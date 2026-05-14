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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरUP Kharif crop subsidy scheme 2026 : किसानों को 50% सब्सिडी पर खरीफ बीज दे रही यह सरकार, जानें कैसे मिलेगा इसका फायदा?

UP Kharif crop subsidy scheme 2026 : किसानों को 50% सब्सिडी पर खरीफ बीज दे रही यह सरकार, जानें कैसे मिलेगा इसका फायदा?

UP Kharif crop subsidy scheme 2026 : खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और बीज महंगे होते जा रहे हैं. ऐसे में सरकार ने किसानों को प्रमाणित बीज, मिनीकिट और उर्वरक समय पर उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 May 2026 08:56 AM (IST)
UP Kharif crop subsidy scheme 2026 : खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और बीज महंगे होते जा रहे हैं. ऐसे में सरकार ने किसानों को प्रमाणित बीज, मिनीकिट और उर्वरक समय पर उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है.

खरीफ सीजन के आने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है. खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और बीज, उर्वरक महंगे होते जा रहे हैं. ऐसे में सरकार ने किसानों को प्रमाणित बीज, मिनीकिट और उर्वरक समय पर उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसान सस्ते और क्वालिटी वाले बीज का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ा सकें और खेती की लागत कम हो. सरकार ने खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान किया है. इसका मतलब है कि किसान आधी कीमत पर ही बेहतरीन बीज खरीद पाएंगे. इस योजना में मोटे अनाज, दलहन और तिलहन फसलें शामिल हैं. इसके साथ ही किसानों को नई खेती तकनीक और उर्वरकों के सही इस्तेमाल की जानकारी भी दी जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि इसका फायदा कैसे मिलेगा.

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उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि किसानों को खरीफ सीजन की बुवाई से पहले ही बीज मिल जाए. इस बार प्रदेश में कुल 1,96,117 क्विंटल धान, उड़द, मूंग, तिल और मोटे अनाजों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. 15 मई से 80 हजार क्विंटल धान बीज का वितरण शुरू हो जाएगा. बीज वितरण के लिए सभी जिलों में तेजी से तैयारी की जा रही है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि किसानों को खरीफ सीजन की बुवाई से पहले ही बीज मिल जाए. इस बार प्रदेश में कुल 1,96,117 क्विंटल धान, उड़द, मूंग, तिल और मोटे अनाजों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. 15 मई से 80 हजार क्विंटल धान बीज का वितरण शुरू हो जाएगा. बीज वितरण के लिए सभी जिलों में तेजी से तैयारी की जा रही है.
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सरकार ने योजना बनाई है कि किसानों को बेहतरीन क्वालिटी वाले बीज 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर दिए जाएंगे. इसका फायदा मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा. इससे उन्हें महंगे बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खेती की शुरुआती लागत घट जाएगी.
सरकार ने योजना बनाई है कि किसानों को बेहतरीन क्वालिटी वाले बीज 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर दिए जाएंगे. इसका फायदा मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा. इससे उन्हें महंगे बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खेती की शुरुआती लागत घट जाएगी.
Published at : 14 May 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
UP Kharif Seed Scheme Kharif Seed Subsidy Kharif Crop 2026 Uttar Pradesh Agriculture Scheme

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