट कैमरा हाउस किया जाएगा. 

हेप्टिक बटन के साथ लॉन्च हो सकती है iPhone 20 सीरीज 

आईफोन 20 सीरीज में सिर्फ डिस्प्ले में ही बड़ा बदलाव नहीं किया जा रहा है. ऐसी संभावना है कि लाइनअप के मॉडल में पावर, वॉल्यूम, एक्शन और कैमरा कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन की जगह सॉलिड-स्टेट बटन देखने को मिलेंगी. ये बटन फिजिकली मूव नहीं होंगी, लेकिन जैसे ही कोई इन पर टच करेगा, ये हेप्टिक वाइब्रेशन के जरिए फीडबैक देगी. इससे यूजर को बटन दबाने जैसा ही फील होगा.

परफॉर्मेंस को भी किया जाएगा अपग्रेड

हर नई लाइनअप की तरह iPhone 20 सीरीज की परफॉर्मेंस को भी अपग्रेड किया जाएगा. इसमें ऐप्पल अपना एडवांस्ड चिपसेट यूज करेगी और इसकी बैटरी लाइफ को भी बेहतर किया जा सकता है. इसके अलावा कैमरा कैपेबिलिटीज को भी इंप्रूव किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

WhatsApp Plus: इस पेड सब्सक्रिप्शन में यूजर को क्या मिलेगा? लॉन्च से पहले ही हो गया खुलासा

Published at : 27 Apr 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone 18 में नहीं, iPhone 20 में मिलेगा सब हटकर लुक, अब तक के सारे फोन से होगा अलग
iPhone 18 में नहीं, iPhone 20 में मिलेगा सब हटकर लुक, अब तक के सारे फोन से होगा अलग
टेक्नोलॉजी
AI का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले ही सबसे ज्यादा डरे हुए! नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
AI का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले ही सबसे ज्यादा डरे हुए! नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Plus: इस पेड सब्सक्रिप्शन में यूजर को क्या मिलेगा? लॉन्च से पहले ही हो गया खुलासा
WhatsApp Plus: इस पेड सब्सक्रिप्शन में यूजर को क्या मिलेगा? लॉन्च से पहले ही हो गया खुलासा
टेक्नोलॉजी
AI Scams में तेज इजाफा, आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेसेस को भी खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट
AI Scams में तेज इजाफा, आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेसेस को भी खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? पूरी दुनिया की नजर | Attack On Trump
Viral Video: ओवरटेक की गलती से हुआ जोरदार एक्सीडेंट | Road Accident | ABP News
Janhit: ट्रंप के डिनर में कैसे पहुंचा किलर? | Attack on Trump | Iran on Trump Firing | Iran US War
Attack on Trump: क्या ईरान ने ट्रंप पर हमला कराया? | Donald Trump | JD Vance | US | Gunshot
Sandeep Chaudhary: बंगाल में चुनावी महासंग्राम, जनता किसके साथ? | West Bengal 2026 | PM Modi |Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सबूत बहस नहीं करते, वो फैसला करते हैं, सिर्फ 22 मिनट में...', ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारतीय सेना की पाकिस्तान को चेतावनी
'सबूत बहस नहीं करते, वो फैसला करते हैं, सिर्फ 22 मिनट में...', भारतीय सेना की पाकिस्तान को चेतावनी
बिहार
'अभी तो AAP के विधायक भी टूटेंगे', सांसदों की बगावत के बाद रामकृपाल यादव की अरविंद केजरीवाल को चेतावनी
'अभी तो AAP के विधायक भी टूटेंगे', सांसदों की बगावत के बाद रामकृपाल यादव की केजरीवाल को चेतावनी
विश्व
'मैंने किसी का रेप नहीं किया...', खुद पर फायरिंग की घटना के बाद ऐसा क्यों बोलने लगे ट्रंप?
'मैंने किसी का रेप नहीं किया...', खुद पर फायरिंग की घटना के बाद ऐसा क्यों बोलने लगे ट्रंप?
आईपीएल 2026
IPL 2026, DC vs RCB: आज गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, पढ़ें मैच प्रीव्यू
IPL 2026, DC vs RCB: आज गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, पढ़ें मैच प्रीव्यू
बॉलीवुड
साई पल्लवी ने टूटी-फूटी हिंदी के लिए मांगी माफी, वायरल हुआ वीडियो
साई पल्लवी ने टूटी-फूटी हिंदी के लिए मांगी माफी, वायरल हुआ वीडियो
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच इजरायल ने इस मुस्लिम देश को दिया आयरन डोम, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
ईरान-अमेरिका जंग के बीच इजरायल ने इस मुस्लिम देश को दिया आयरन डोम, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
लाइफस्टाइल
Perfume Tips For Summer: लंबे समय तक खुशबू चाहिए? इन जगहों पर परफ्यूम लगाना बंद करें
लंबे समय तक खुशबू चाहिए? इन जगहों पर परफ्यूम लगाना बंद करें
एग्रीकल्चर
Percentage of Carbon in Soil: खेती के लिए मिट्टी में कितना होना चाहिए कार्बन, किसान जान लें काम की बात
खेती के लिए मिट्टी में कितना होना चाहिए कार्बन, किसान जान लें काम की बात
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget