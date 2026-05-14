एक्सप्लोरर
Mango Pickle Making Tips: घर पर बना रहे आम का अचार तो इन बातों का रखें ध्यान, सालभर नहीं होगा खराब और स्वाद रहेगा लाजवाब
How To Choose Mango For Achar: आम का अचार भारतीय घरों में खूब पसंद किया जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर पर इसको सही तरीके से बना सकते हैं और क्या गलतियां नहीं करनी हैं?
अच्छा आम का अचार सिर्फ मसालों से नहीं बनता, उसकी शुरुआत सही आम चुनने से होती है. अगर आम सही न हो तो कितना भी बढ़िया मसाला डाल लें, स्वाद वैसा नहीं आता. अचार के लिए हमेशा कच्चा, सख्त और खट्टा आम सबसे बेहतर माना जाता है.
1/6
2/6
Published at : 14 May 2026 09:00 AM (IST)
Home Tips
6 Photos
घर पर बना रहे आम का अचार तो इन बातों का रखें ध्यान, सालभर नहीं होगा खराब और स्वाद रहेगा लाजवाब
Home Tips
6 Photos
अपने फ्लैट में रखें ये फायर सेफ्टी टूल्स, वरना गर्मियों में हो जाएगा जान माल का नुकसान
Home Tips
6 Photos
चाय छानते छानते 'चाय की छन्नी' के बंद हो गए हैं छेद, इस ट्रिक से तुरंत हो जाएगी साफ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
भारतीय कल्चर में पानी के साथ क्यों दिया जाता है मीठा, क्या इसका सेहत से कुछ लेना-देना?
लाइफस्टाइल
लंग्स में मौजूद क्लॉट कितना खतरनाक, जिससे जूझ रहे थे प्रतीक यादव? क्या इससे हो सकती है मौत?
लाइफस्टाइल
A1 और A2 दूध में क्या होता है अंतर, आपकी सेहत के लिए कौन-सा ज्यादा पौष्टिक?
लाइफस्टाइल
क्या फिटनेस फ्रीक होने से गई प्रतीक की जान, जानें एक्सरसाइज को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
Advertisement
Home Tips
6 Photos
घर पर बना रहे आम का अचार तो इन बातों का रखें ध्यान, सालभर नहीं होगा खराब और स्वाद रहेगा लाजवाब
Home Tips
6 Photos
अपने फ्लैट में रखें ये फायर सेफ्टी टूल्स, वरना गर्मियों में हो जाएगा जान माल का नुकसान
डॉ. वर्तिका नन्दाजेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और लेखिका
Opinion