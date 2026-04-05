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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSplit या Window AC! 1 घंटे चलने पर कौन खाता है ज्यादा बिजली? जानिए पूरा हिसाब-किताब

Split या Window AC! 1 घंटे चलने पर कौन खाता है ज्यादा बिजली? जानिए पूरा हिसाब-किताब

Split Vs Windows AC: आजकल बाजार में मिलने वाले ज्यादातर Split AC इन्वर्टर तकनीक के साथ आते हैं. यह तकनीक कंप्रेसर की स्पीड को जरूरत के हिसाब से कम-ज्यादा करती है जिससे बिजली की बचत होती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 Apr 2026 01:54 PM (IST)
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Split Vs Windows AC: गर्मी बढ़ते ही एयर कंडीशनर हर घर की जरूरत बन जाता है. लेकिन AC खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि Split AC लें या Window AC? खासकर जब बात बिजली बिल की हो तो यह फैसला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. कई लोगों को लगता है कि Split AC ज्यादा महंगा होता है, इसलिए वह ज्यादा बिजली भी खाता होगा लेकिन असल सच्चाई थोड़ी अलग है.

1 घंटे में कितनी बिजली खपत होती है

अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो 1.5 टन का Window AC एक घंटे में करीब 1.5 से 1.8 यूनिट बिजली खर्च कर सकता है. वहीं, उसी क्षमता का Split AC लगभग 1.2 से 1.6 यूनिट के बीच बिजली खपत करता है. इसका मतलब यह हुआ कि Split AC थोड़ी कम बिजली इस्तेमाल करता है खासकर जब वह इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है.

इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का बड़ा फर्क

आजकल बाजार में मिलने वाले ज्यादातर Split AC इन्वर्टर तकनीक के साथ आते हैं. यह तकनीक कंप्रेसर की स्पीड को जरूरत के हिसाब से कम-ज्यादा करती है जिससे बिजली की बचत होती है. दूसरी तरफ, Window AC आमतौर पर फिक्स्ड स्पीड पर काम करता है जिससे वह बार-बार ऑन-ऑफ होता है और ज्यादा बिजली खर्च करता है.

कमरे के साइज और इस्तेमाल पर निर्भर

बिजली की खपत केवल AC के प्रकार पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि यह कमरे के आकार, तापमान सेटिंग और इस्तेमाल के समय पर भी काफी हद तक निर्भर करती है. अगर कमरा बड़ा है और AC छोटा है तो वह ज्यादा मेहनत करेगा और बिजली भी ज्यादा खपत होगी. इसी तरह, अगर आप तापमान बहुत कम रखते हैं तो बिजली बिल बढ़ना तय है.

कौन सा AC आपके लिए बेहतर?

अगर आप लंबी अवधि के लिए AC खरीदने का सोच रहे हैं और बिजली बचाना चाहते हैं तो Split AC एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. हालांकि, इसकी शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन समय के साथ यह बिजली बिल में बचत कर देता है. वहीं, अगर आपका बजट कम है और छोटा कमरा है तो Window AC भी एक अच्छा और किफायती विकल्प हो सकता है. सीधे शब्दों में कहें तो 1 घंटे के इस्तेमाल में Split AC, खासकर इन्वर्टर मॉडल, Window AC के मुकाबले कम बिजली खाता है.

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Published at : 05 Apr 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Air Conditioner Window AC Split AC TECH NEWS HINDI
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