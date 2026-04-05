Twitter का नाम बदलकर X क्यों रखा गया? जानिए Elon Musk के इस बड़े फैसले की पूरी कहानी

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Elon Musk X: दुनिया के सबसे फेमश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक Twitter का अचानक नाम बदलकर X कर दिया गया तो लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे. आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों पुरानी पहचान और ब्लू बर्ड लोगो को एक झटके में हटा दिया गया? इस बड़े बदलाव के पीछे Elon Musk की सोच और विजन छिपा हुआ है.

ब्लू बर्ड से X तक का सफर

जुलाई 2023 में Elon Musk ने आधिकारिक तौर पर Twitter को X में बदलने का ऐलान किया. इसके साथ ही प्लेटफॉर्म का मशहूर नीले रंग का चिड़िया वाला लोगो हटाकर एक सिंपल ब्लैक-एंड-व्हाइट X लगा दिया गया. यह बदलाव तब आया जब मस्क ने कंपनी को खरीदा और उसके बाद लगातार प्लेटफॉर्म में कई बड़े बदलाव किए. कुछ यूजर्स के लिए यह फैसला चौंकाने वाला था जबकि कुछ ने इसे भविष्य की तैयारी के रूप में देखा.

Everything App बनाने की योजना

जानकारी के अनुसार, इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण मस्क का Everything App बनाने का सपना है. उनका लक्ष्य X को सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रखना बल्कि इसे एक ऐसा ऐप बनाना है जहां लोग चैटिंग, पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो देखना और कई अन्य काम एक ही जगह कर सकें. मस्क का मानना है कि Twitter नाम केवल छोटे-छोटे पोस्ट यानी ट्वीट तक सीमित लगता था जबकि X नाम ज्यादा व्यापक और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है.

X से मस्क का पुराना रिश्ता

दिलचस्प बात यह है कि X अक्षर से एलन मस्क का जुड़ाव काफी पुराना है. उनका शुरुआती ऑनलाइन बिजनेस X.com के नाम से शुरू हुआ था जो आगे चलकर PayPal बना. इसके अलावा SpaceX और xAI जैसे उनके कई प्रोजेक्ट्स में भी X का इस्तेमाल दिखता है.

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

हालांकि, इस बदलाव को लेकर सभी की राय एक जैसी नहीं रही. कई विशेषज्ञों का मानना है कि Twitter एक मजबूत ब्रांड था जिसकी पहचान पूरी दुनिया में थी. ऐसे में नाम बदलने से यूजर्स कन्फ्यूज हो सकते हैं और ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ सकता है. वहीं दूसरी तरफ, कुछ लोग पुराने नाम और लोगो से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे इसलिए उन्हें यह बदलाव पसंद नहीं आया.

क्या बदल रहा है प्लेटफॉर्म का भविष्य?

Twitter से X में बदलाव केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है बल्कि यह प्लेटफॉर्म के पूरे भविष्य को नया आकार देने की कोशिश है. मस्क इसे एक मल्टी-फंक्शनल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो आने वाले समय में लोगों की रोजमर्रा की कई जरूरतों को पूरा कर सके.

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