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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsMango Pickle Making Tips: घर पर बना रहे आम का अचार तो इन बातों का रखें ध्यान, सालभर नहीं होगा खराब और स्वाद रहेगा लाजवाब

Mango Pickle Making Tips: घर पर बना रहे आम का अचार तो इन बातों का रखें ध्यान, सालभर नहीं होगा खराब और स्वाद रहेगा लाजवाब

How To Choose Mango For Achar: आम का अचार भारतीय घरों में खूब पसंद किया जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर पर इसको सही तरीके से बना सकते हैं और क्या गलतियां नहीं करनी हैं?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 May 2026 09:00 AM (IST)
How To Choose Mango For Achar: आम का अचार भारतीय घरों में खूब पसंद किया जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर पर इसको सही तरीके से बना सकते हैं और क्या गलतियां नहीं करनी हैं?

अच्छा आम का अचार सिर्फ मसालों से नहीं बनता, उसकी शुरुआत सही आम चुनने से होती है. अगर आम सही न हो तो कितना भी बढ़िया मसाला डाल लें, स्वाद वैसा नहीं आता. अचार के लिए हमेशा कच्चा, सख्त और खट्टा आम सबसे बेहतर माना जाता है.

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हर आम अचार के लिए सही नहीं होता. कुछ ज्यादा मीठे होते हैं, कुछ रेशेदार और कुछ नमक लगते ही नरम पड़ जाते हैं. इसलिए ऐसे देसी कच्चे आम चुनें जिनमें खट्टापन ज्यादा हो और गूदा मजबूत हो, ताकि मसाले अच्छे से समा सकें.
हर आम अचार के लिए सही नहीं होता. कुछ ज्यादा मीठे होते हैं, कुछ रेशेदार और कुछ नमक लगते ही नरम पड़ जाते हैं. इसलिए ऐसे देसी कच्चे आम चुनें जिनमें खट्टापन ज्यादा हो और गूदा मजबूत हो, ताकि मसाले अच्छे से समा सकें.
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अचार वाला आम खरीदते समय उसके छिलके और आकार पर भी ध्यान देना जरूरी है. आम की स्किन चिकनी और टाइट होनी चाहिए, उस पर कट, दाग या नरम हिस्से नहीं होने चाहिए. मध्यम आकार के आम अक्सर अचार के लिए ज्यादा अच्छे माने जाते हैं.
अचार वाला आम खरीदते समय उसके छिलके और आकार पर भी ध्यान देना जरूरी है. आम की स्किन चिकनी और टाइट होनी चाहिए, उस पर कट, दाग या नरम हिस्से नहीं होने चाहिए. मध्यम आकार के आम अक्सर अचार के लिए ज्यादा अच्छे माने जाते हैं.
Published at : 14 May 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Best Mango For Pickle Homemade Mango Pickle Tips Mango Pickle Making Tips

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