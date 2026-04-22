क्या आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं Expired Smartphone? हैकर्स ऐसे मिनटों में खाली कर देंगे बैंक अकाउंट, जानिए कैसे बचें

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Old Smartphone: कई लोग सोचते हैं कि फोन तभी बेकार होता है जब वह बंद हो जाए लेकिन असल खतरा तब शुरू होता है जब कंपनी उस डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देना बंद कर देती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Apr 2026 12:42 PM (IST)
Old Smartphone: कई लोग सोचते हैं कि फोन तभी बेकार होता है जब वह बंद हो जाए लेकिन असल खतरा तब शुरू होता है जब कंपनी उस डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देना बंद कर देती है.

आज स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया और निजी तस्वीरों तक लगभग हर जरूरी चीज इसी एक डिवाइस में रहती है. लेकिन यही फोन तब खतरे में बदल सकता है जब वह पुराना हो जाए और उसे अपडेट मिलना बंद हो जाए. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे डिवाइस हैकर्स के लिए आसान निशाना बन जाते हैं.

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कई लोग सोचते हैं कि फोन तभी बेकार होता है जब वह बंद हो जाए लेकिन असल खतरा तब शुरू होता है जब कंपनी उस डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देना बंद कर देती है. अपडेट रुकने के बाद फोन की सुरक्षा धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है. इसमें मौजूद खामियां ठीक नहीं हो पातीं और यही कमजोरियां साइबर अपराधियों के लिए रास्ता खोल देती हैं.
कई लोग सोचते हैं कि फोन तभी बेकार होता है जब वह बंद हो जाए लेकिन असल खतरा तब शुरू होता है जब कंपनी उस डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देना बंद कर देती है. अपडेट रुकने के बाद फोन की सुरक्षा धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है. इसमें मौजूद खामियां ठीक नहीं हो पातीं और यही कमजोरियां साइबर अपराधियों के लिए रास्ता खोल देती हैं.
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अगर किसी पुराने फोन में सेंध लग जाती है तो हैकर्स आसानी से उस पर पूरा कब्जा जमा सकते हैं. वे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच बना सकते हैं कैमरा और माइक्रोफोन को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहां तक कि बैंकिंग ऐप्स भी उनके निशाने पर आ जाते हैं.
अगर किसी पुराने फोन में सेंध लग जाती है तो हैकर्स आसानी से उस पर पूरा कब्जा जमा सकते हैं. वे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच बना सकते हैं कैमरा और माइक्रोफोन को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहां तक कि बैंकिंग ऐप्स भी उनके निशाने पर आ जाते हैं.
Published at : 22 Apr 2026 12:42 PM (IST)
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