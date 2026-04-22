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कीबोर्ड के F और J बटन पर क्यों बने होते हैं छोटे उभार? यह सीक्रेट जानकर चौंक जाएंगे आप
Tech Tips: इन उभारों का मुख्य उद्देश्य यूजर को बिना कीबोर्ड देखे सही जगह पर उंगलियां रखने में मदद करना है.
हम रोजाना लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कीबोर्ड के F और J बटन पर छोटे-छोटे उभार बने होते हैं? पहली नजर में ये मामूली लगते हैं लेकिन टाइपिंग के अनुभव को बेहतर बनाने में इनकी अहम भूमिका होती है.
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Published at : 22 Apr 2026 09:53 AM (IST)
Tags :Tech Tips Keyboard TECH NEWS HINDI
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भावेष पाण्डेय
Opinion