क्या आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं Expired Smartphone? हैकर्स ऐसे मिनटों में खाली कर देंगे बैंक अकाउंट, जानिए कैसे बचें

कई लोग सोचते हैं कि फोन तभी बेकार होता है जब वह बंद हो जाए लेकिन असल खतरा तब शुरू होता है जब कंपनी उस डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देना बंद कर देती है. अपडेट रुकने के बाद फोन की सुरक्षा धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है. इसमें मौजूद खामियां ठीक नहीं हो पातीं और यही कमजोरियां साइबर अपराधियों के लिए रास्ता खोल देती हैं.