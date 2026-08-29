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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBluetooth ऑन रहने से हैक हो जाएगा स्मार्टफोन? जानें सच्चाई

Bluetooth ऑन रहने से हैक हो जाएगा स्मार्टफोन? जानें सच्चाई

Bluetooth ऑन रहने का मतलब यह नहीं कि स्मार्टफोन तुरंत हैक हो जाएगा. हालांकि, पुराने डिवाइस, अनजान पेयरिंग रिक्वेस्ट और सुरक्षा खामियां जोखिम बढ़ा सकती हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Aug 2026 12:13 PM (IST)
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आजकल स्मार्टफोन में Bluetooth लगभग हमेशा ऑन रहता है. इसकी जरूरत वायरलेस ईयरफोन, स्मार्टवॉच, कार इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरे गैजेट्स से कनेक्ट करने के लिए पड़ती है. लेकिन कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या Bluetooth ऑन रहने से फोन हैक हो सकता है? सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई दावे भी देखने को मिलते हैं. आइए जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और Bluetooth इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

क्या सिर्फ Bluetooth ऑन रहने से फोन हैक हो जाता है?

दरअसल, ऐसा संभव है लेकिन हर कंडिशन में ऐसा नहीं होता है. सिर्फ Bluetooth ऑन रहने से नॉर्मली स्मार्टफोन हैक नहीं हो जाता है. बता दें कि Bluetooth एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो आसपास मौजूद डिवाइस से कनेक्शन बनाने के लिए रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करती है.

हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि Bluetooth में कोई खतरा नहीं होता है. पुराने सॉफ्टवेयर या किसी खास Bluetooth सेफ्टी कमी का फायदा उठाकर हमलावर डिवाइस को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए Bluetooth को लेकर पूरी तरह लापरवाह होना भी सही नहीं माना जाता है.

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हैकिंग का खतरा कब बढ़ता है?

आपको बता दें कि Bluetooth से जुड़े हमलों का खतरा खासतौर पर तब बढ़ता है जब फोन का सॉफ्टवेयर पुराना हो या यूजर अनजान डिवाइस के साथ कनेक्शन स्वीकार कर ले. कुछ मामलों में हमलावर Bluetooth की कमजोरियों का फायदा उठाकर डिवाइस तक पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं.

इसके अलावा, अगर आप पब्लिक प्लेस पर हैं और किसी अनजान डिवाइस की पेयरिंग रिक्वेस्ट को बिना सोचे-समझे स्वीकार कर लेते हैं तो ये भी सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं माना जाता है.

Bluetooth ऑन रखने और कनेक्टेड रहने में क्या है फर्क

दरअसल, Bluetooth ऑन होना और किसी अनजान डिवाइस से कनेक्ट होना एक ही बात नहीं होती है. फोन में Bluetooth एक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति सीधे आपके फोन में एंट्री कर सकता है.

एडवांस स्मार्टफोन में कई सेफ्टी तरीके मौजूद होते हैं. आमतौर पर किसी नए डिवाइस से कनेक्शन के लिए पेयरिंग या यूजर की परमिशन जैसे प्रोसेस की जरूरत पड़ती है. इसलिए केवल Bluetooth का आइकन ऑन देखकर घबराने की जरूरत नहीं है.

फोन को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

Bluetooth का सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए कुछ आसान सावधानियां आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती हैं.

  • फोन को हमेशा अपडेट रखें
  • अनजान पेयरिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करें
  • पुराने पेयर्ड डिवाइस हटाएं
  • पब्लिक प्लेस पर सावधान रहें
  • जरूरत न होने पर Bluetooth बंद कर दें.

क्या हर समय Bluetooth बंद रखना जरूरी है?

अगर आप Bluetooth का इस्तेमाल स्मार्टवॉच, ईयरबड्स या कार सिस्टम के लिए करते हैं तो इसे हर समय बंद रखने की जरूरत नहीं है. अपडेटेड स्मार्टफोन और सावधानी से इस्तेमाल किया गया Bluetooth नॉर्मली सेफ रहता है. इसका मतलब साफ है कि Bluetooth ऑन रहने से फोन अपने आप हैक नहीं हो जाता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 29 Aug 2026 12:13 PM (IST)
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