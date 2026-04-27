iPhone 18 में नहीं, iPhone 20 में मिलेगा सब हटकर लुक, अब तक के सारे फोन से होगा अलग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 20 में बेजल-लेस डिस्प्ले, सैमसंग के साथ माइक्रो-कर्व्ड OLED पर काम.

अंडर-डिस्प्ले फेसआईडी और फ्रंट कैमरा संभव, डिस्प्ले कटआउट नहीं.

भौतिक बटनों की जगह हेप्टिक फीडबैक वाले सॉलिड-स्टेट बटन होंगे.

नए चिपसेट, बेहतर बैटरी लाइफ और उन्नत कैमरा फीचर्स मिलेंगे।

iPhone 20: 2027 में आईफोन के सफर को 20 साल पूरे हो जाएंगे. इस मौके पर ऐप्पल सबसे यूनीक आईफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि 2027 को लेकर ऐप्पल धांसू तैयारी कर रही है और इस साल लॉन्च होने वाले आईफोन में एक से बढ़कर एक नए फीचर्स दिए जा सकते हैं. iPhone 20 में ऐप्पल बिना बैजल्स वाला आईफोन लॉन्च करेगी. इसके लिए कंपनी सैमसंग के साथ मिलकर एक माइक्रो-कर्व्ड OLED डिस्प्ले पर काम कर रही है. इसे आईफोन के लुक के साथ-साथ उसकी फील भी पूरी तरह बदल जाएगी. आइए जानते हैं कि iPhone 20 को लेकर ऐप्पल ने क्या प्लानिंग की है.

iPhone 20 में होगा खास डिस्प्ले

टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन की मानें तो iPhone 20 में खास डिस्प्ले मिलेगा. सैमसंग का डिस्प्ले मौजूदा स्क्रीन की तुलना में अधिक ब्राइट और पतला होगा. कर्व्ड डिस्प्ले के कारण आईफोन को हाथ में पकड़ना आसान होगा और इसके किनारे भी ज्यादा नैचुरल लगेंगे. ऐसी भी रिपोर्ट है कि अगर ऐप्पल इस डिस्प्ले को यूज करती है तो सैमसंग भी 2028 में लॉन्च होने वाली Galaxy S28 लाइनअप में इसे यूज कर सकती है.

क्या अंडर-डिस्प्ले फेसआईडी के साथ आएगा iPhone 20?

iPhone 20 के फ्रंट लुक को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह आईफोन बिना किसी डिस्प्ले कटआउट के लॉन्च होगा. कई लीक्स में कहा गया है कि iPhone 20 में ऐप्पल फेसआईडी सेटअप को डिस्प्ले के अंडर सेट कर सकती है, जबकि कुछ में कहा जा रहा है कि 2027 तक ऐप्पल ऐसा नहीं कर पाएगी. अगर कंपनी इसमें अंडर-डिस्प्ले फेसआईडी सेटअप दे पाती है तो यह फोन सिर्फ होल-पंच कटआउट के साथ लॉन्च हो सकता है, जिसमें फ्रंट कैमरा हाउस किया जाएगा.

हेप्टिक बटन के साथ लॉन्च हो सकती है iPhone 20 सीरीज

आईफोन 20 सीरीज में सिर्फ डिस्प्ले में ही बड़ा बदलाव नहीं किया जा रहा है. ऐसी संभावना है कि लाइनअप के मॉडल में पावर, वॉल्यूम, एक्शन और कैमरा कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन की जगह सॉलिड-स्टेट बटन देखने को मिलेंगी. ये बटन फिजिकली मूव नहीं होंगी, लेकिन जैसे ही कोई इन पर टच करेगा, ये हेप्टिक वाइब्रेशन के जरिए फीडबैक देगी. इससे यूजर को बटन दबाने जैसा ही फील होगा.

परफॉर्मेंस को भी किया जाएगा अपग्रेड

हर नई लाइनअप की तरह iPhone 20 सीरीज की परफॉर्मेंस को भी अपग्रेड किया जाएगा. इसमें ऐप्पल अपना एडवांस्ड चिपसेट यूज करेगी और इसकी बैटरी लाइफ को भी बेहतर किया जा सकता है. इसके अलावा कैमरा कैपेबिलिटीज को भी इंप्रूव किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

WhatsApp Plus: इस पेड सब्सक्रिप्शन में यूजर को क्या मिलेगा? लॉन्च से पहले ही हो गया खुलासा