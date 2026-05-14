घर पर बना रहे आम का अचार तो इन बातों का रखें ध्यान, सालभर नहीं होगा खराब और स्वाद रहेगा लाजवाब

अचार वाला आम खरीदते समय उसके छिलके और आकार पर भी ध्यान देना जरूरी है. आम की स्किन चिकनी और टाइट होनी चाहिए, उस पर कट, दाग या नरम हिस्से नहीं होने चाहिए. मध्यम आकार के आम अक्सर अचार के लिए ज्यादा अच्छे माने जाते हैं.