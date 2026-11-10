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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel Buy 1 Get 1 Free Offer : Airtel के इन दो प्लान पर मिल रहा Buy 1 Get 1 फ्री ऑफर, जानें डिटेल्स

Airtel Buy 1 Get 1 Free Offer : Airtel के इन दो प्लान पर मिल रहा Buy 1 Get 1 फ्री ऑफर, जानें डिटेल्स

Airtel यूजर्स के लिए रिचार्ज पर पैसे बचाने का मौका है. कंपनी दो प्रीपेड प्लान पर Buy 1 Get 1 Free ऑफर दे रही है. जानिए दोनों प्लान में कितना डेटा, कॉलिंग और दूसरे फायदे मिलते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 10 Nov 2026 10:33 AM (IST)
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  • ₹349 में 2GB डेली, ₹399 में अनलिमिटेड डेटा.

Airtel Buy 1 Get 1 Free Offer : मोबाइल रिचार्ज का खर्च कम करने के लिए अगर आप भी हर 28 दिन में अपना प्लान रिन्यू कराते हैं, तो Airtel का नया ऑफर आपके काम आ सकता है. टेलीकॉम कंपनी अपने कुछ प्रीपेड यूजर्स को एक रिचार्ज पर दूसरा रिचार्ज फ्री दे रही है. खास बात यह है कि इस ऑफर में यूजर्स को 349 रुपये और 399 रुपये वाले प्लान पर एक एक्सट्रा रिचार्ज का फायदा मिल रहा है. ऐसे में एक बार पैसे खर्च करके आप लगभग दो महीने तक अपने नंबर पर रिचार्ज की वैलिडिटी पा सकते हैं, हालांकि यह ऑफर सभी Airtel यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है. कंपनी इसे फिलहाल कुछ यूजर्स तक ही सीमित रख रही है. 

कैसे चेक करें आपको ऑफर मिलेगा या नहीं?

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Airtel का यह ऑफर सीमित समय के लिए Airtel Thanks ऐप पर उपलब्ध है. इसे पाने के लिए ऐप खोलें और 349 रुपये या 399 रुपये वाले प्लान पर 1+1 Recharge Free का टैग चेक करें. अगर रिचार्ज से पहले यह टैग दिखाई देता है, तभी आपके नंबर पर इस ऑफर का फायदा मिलेगा, हालांकि Airtel ने अभी यह साफ नहीं किया है कि दूसरा फ्री रिचार्ज किस तरह क्रेडिट होगा. ऐसे में भुगतान करने से पहले ऐप में प्लान की शर्तों और ऑफर से जुड़ी जानकारी जरूर देख लें.
 
Airtel के 349 रुपये प्लान में मिलेंगे ये फायदे

Airtel का 349 रुपये वाला प्रीपेड प्लान सामान्य तौर पर 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें यूजर्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. इसके अलावा अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग के साथ रोजाना 100 SMS की सुविधा भी दी जाती है. Airtel 5G नेटवर्क की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में इस प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलता है. इस प्लान में 12 महीने का Adobe Express Premium सब्सक्रिप्शन भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब 4,000 है. इसके साथ यूजर्स को फ्री Hellotunes और Airtel Safe की सुविधा मिलती है. 

यह भी पढ़ें - Best Budget Phones: महंगे फोन को टक्कर दे रहे बजट स्मार्टफोन, कीमत सिर्फ 10 हजार से शुरू

Buy 1 Get 1 ऑफर से 56 दिन की वैलिडिटी

Buy 1 Get 1 ऑफर के तहत 349 का रिचार्ज कराने पर यूजर्स को दूसरा समान रिचार्ज बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के मिलता है. इससे प्लान की कुल वैलिडिटी 28 दिनों से बढ़कर 56 दिन हो जाती है. इससे एक बार रिचार्ज कराने पर दो रिचार्ज साइकल का फायदा मिलता है. 

399 रुपये के प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड डेटा

कंपनी के 399 रुपये वाले प्रीपेड प्लान पर भी यह ऑफर दिया जा रहा है. इस प्लान की सामान्य वैलिडिटी 28 दिन है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाला अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा है. इसमें रोजाना डेटा इस्तेमाल की कोई तय लिमिट नहीं है. इस प्लान में अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और 12 महीने का Adobe Express Premium सब्सक्रिप्शन भी मिलता है. फ्री दूसरे रिचार्ज के साथ इसकी कुल वैलिडिटी 56 दिन हो जाती है. 

यह भी पढ़ें - Motorola Razr Flex 2027: Motorola भी अपनाएगा Galaxy Z Fold वाला डिजाइन? नए फोन के फीचर्स हुए लीक

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 10:33 AM (IST)
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