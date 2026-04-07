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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी24 घंटे चलने पर कितनी बिजली खपत करता है 50W वाला सीलिंग फैन? जानिए पूरा जोड़-गणित

24 घंटे चलने पर कितनी बिजली खपत करता है 50W वाला सीलिंग फैन? जानिए पूरा जोड़-गणित

Ceiling Fan Power Consumption: हर पंखे की खपत अलग होती है. पुराने मॉडल के पंखे अक्सर 70–80 वॉट तक के होते हैं जिससे बिजली खर्च ज्यादा होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Apr 2026 08:20 AM (IST)
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Ceiling Fan Power Consumption: गर्मियों के मौसम में सीलिंग फैन लगभग हर घर में लगातार चलता रहता है. कई लोग इसे दिन-रात यानी 24 घंटे तक ऑन रखते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि इससे कितनी बिजली खर्च होती है और महीने के बिल पर इसका कितना असर पड़ता है. आइए आसान भाषा में पूरा गणित समझते हैं.

वाट से यूनिट तक कैसे होता है हिसाब?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बिजली की खपत यूनिट (kWh) में मापी जाती है. जिसका मतलब है कि 1 यूनिट = 1000 वॉट का उपकरण 1 घंटे चलने पर जितनी बिजली खपत करता है. अब अगर आपका सीलिंग फैन 50 वॉट का है तो इसका मतलब है कि यह 1 घंटे में 50 वॉट बिजली इस्तेमाल करेगा.

24 घंटे में कितनी बिजली खपत होगी

अगर आसान भाषा में समझें तो 50 वॉट का पंखा 24 घंटे लगातार चलाने पर करीब 1.2 यूनिट बिजली खर्च करता है. यानी पूरे दिन चलने पर इतनी ही खपत होगी. अब अगर यही पंखा रोज 24 घंटे चलता रहे तो 30 दिनों में कुल खपत लगभग 36 यूनिट हो जाएगी. बिजली का बिल आपके इलाके की दर पर निर्भर करता है लेकिन अगर 1 यूनिट की कीमत 6 रुपये मान लें तो महीने का खर्च करीब 216 रुपये आता है. यानी कुल मिलाकर, एक 50 वॉट का पंखा पूरे महीने दिन-रात चलाने पर लगभग 200 से 250 रुपये तक का बिजली बिल बढ़ा सकता है.

क्या सभी पंखे इतना ही खर्च करते हैं?

नहीं, हर पंखे की खपत अलग होती है. पुराने मॉडल के पंखे अक्सर 70–80 वॉट तक के होते हैं जिससे बिजली खर्च ज्यादा होता है. वहीं, नए BLDC (Brushless DC) फैन सिर्फ 25–35 वॉट में ही काम चला लेते हैं जिससे बिजली की बचत होती है.

बिजली बचाने के आसान तरीके

अगर आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं. जैसे कि जरूरत न होने पर पंखा बंद रखें, रेगुलेटर को सही लेवल पर रखें और पुराने पंखे की जगह एनर्जी-एफिशिएंट मॉडल इस्तेमाल करें. BLDC फैन शुरुआत में थोड़ा महंगा लगता है लेकिन लंबे समय में यह आपकी अच्छी-खासी बचत करा सकता है.

अगर सीधा जवाब दिया जाए तो 50 वॉट का सीलिंग फैन 24 घंटे में करीब 1.2 यूनिट बिजली खर्च करता है. महीने के हिसाब से यह लगभग 36 यूनिट तक पहुंच जाता है. इसलिए अगर आप दिन-रात पंखा चलाते हैं तो इसका असर आपके बिजली बिल पर जरूर पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: Twitter का नाम बदलकर X क्यों रखा गया? जानिए Elon Musk के इस बड़े फैसले की पूरी कहानी

Published at : 07 Apr 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Ceiling Fan TECH NEWS HINDI
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