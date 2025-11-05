सर्दियों में ऐसे चलाया फ्रिज तो खराब नहीं होगा सामान, बिजली बिल में भी होगी मोटी बचत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो गई है. अब टेंपरेचर कम होने के कारण फ्रिज की जरूरत भी कम हो जाएगी. हालांकि, इसे पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता. बंद रहने पर इसमें बदबू आने लगती है और सामान के खराब होने का भी खतरा रहता है. इससे बचने के लिए फ्रिज के टेंपरेचर को ऐसे सेट करना चाहिए, जिससे कम टेंपरेचर के कारण सामान जम न जाए. आज हम आपको सर्दियों के फ्रिज की सेटिंग बताने जा रहे हैं, जिससे बिजली का बिल भी बचेगा.

सर्दियों में कितना होना चाहिए फ्रिज का टेंपरेचर?

अगर आप गर्मियों वाली सेटिंग पर ही सर्दियों में फ्रिज चलाएंगे तो इसमें रखा सामान जम जाएगा. साथ ही बिजली की खपत भी ज्यादा रहेगी. इससे बचने के लिए सर्दियों में फ्रिज का टेंपरेचर कम कर लेना चाहिए. सर्दी में बाहर तापमान कम होने के कारण फ्रिज को कम ठंडक की जरूरत होती है. ऐसे में पुराने फ्रिज में इसकी टेंपरेचर सेटिंग को 2 या 3 पर सेट किया जा सकता है. अगर आपके फ्रिज में डिजिटल डिस्प्ले लगा है तो 3-4 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर सेट किया जा सकता है.

एक साथ कई फायदे

फ्रिज की सेटिंग में बदलाव के एक साथ कई फायदे होंगे. टेंपरेचर कम होने के कारण फ्रिज के कंप्रेशर पर कम लोड पड़ेगा और इससे बिजली की खपत भी कम होगा. इसका सीधा फायदा आपके बिजली बिल पर होगा और आपको कम पैसे चुकाने पड़ेंगे. साथ ही टेंपरेचर सेट होने से फ्रिज में रखे जाने वाला सामान जमेगा नहीं और आप इसे बाहर निकालते ही यूज कर सकेंगे. अगर फ्रिज में टेंपरेचर ज्यादा सेट हो गया तो सब्जियां समेत बाकी सामान पर बर्फ जम जाएगी और आपको यूज करने के लिए इसे बाहर निकालकर छोड़ना पड़ेगा. इसलिए सबसे सही तरीका है कि टेंपरेचर को सही सेट कर दें और बिजली के साथ-साथ सामान को भी खराब होने से बचा लें.

