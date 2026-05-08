इस रोबोट ने कर दिया कमाल, खाने बनाने से लेकर पियानो बजाने तक कर सकता है सारे काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Genesis AI ने GENE-26.5 रोबोटिक फाउंडेशन मॉडल पेश किया है।

यह मॉडल रोबोट को इंसानों की तरह काम सिखाता है।

रोबोट पियानो बजाना, खाना बनाना सीख सकता है।

अभी रोबोट की गति और स्वायत्तता में सुधार बाकी है।

GENE-26.5 Robot Model: अब वो दिन दूर नहीं है, जब घर के काम करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल आम हो जाएगा. पिछले काफी समय से कई कंपनियां ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और अब ऐसा लग रहा है कि इसकी शुरुआत नजदीक आ गई है. फैक्ट्रियों में पहले से ही रोबोट्स काम कर रहे हैं, लेकिन अब एक कंपनी ने ऐसा रोबोट तैयार किया है, जो पियानो बजाने से लेकर सब्जी काटने जैसे काम भी सहजता और सटीकता के साथ कर सकता है. Genesis AI नाम की एक कंपनी ने एक नया रोबोटिक फाउंडेशन मॉडल GENE-26.5 लॉन्च किया है. दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से रोबोट इंसानी की तरह काम कर पाएंगे.

खाना पकाने जैसे काम भी कर पाएंगे रोबोट

कंपनी का कहना है कि उसका रोबोटिक सिस्टम Rubik’s cubes सॉल्व करने, खाना बनाने और पियानो बजाने जैसे मुश्किल का आसानी से कर सकता है. कंपनी ने Genesis Hand 1.0 नाम के एक रोबोटिक हैंड के जरिए इन कैपेबिलिटीज को दिखाया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि यह रोबोटिक हैंड किसी इंसान के हाथ की तरह फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूवमेंट कर रहा है. यह रोबोट किसी सामान को एक जगह उठाकर दूसरी जगह रखने की बजाय ऐसे काम भी कर सकता है, जिसमें टाइमिंग, कॉर्डिनेशन और प्रेशर कंट्रोल की जरूरत होती है.

We are back. After one year of quiet building.



Introducing GENE-26.5, our first robotic brain that takes a major step toward human-level capability.



For years, robotics has struggled to learn from the world’s largest and valuable data source: Humans.



Solving it means… pic.twitter.com/ewHNRGuNnH — Genesis AI (@gs_ai_) May 6, 2026

रोबोट को कैसे दी गई है ट्रेनिंग?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्लव्स के जरिए यह कैप्चर किया गया कि इंसान के हाथ कैसे काम करते हैं. वो किसी चीज को किस ढंग से पकड़ते हैं और किनते प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं. फिर इस डेटा की मदद से रोबोट को ट्रेनिंग दी गई है, जिससे यह इंसानों की तरह काम करना सीख गया है. कंपनी का कहना है कि उसकी टीम ने केवल एक घंटे में इस रोबोट को पियानो बजाना सीखा दिया था.

रोबोट पर काफी काम की जरूरत

अभी इस रोबोट के काम करने की स्पीड इंसान की 50-60 प्रतिशत ही है, जिसे सुधारने की जरूरत है. इसके अलावा यह तरह ऑटोनॉमस नहीं है. यानी इसे काम करने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है और यह खुद से कुछ नहीं सीख सकता. वहीं कुछ कामों में यह अभी तक पूरी तरह एक्सपर्ट नहीं हुआ है. कंपनी का कहना है कि वह इन दिकक्तों को दूर करने में लगी हुई है.

क्या आने वाला दौर रोबोट का है?

पिछले कुछ सालों में रोबोट पर दुनिया का फोकस बढ़ा है. चीन में कई कामों के लिए रोबोट का इस्तेमाल होने लगा है. वहीं अमेरिकी अरबपति एलन मस्क भी ऑप्टिमस रोबोट पर काम कर रहे हैं. वो 2030 तक 10 लाख रोबोट डिप्लॉय करना चाहते हैं.

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