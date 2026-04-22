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क्या आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं Expired Smartphone? हैकर्स ऐसे मिनटों में खाली कर देंगे बैंक अकाउंट, जानिए कैसे बचें
Old Smartphone: कई लोग सोचते हैं कि फोन तभी बेकार होता है जब वह बंद हो जाए लेकिन असल खतरा तब शुरू होता है जब कंपनी उस डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देना बंद कर देती है.
आज स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया और निजी तस्वीरों तक लगभग हर जरूरी चीज इसी एक डिवाइस में रहती है. लेकिन यही फोन तब खतरे में बदल सकता है जब वह पुराना हो जाए और उसे अपडेट मिलना बंद हो जाए. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे डिवाइस हैकर्स के लिए आसान निशाना बन जाते हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 12:42 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion