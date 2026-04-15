इस रोबोट की स्पीड देखकर रह जाएंगे दंग, तोड़ सकता है उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Unitree H1 रोबोट ने 10 मीटर/सेकंड की रफ्तार से दौड़कर रिकॉर्ड बनाया।

यह स्पीड उसैन बोल्ट के 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड से तेज है।

रोबोट 19 अप्रैल को बीजिंग में ह्यूमनॉयड रोबोट हाफ मैराथन में हिस्सा लेगा।

मानव जैसे रोबोट अब फैक्ट्री के अलावा अन्य गतिविधियों में भी सक्षम।

Unitree H1 Robot: रोबोटिक्स के मामले में चीन आए दिन नए कमाल करता जा रहा है. अब चाइनीज रोबोटिक्स स्टार्टअप Unitree Robotics के H1 ह्यूमनॉयड रोबोट ने स्पीड के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. कंपनी की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि यह रोबोट 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ लगा सकता है. यह किसी भी रोबोट द्वारा हासिल की गई सबसे ज्यादा स्पीड है. इससे उसैन बोल्ट के रिकॉर्ड को भी खतरा पैदा हो गया है, जिन्होंने 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान एक सेकंड में 10.44 मीटर की दौड़ लगाई थी.

Unitree H1 Robot ने ट्रैक पर लगाई दौड़

कंपनी ने ट्रैक पर दौड़ते हुए अपने रोबोट का वीडियो एक्स पर शेयर किया है. इस पोस्ट के साथ कंपनी ने लिखा, 'एक सामान्य आदमी की फिजिक के साथ वर्ल्ड चैंपियन की रफ्तार पर दौड़ रहा है.' कंपनी का कहना है कि इस रेस के लिए जिस H1 रोबोट को यूज किया गया, उसकी थाई और काफ की कुल लंबाई 80 सेंटीमीटर है और इसका वजन लगभग 62 किलोग्राम है, जो एक आदमी के बराबर होता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि रोबोट पूरे बैलेंस के साथ रफ्तार भर रहा है.

10m/s!! Unitree Breaks the World Record Again😊

With the physique of an ordinary person, running at a world champion’s speed!

Leg length: 0.4+0.4=0.8m, body weight: approx. 62kg!

H1: “Give me one more chance, give the world one more honor!” pic.twitter.com/Fk4Zo9zKit — Unitree (@UnitreeRobotics) April 11, 2026

स्पीड के मामले में बनाया रिकॉर्ड

वीडियो के एंड में स्पीड मेजरिंग डिवाइस बताता है कि रोबोट 10.1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा था. अगर इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड से कंपेयर किया जाए तो उसैन बोल्ट ने 10.44 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ते हुए 9.58 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी की थी. Unitree H1 Robot की यह रेस मैराथन से पहले टेस्ट सेशन का हिस्सा थी. यह रोबोट 19 अप्रैल को बीजिंग में होने वाली दूसरी ह्यूमनॉयड रोबोट हाफ मैराथन में भाग लेगा. बता दें कि Unitree के सीईओ Wang Xingxing उम्मीद जता चुके हैं कि जल्द ही ह्यूमनॉयड रोबोट उसैन बोल्ट के 100 मीटर रेस वाले रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं रोबोट

ऐसा लग रहा है कि रोबोट अब केवल फैक्ट्री में काम करने तक सीमित नहीं रहे हैं. Unitree H1 ने रनिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है तो कुछ दिन पहले जापानी कंपनी टोयोटा ने अपने लेटेस्ट ह्यूमनॉयड रोबोट CUE7 की झलक दिखाई थी, जो बास्केटबॉल खेल सकता है. CUE7 कंपनी के उस CUE6 रोबोट का एडवांस वर्जन है, जिसके नाम सबसे लंबे बास्केटबॉल शॉट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

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