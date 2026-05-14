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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC CSE 2026: यूपीएससी परीक्षा से पहले जारी होंगे ई-एडमिट कार्ड, यहां मिलेगी डायरेक्ट लिंक

UPSC CSE 2026: यूपीएससी परीक्षा से पहले जारी होंगे ई-एडमिट कार्ड, यहां मिलेगी डायरेक्ट लिंक

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 14 May 2026 08:42 PM (IST)
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  • यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे.
  • आयोग परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी कर सकता है.
  • उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट लेना होगा.
  • एडमिट कार्ड में दर्ज व्यक्तिगत जानकारी की जांच अवश्य करें.

देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में शामिल होने जा रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है.परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन 24 मई 2026 को किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से UPSC की वेबसाइट चेक करते रहें.

जल्द जारी हो सकता है UPSC प्रीलिम्स एडमिट कार्ड

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स और आयोग के पिछले पैटर्न के अनुसार, परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं.इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि आयोग 15 मई के आसपास ई-एडमिट कार्ड जारी कर सकता है.हालांकि, आयोग की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है. लेकिन उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि की मदद से इसे डाउनलोड कर सकेंगे.

इन वेबसाइट्स से डाउनलोड कर सकेंगे हॉल टिकट
upsc.gov.in
upsconline.gov.in
upsconline.nic.in

एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा. आयोग डाक के माध्यम से कोई भी हॉल टिकट नहीं भेजेगा. ऐसे में उम्मीदवारों को समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना होगा.

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एडमिट कार्ड में जरूर जांच लें ये जानकारियां

  • उम्मीदवार का नाम
  • पिता का नाम
  • रोल नंबर
  • रजिस्ट्रेशन नंबर
  • परीक्षा केंद्र का नाम
  • परीक्षा की तारीख और समय
  • फोटो और हस्ताक्षर

अगर किसी भी जानकारी में त्रुटि दिखाई देती है, तो उम्मीदवार तुरंत UPSC से संपर्क कर सकते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें UPSC CSE Prelims Admit Card 2026

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
  •  इसके बाद “UPSC CSE Prelims Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.
  • जानकारी सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा. 
  • उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसलिए परीक्षा से पहले इसका प्रिंट लेना बेहद जरूरी है.

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Published at : 14 May 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Education Upsc.gov.in UPSC Exam Date UPSC Admit Card 2026 UPSC CSE Prelims 2026 UPSC Hall Ticket
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