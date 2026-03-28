फोल्डेबल आईफोन के लिए और लंबा होगा इंतजार? नई जानकारी ने बढ़ा दी ऐप्पल फैन्स की टेंशन
Foldable iPhone: ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन का इंतजार लंबा हो सकता है. सितंबर में इसे आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इसकी बिक्री देरी से शुरू होगी.
Foldable iPhone: लंबे इंतजार के बाद इस साल ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन iPhone Ultra के लॉन्च होने की उम्मीदें लगाई जा रही थीं, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स ने ऐप्पल फैन्स को जोर का झटका दिया है. काफी समय से कहा जा रहा है कि ऐप्पल इस साल सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के साथ Foldable iPhone को लॉन्च करेगी. ताजा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भले ही ऐप्पल सितंबर में फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री कर लें, लेकिन Foldable iPhone खरीदने के लिए ग्राहकों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि इसे लेकर क्या ताजा जानकारी सामने आई है.
Foldable iPhone की बिक्री शुरू होने में हो सकती है देरी
ऐप्पल को कवर करने वाले ब्लूमबर्ग के जर्नलिस्ट मार्क गुरमैन के मुताबिक, फोल्डेबल आईफोन को सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इसकी बिक्री शुरू होने में देरी हो सकती है. 18 प्रो मॉडल्स की बिक्री लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन फोल्डेबल आईफोन की शिपिंग में देरी होगी. गुरमैन का कहना है कि फोल्डेबल फोन का प्रोडक्शन बहुत मुश्किल होता है. इसकी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि फोल्डेबल आईफोन की बिक्री 18 प्रो मॉडल्स के बाद शुरू होगी.
पहले भी ऐसा कर चुकी है ऐप्पल
गुरमैन ने बताया कि बड़े स्तर पर फोल्डेबल डिस्प्ले बनाना बहुत मुश्किल काम है. इसमें ड्यूरैबिलिटी इश्यू से लेकर क्रीज-फ्री स्क्रीन बनाने समेत कई चुनौतियां होती हैं. ऐप्पल के क्वालिटी स्टैंडर्ड ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं. ऐसे में लग रहा है कि सब कुछ सही होने के बाद ही कंपनी इसकी बिक्री शुरू करेगी. ऐप्पल iPhone X के समय भी ऐसा कर चुकी है, जब इसे फेसआईडी और एज-टू-एज डिस्प्ले के साथ लाया गया था. इस मॉडल की बिक्री इसके साथ लॉन्च हुए बाकी आईफोन की तुलना में लेट शुरू हुई थी.
Foldable iPhone में क्या-कुछ मिलने की उम्मीद?
ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन में 7.8 इंच का मेन डिस्प्ले और 5.5 इंच की कवर स्क्रीन मिलेगी. ऐप्पल की पूरी कोशिश है कि इसकी स्क्रीन पर क्रीज विजिबल न हो. मेन और कवर दोनों ही डिस्प्ले पर पंच-होल कैमरा दिया जाएगा ताकि यूजर को अच्छी क्वालिटी वाली सेल्फी मिल सके. इस फोन पर नॉच या डायनामिक आईलैंड नहीं होगा. फोल्डेबल आईफोन में ऐप्पल का अब तक का सबसे एडवांस्ड A20 Pro चिपसेट दिया जाएगा. 2nm प्रोसेस पर बना यह प्रोसेसर आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में इस्तेमाल होगा. इसमें 5,000-5,500 mAh का बैटरी पैक देखने को मिल सकता है.
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Source: IOCL