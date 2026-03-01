पहले फोल्डेबल आईफोन में यह कमाल करने वाली है ऐप्पल, यह नई जानकारी आई सामने

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपहले फोल्डेबल आईफोन में यह कमाल करने वाली है ऐप्पल, यह नई जानकारी आई सामने

ऐप्पल अपने पहले फोल्डेबल फोन में कमाल की टेक्नोलॉजी यूज करेगी. एक ताजा लीक के मुताबिक, आईफोन फोल्ड की क्रीज विजिबल नहीं होगी और स्क्रॉलिंग के दौरान भी यह महसूस नहीं होगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Mar 2026 06:45 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

कई सालों के इंतजार के बाद ऐप्पल इस साल आखिरकार अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने जा रही है. इसे आईफोन फोल्ड नाम दिया जा सकता है. अभी तक कंपनी की तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक ताजा रिपोर्ट में इस आईफोन की डिस्प्ले क्रीज की डिटेल सामने आ गई है. ऐप्पल इसमें क्रीज-फ्री डिस्प्ले देना चाहती है और नई लीक भी उसी को कंफर्म कर रही है. 

डिस्प्ले पर नहीं दिखेगी क्रीज

चाइनीज सोशल मीडिया पर फिक्स्ड फोक्स्ड डिजिटल ने आईफोन फोल्ड के डिस्प्ले को लेकर कुछ डिटेल्स शेयर की हैं. इस पोस्ट के मुताबिक, आईफोन फोल्ड इस साल लॉन्च होना तय है और इसके मेन डिस्प्ले पर 0.15mm डेप्थ वाली की क्रीज होगी, जो यूज के दौरान विजिबल नहीं होगी और यूजर को एक बड़ी फ्लैट स्क्रीन जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा. क्रीज डेप्थ कम होने के कारण स्क्रॉलिंग के समय भी यह महसूस नहीं हो होगी. साथ ही क्रीज एंगल को भी 2.5 डिग्री से कम रखा जाएगा.

कितनी रह सकती है कीमत?

टिपस्टर ने आईफोन फोल्ड की संभावित कीमत को लेकर भी नई जानकारी दी है. इसके मुताबिक, लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने के बावजूद ऐप्पल इसकी कीमत को ज्यादा नहीं रखना चाहती है. यह कंपनी के विजन प्रो हेडसेट के मुकाबले काफी सस्ता होगा. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आईफोन फोल्ड को लगभग 2.20 लाख रुपये की कीमत के आसपास मार्केट में उतारा जा सकता है. 

आईफोन फोल्ड में क्या-क्या फीचर्स मिलने की उम्मीद?

फोल्डेबल आईफोन में 7.8 इंच का इंटरनल और 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. इसमें A20 Pro चिपसेट के साथ 12GB स्टैंडर्ड रैम दी जा सकती है. फोल्ड होने पर इसकी मोटाई 9mm रहेगी. इसके रियर और फ्रंट में 2-2 कैमरा होंगे. आईफोन फोल्ड में 5500 mAh की बैटरी दी जा सकती है. यह ऐप्पल का अब तक का सबसे बड़ा बैटरी पैक होगा. 

Instagram पर एक्टिव होते हुए भी दिखना है Offline? आसान है तरीका, फॉलो करें ये स्टेप्स

Published at : 01 Mar 2026 06:44 AM (IST)
Foldable IPhone Apple TECH NEWS IPhone Fold
Embed widget