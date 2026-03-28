फोटो से चुटकियों में बनेगा वीडियो, यहां जानें कैसे काम करेगा Snapchat का नया एआई फीचर

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Snapchat AI Clips: अगर आप Snapchat यूज करते हैं तो इसमें एक शानदार एआई फीचर शामिल किया गया है. कंपनी ने Snapchat AI Clips नाम से एक नया फीचर जोड़ा है, जिसकी मदद से यूजर अपनी फोटो से 5 सेकंड तक का वीडियो क्रिएट कर पाएंगे. टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के हिसाब से यह फीचर किसी भी फोटो को एक छोटी वीडियो क्लिप में बदल देगा. कंपनी ने बताया कि ये क्लिप्स इंस्टैंट, पर्सनल और शेयरबेल होगी. यानी इन क्लिप्स को शेयर भी किया जा सकेगा. आइए जानते हैं कि Snapchat AI Clips को कैसे यूज किया जा सकता है.

कैसे काम करेगा Snapchat AI Clips फीचर?

नया फीचर लाकर स्नैपचैट ने कंटेट क्रिएशन को एकदम आसान कर दिया है. अब क्रिएटर बिना किसी एक्स्ट्रा टूल की मदद लिए सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से कंटेट तैयार कर सकेंगे. AI Clips की बात करें तो लेंस स्टूडियो में इसे एक यूनिक लेंस के तौर पर जोड़ा गया है, जो फोटो को वीडियो में बदल देगा. कंपनी ने बताया है कि नए के साथ-साथ पुराने यूजर्स भी इस फीचर को यूज कर पाएंगे. इससे बने वीडियो को लेंस स्टूडियो के जरिए डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है. इस टूल को पर्सनल यूज और ज्यादा एंगेजमेंट वाले कंटेट क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है.

Snapchat AI Clips से पैसा भी कमा सकेंगे क्रिएटर्स

यह फीचर क्रिएटर को पैसा कमाने का भी मौका दे रहा है. दरअसल, एआई क्लिप्स को आसान स्टेप्स में पब्लिश किया जा सकता है और अगर क्रिएटर Lens+ पेआउट में एनरोल है तो इससे रेवेन्यू भी कमाया जा सकता है. Lens+ सब्सक्रिप्शन की कीमत लगभग 9 डॉलर प्रति महीने है और इसमें यूजर को एक्सक्लूसिव लेंस और AR एक्सपीरियंस मिलता है. कंपनी चाहती है कि नए फीचर की मदद से यूजर ऐसा कंटेट बनाए जो बाकी लोगों को एकदम यूनिक और जादुई लगे.

YouTube भी लाई है ऐसा फीचर

स्नैपचैट की तरह यूट्यूब ने भी पिछले हफ्ते ऐसा फीचर लाने का ऐलान किया था. यूट्यूब ने इस फीचर को Reimagine नाम दिया है, जिसमें यूजर किसी शॉर्ट्स क्लिप के एक फ्रेम को वीडियो में बदल सकेंगे. यूट्यूब फोटो से 8 सेकंड तक का वीडियो बनाने का ऑप्शन दे रही है. यहां भी फोटो को वीडियो में बदलने के लिए यूजर को टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना होगा. स्नैपचैट में यूजर्स जहां 5 सेकंड तक की क्लिप बना पाएंगे, वहीं यूट्यूब में 8 सेकंड तक का वीडियो क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा.

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