उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि किसानों को खरीफ सीजन की बुवाई से पहले ही बीज मिल जाए. इस बार प्रदेश में कुल 1,96,117 क्विंटल धान, उड़द, मूंग, तिल और मोटे अनाजों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. 15 मई से 80 हजार क्विंटल धान बीज का वितरण शुरू हो जाएगा. बीज वितरण के लिए सभी जिलों में तेजी से तैयारी की जा रही है.