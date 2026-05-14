अमेरिका और इजरायल की ईरान से जंग का असर ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर अबतक पड़ रहा है. ईरान ने जंग के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के अलावा भी कई देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए. भले ही अभी अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर है, लेकिन इसके बावजूद मिडिल ईस्ट में अब भी टेंशन बरकरार है. इसी बीच इजरायल के एक दावे ने दुनिया को चौंका कर रख दिया है.

इजरायली PM ऑफिस के दावे ने चौंकाया

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक सनसनीखेज जानकारी दी है. इजरायली पीएम ऑफिस ने पोस्ट कर बताया कि ऑपरेशन रोरिंग लायन के बीच, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीक्रेट तरीके से संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया, जहां उन्होंने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की. पोस्ट में आगे कहा गया है कि इस दौरे से इजरायल और UAE के बीच रिश्तों में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है.

इस जानकारी के सामने आने के बाद हंगामा मच गया है. ऐसे में अब UAE ने भी बयान जारी किया है और बेंजामिन नेतन्याहू के UAE आने के दावे को खारिज कर दिया है. दरअसल इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार (13 मई) की रात सनसनीखेज बयान जारी कर दुनिया में तहलका मचा दिया है. इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि ईरान पर हमले के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुप्त रूप से संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था.

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क्या बोला UAE

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने इजरायल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है. UAE के विदेश मंत्रालय ने कहा, "संयुक्त अरब अमीरात (UAE) इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कथित यात्रा या देश में किसी इजरायली सैन्य डेलिगेशन के स्वागत से संबंधित खबरों का खंडन करता है. यूएई ने यह साफ किया है कि इजरायल के साथ उनके संबंध सार्वजनिक हैं और आधिकारिक रूप से घोषित अब्राहम समझौते के तहत संचालित होते हैं, न कि अपारदर्शी या अनौपचारिक समझौतों पर आधारित हैं."

UAE के विदेश मंत्रालय ने कहा कि UAE में संबंधित अधिकारियों द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित किए जाने तक अघोषित यात्राओं या गुप्त समझौतों से संबंधित कोई भी दावा पूरी तरह निराधार है. बयान में आगे कहा गया है कि UAE मीडिया संस्थानों से सटीकता और व्यावसायिकता बरतने और अपुष्ट जानकारी प्रसारित करने या भ्रामक राजनीतिक बयानबाजी को बढ़ावा देने से बचने की अपील करता है.

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