हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगूगल की मेगा प्लानिंग, स्पेस में लॉन्च करेगी AI डेटा सेंटर, होगा यह फायदा

गूगल की मेगा प्लानिंग, स्पेस में लॉन्च करेगी AI डेटा सेंटर, होगा यह फायदा

जमीन पर बने AI डेटा सेंटर भारी एनर्जी की खपत करते हैं. इससे बचने के लिए गूगल स्पेस में डेटा सेंटर बनाने की प्लानिंग कर रही है. इसके लिए कंपनी ने प्रोजेक्ट सनकैचर का ऐलान किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 12:20 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

गूगल ने स्पेस में AI डेटा सेंटर लॉन्च करने की मेगा प्लानिंग बनाई है. इसके लिए कंपनी ने प्रोजेक्ट सनकैचर (Project Suncatcher) का ऐलान किया है. कम्यूनिकेशन और रेडिएशन समेत तमाम चुनौतियों के बावजूद गूगल ने 2027 की शुरुआत में दो प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च करने की प्लानिंग की है. कुछ दिन पहले चीन में समुद्र में पानी के नीचे बनने वाले AI डेटा सेंटर के पहले चरण का निर्माण पूरा हुआ था. 

स्पेस में डेटा सेंटर क्यों बनानी चाहती है गूगल?

AI डेटा सेंटर को बहुत एनर्जी की जरूरत होती है. इस कारण जमीन पर बने डेटा सेंटर को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं जताई जाने लगी हैं. इसे देखते हुए गूगल स्पेस में मिलने वाली लगभग अनलिमिटेड एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहती है. पृथ्वी के मुकाबले स्पेस में सोलर पैनल 8 गुना अधिक प्रोडक्टविटी के साथ लगातार काम कर सकते हैं. गूगल के एक अधिकारी ने बताया कि भविष्य में AI कंप्यूटिंग को विस्तार देने के लिए स्पेस ही एकमात्र जगह हो सकती है. 

एक साथ भेजे जाएंगे कई सैटेलाइट

प्रोजेक्ट सनकैचर में गूगल सोलर पावर से चलने वाले कई सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करेगी. इन सैटेलाइट में टेन्सर प्रोसेसिंग यूनिट (TPUs) लगी होंगी, जिनकी मदद से स्पेस में AI डेटा सेंटर क्रिएट किया जाएगा. हालांकि, इसके लिए उसके रास्ते में कई चुनौतियां आने वाली हैं. अभी गूगल यह टेस्टिंग कर रही है कि TPU को कैसे स्पेस की रेडिएशंस से लंबे समय तक बचाकर रखा जा सकता है. इसके अलावा कम्यूनिकेशन भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है. जमीन पर बने डेटा सेंटर जैसी एफिशिएंसी के लिए स्पेस में बनने वाले सेंटर को बहुत तेज नेटवर्किंग की जरूरत होगी. इसके लिए गूगल ने लेजर बीम के जरिए सैटेलाइट के बीच डेटा ट्रांसफर करने की योजना बनाई है. 

कितनी आएगी लागत?

आज स्पेस में कुछ भी भेजने की लागत बहुत बड़ी है, लेकिन गूगल की कैलकुलेशन बता रही है कि 2030 के दशक में रॉकेट लॉन्च का खर्चा कम हो जाएगा. इस कारण स्पेस में बने डेटा सेंटर को चलाने के लिए लगभग जमीन पर बने डेटा सेंटर के बराबर ही लागत आएगी.

ये भी पढ़ें-

सर्दियों में ऐसे चलाया फ्रिज तो खराब नहीं होगा सामान, बिजली बिल में भी होगी मोटी बचत

Published at : 05 Nov 2025 12:20 PM (IST)
Tags :
Google TECH NEWS AI Data Centre Project Suncatcher
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
Advertisement

वीडियोज

चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Girl Dance: दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग- वीडियो वायरल
दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
हेल्थ
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget