कीबोर्ड के F और J बटन पर क्यों बने होते हैं छोटे उभार? यह सीक्रेट जानकर चौंक जाएंगे आप

जब उंगलियां सही जगह पर होती हैं तो टाइपिंग की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है और गलतियां कम हो जाती हैं. ये छोटे उभार यूजर को यह महसूस कराते हैं कि हाथ सही पोजिशन में है जिससे बार-बार कीबोर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ती. खासकर कम रोशनी में या स्क्रीन पर फोकस रखते हुए काम करने वालों के लिए यह फीचर बेहद काम का है.