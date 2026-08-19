YouTube पर अब इस तरह से गिने जाएंगे Views! जानें क्या है नया नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूट्यूब ने व्यू काउंट नियम बदला, प्लेबैक शुरू होते ही व्यू।

यह बदलाव विभिन्न फॉर्मेट्स में व्यू गिनती को समान बनाएगा।

अब क्रिएटर्स वॉच ऑवर्स तेजी से पूरे कर पाएंगे।

इस नियम से क्रिएटर्स की कमाई पर असर नहीं।

YouTube Views Count: YouTube देश में एक चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां ज्यादातर लोग एक्टिव रहते हैं. यहां लोग मनोरंजन के लिए अपनी पसंद के वीडियोज देखते हैं. इसी के साथ इस प्लेटफॉर्म से कई कंटेंट क्रिएटर्स हर महीने अच्छी कमाई भी कर रहे हैं. लेकिन हाल ही में यूट्यूब ने नियमों में बदलाव किया था जिसके बाद कंटेंट क्रिएटर्स को पहले के मुकाबले डबल वॉच ऑवर्स पूरे करने थे. इसी को लेकर अब कंपनी ने एक और नया नियम पेश किया है जिसमें ये बताया गया है कि अब वीडियो पर व्यूज को किस तरह से काउंट किया जाएगा. आइए जानते हैं क्या है ये नया नियम.

पहली फ्रेम से ही दर्ज होगा व्यू

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के नए नियम के तहत वीडियो का प्लेबैक शुरू होते ही व्यू काउंट हो जाएगा. यानी ऑडिएंस ने वीडियो की सिर्फ शुरु में थोड़ा सा देखा और फिर आगे बढ़ गया तो भी उसे व्यू काउंट माना जाएगा. बता दें कि ये बदलाव YouTube के अलग-अलग वीडियो फॉर्मेट में व्यूज की गिनती को एक जैसा बनाने के लिए किया गया है.

क्रिएटर्स को नहीं होगा कंफ्यूजन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले व्यू काउंट के नियम शॉर्ट्स और नॉर्मल वीडियोज के लिए अलग-अलग थे जिससे अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स के बीच कंफ्यूजन देखने को मिलता था. इसीलिए कंपनी ने अब सभी फॉर्मेट के लिए एक जैसा नियम लागू कर दिया है जिसके बाद से अब वीडियो शुरू होते ही उसे एक व्यू के रूप में देखा जाएगा.

क्या कमाई पर होगा असर

बताते चलें कि कंपनी ने ये साफ कर दिया है कि इस नए बदलाव से कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई पर कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ने वाला है. इसका मतलब साफ है कि व्यू काउंट में इस बदलाव से वीडियो पर लगने वाले विज्ञापन और उनसे होने वाली कमाई पर कोई असर नहीं होगा.

क्रिएटर्स पर क्या होगा असर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फैसला का सबसे ज्यादा असर कंटेंट क्रिएटर्स पर देखने को मिलेगा. दरअसल, अब जब वीडियो शुरु होते ही उसे एक व्यू काउंट के रूप में देखा जाएगा, इसलिए अब कई वीडियो के Views पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे जिससे क्रिएटर्स को अपने डबल वॉच ऑवर्स को पूरा करने में मदद मिलेगी.

जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने हाल ही में अपने मोनेटाइजेशन के नियमों में बदलाव किया था जिसके बाद कंटेंट क्रिएटर्स को अब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जहां पहले 4 घंटों का वॉच ऑवर्स पूरा करना होता था, वहीं अब उन्हें नए नियम के अनुसार 8 घंटों का वॉच ऑवर्स पूरा करना पड़ेगा. हालांकि, ये नियम सिर्फ नए यूट्यूब अकाउंट और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लागू किया गया है जो आने वाले समय में यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम से जुड़ने का प्लान बना रहे हैं.

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