YouTube पर एक ही वीडियो बार-बार देखने से कितना डाटा खत्म होता है?

YouTube आज के समय में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है. यहां कंटेंट क्रिएटर्स वीडियो पोस्ट करते हर महीने अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं. लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो कुछ मोबाइल डाटा खर्च होता है. ऐसे में सवाल उठता है कि एक ही YouTube वीडियो को बार-बार देखने पर मोबाइल डेटा कितना खर्च होता है? क्या हर बार पूरा डेटा दोबारा इस्तेमाल होता है या इसमें कोई बचत भी होती है? आइए जानते हैं पूरा जोड़-गणित.

वीडियो की क्वालिटी तय करती है डेटा खपत

जानकारी के अनुसार, YouTube पर डेटा की खपत सबसे ज्यादा वीडियो की क्वालिटी और रिजॉल्यूशन पर निर्भर करती है. 144p या 240p जैसी कम क्वालिटी में वीडियो देखने पर डेटा काफी कम खर्च होता है. वहीं, अगर आप वीडियो को 720p, 1080p या उससे ज्यादा क्वालिटी में देखते हैं तो डेटा तेजी से खत्म होता है.

एक वीडियो बार-बार देखने पर क्या होता है?

आपको बता दें कि अगर आप किसी वीडियो को पहली बार ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं और फिर उसे दोबारा चलाते हैं तो हर बार वीडियो का डेटा इंटरनेट से लिया जाता है. इसलिए केवल ये मान लेना सही नहीं है कि एक बार वीडियो देखने के बाद उसे दोबारा देखने में डेटा नहीं लगेगा.

इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने 10 मिनट का कोई वीडियो देखा. अब अगर उस वीडियो की स्ट्रीमिंग क्वालिटी ऐसी है कि एक बार देखने में लगभग 100MB डेटा खर्च हो रहा है तो उसे 5 बार देखने पर करीब 500MB डेटा खर्च हो सकता है.

इसी तरह 10 बार देखने पर खपत करीब 1GB तक पहुंच सकती है. हालांकि ये केवल उदाहरण है. असली डेटा इस्तेमाल वीडियो की क्वालिटी और बिटरेट के अनुसार कम या ज्यादा होता है.

कब अचानक बढ़ जाती है डेटा खपत?

जानकारी के लिए बता दें कि YouTube की डेटा खपत कुछ कंडिशन में तेजी से बढ़ जाती है. सबसे बड़ा कारण Auto Quality है. अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो YouTube कई बार वीडियो को अपने आप बेहतर रिजॉल्यूशन में चला सकता है.

इसके अलावा 1080p या 1440p जैसी हाई क्वालिटी, 60fps वीडियो और लंबे समय तक लगातार स्ट्रीमिंग करने से भी डेटा तेजी से खत्म होता है. Shorts को लगातार स्क्रॉल करने पर भी कई अलग-अलग वीडियो लोड होते रहते हैं जिससे कुल खपत बढ़ सकती है.

डेटा बचाने के लिए क्या करें?

अगर आपका मोबाइल डेटा सीमित है तो YouTube की वीडियो क्वालिटी को Data saver पर रखना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित होता है. जरूरत न होने पर HD क्वालिटी में वीडियो चलाने से बचें. Wi-Fi उपलब्ध होने पर लंबे वीडियो या पसंदीदा कंटेंट को ऑफलाइन देखने के लिए डाउनलोड भी किया जा सकता है.

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