Bluetooth ऑन रहने से हैक हो जाएगा स्मार्टफोन? जानें सच्चाई

आजकल स्मार्टफोन में Bluetooth लगभग हमेशा ऑन रहता है. इसकी जरूरत वायरलेस ईयरफोन, स्मार्टवॉच, कार इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरे गैजेट्स से कनेक्ट करने के लिए पड़ती है. लेकिन कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या Bluetooth ऑन रहने से फोन हैक हो सकता है? सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई दावे भी देखने को मिलते हैं. आइए जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और Bluetooth इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

क्या सिर्फ Bluetooth ऑन रहने से फोन हैक हो जाता है?

दरअसल, ऐसा संभव है लेकिन हर कंडिशन में ऐसा नहीं होता है. सिर्फ Bluetooth ऑन रहने से नॉर्मली स्मार्टफोन हैक नहीं हो जाता है. बता दें कि Bluetooth एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो आसपास मौजूद डिवाइस से कनेक्शन बनाने के लिए रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करती है.

हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि Bluetooth में कोई खतरा नहीं होता है. पुराने सॉफ्टवेयर या किसी खास Bluetooth सेफ्टी कमी का फायदा उठाकर हमलावर डिवाइस को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए Bluetooth को लेकर पूरी तरह लापरवाह होना भी सही नहीं माना जाता है.

हैकिंग का खतरा कब बढ़ता है?

आपको बता दें कि Bluetooth से जुड़े हमलों का खतरा खासतौर पर तब बढ़ता है जब फोन का सॉफ्टवेयर पुराना हो या यूजर अनजान डिवाइस के साथ कनेक्शन स्वीकार कर ले. कुछ मामलों में हमलावर Bluetooth की कमजोरियों का फायदा उठाकर डिवाइस तक पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं.

इसके अलावा, अगर आप पब्लिक प्लेस पर हैं और किसी अनजान डिवाइस की पेयरिंग रिक्वेस्ट को बिना सोचे-समझे स्वीकार कर लेते हैं तो ये भी सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं माना जाता है.

Bluetooth ऑन रखने और कनेक्टेड रहने में क्या है फर्क

दरअसल, Bluetooth ऑन होना और किसी अनजान डिवाइस से कनेक्ट होना एक ही बात नहीं होती है. फोन में Bluetooth एक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति सीधे आपके फोन में एंट्री कर सकता है.

एडवांस स्मार्टफोन में कई सेफ्टी तरीके मौजूद होते हैं. आमतौर पर किसी नए डिवाइस से कनेक्शन के लिए पेयरिंग या यूजर की परमिशन जैसे प्रोसेस की जरूरत पड़ती है. इसलिए केवल Bluetooth का आइकन ऑन देखकर घबराने की जरूरत नहीं है.

फोन को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

Bluetooth का सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए कुछ आसान सावधानियां आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती हैं.

फोन को हमेशा अपडेट रखें

अनजान पेयरिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करें

पुराने पेयर्ड डिवाइस हटाएं

पब्लिक प्लेस पर सावधान रहें

जरूरत न होने पर Bluetooth बंद कर दें.

क्या हर समय Bluetooth बंद रखना जरूरी है?

अगर आप Bluetooth का इस्तेमाल स्मार्टवॉच, ईयरबड्स या कार सिस्टम के लिए करते हैं तो इसे हर समय बंद रखने की जरूरत नहीं है. अपडेटेड स्मार्टफोन और सावधानी से इस्तेमाल किया गया Bluetooth नॉर्मली सेफ रहता है. इसका मतलब साफ है कि Bluetooth ऑन रहने से फोन अपने आप हैक नहीं हो जाता है.

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