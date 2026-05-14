हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण

केरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण

Kerala CM VD Satheesan Oath Ceremony: केरलम के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन सोमवार (18 मई) को शपथ ले सकते हैं. उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 14 May 2026 09:31 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल से मिले।
  • 18 मई को सुबह 10 बजे होगी सीएम की शपथ।
  • नए मंत्रिमंडल के गठन पर UDF में चर्चा जारी।
  • मुख्यमंत्री के साथ सभी 20 मंत्री लेंगे शपथ।

केरलम के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से वीडी सतीशन के नाम की घोषणा की जा चुकी है. उन्होंने गुरुवार (14 मई, 2026) की शाम 7:30 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है. कांग्रेस आलाकमान ने काफी विचार और फीडबैक के बाद सतीशन के नाम पर मुहर लगाई थी.

सूत्रों के मुताबिक, अहम बात यह है कि केरलम के भावी मुख्यमंत्री वीडी सतीशन सोमवार (18 मई, 2026) को सुबह 10 बजे शपथ ले सकते हैं. सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद गठबंधन के विधायकों के साथ भी बैठक की है. 

नए मंत्रिमंडल के लिए UDF के भीतर चर्चा शुरू

केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के 4 मई को नतीजे सामने आने के 10 दिनों के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने नए मुख्यमंत्री के रूप में वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगाकर जारी अटकलों पर विराम लगा दिया है. वहीं, अब कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के भीतर केरलम सरकार के नए मंत्रिमंडल की संरचना को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है.

यह भी पढे़ंः वीडी सतीशन के सीएम चुने जाने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- यह व्यक्ति की जीत नहीं...

मुख्यमंत्री के साथ कितने मंत्री करेंगे शपथ ग्रहण?

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ सभी 20 मंत्री एक साथ शपथ ग्रहण कर सकते हैं. हालांकि, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे इसलिए किया जा रहा है ताकि मंत्रिमंडल के चरणबद्ध तरीके से विस्तार की सभी संभावनाएं खत्म हो जाएं. 

वैसे तो केरलम की यह पुरानी परंपरा रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के साथ ही शपथ लेते हैं. हालांकि, राज्य के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन में हुई देरी के बाद कांग्रेस नेतृत्व अब किसी भी आशंका से बचने की कोशिश कर रही है. इस बीच UDF गठबंधन यह साफ संदेश देना चाहता है कि सारी अटकलें अब खत्म हो गई है. सरकार बनाने के लिए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट और तैयार है.

यह भी पढ़ें : NEET पेपर लीक के आरोपी अब उगलेंगे राज? राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिनों की CBI कस्टडी में भेजा

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 14 May 2026 08:34 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News VD Satheesan Keralam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
केरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण
केरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण
इंडिया
वीडी सतीशन के सीएम चुने जाने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- यह व्यक्ति की जीत नहीं...
वीडी सतीशन के सीएम चुने जाने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- यह व्यक्ति की जीत नहीं...
इंडिया
पांच देशों की यात्रा पर जाने से पहले PM मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में आए विदेश मंत्रियों से की भेंट, जानें MEA ने क्या कहा?
पांच देशों की यात्रा पर जाने से पहले PM मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में आए विदेश मंत्रियों से की भेंट, जानें MEA ने क्या कहा?
इंडिया
भारतीय शिप पर हमले के बाद होर्मुज स्ट्रेट के पास दूसरी बड़ी घटना, लंगर में खड़े जहाज पर हो गया कब्जा, पहुंचा ईरान
भारतीय शिप पर हमले के बाद होर्मुज स्ट्रेट के पास दूसरी बड़ी घटना, लंगर में खड़े जहाज पर हो गया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: जूनियर एनटीआर-प्रशांत नील की फिल्म को लेकर बढ़ा बज, बर्थडे पर आएगा 3 मिनट का धमाकेदार वीडियो (14.05.26)
Man Atisundar: Radhya का टूटा दिल, Pratham की मजबूरी! क्या शादी से पहले बेनकाब होगी Niharika?
Toyota Camry Hybrid लेने का सबसे सही वक्त | #toyota #camry #toyotacamry #autolive
इस हफ्ते Entertainment का Mega Blast, OTT और थिएटर्स पर रिलीज होंगी कई बड़ी फिल्में और Web Series
Dhurandhar के लिए रुक गई थी Funding! Ranveer Singh-Aditya Dhar ने लगाए अपने पैसे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पांच देशों की यात्रा पर जाने से पहले PM मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में आए विदेश मंत्रियों से की भेंट, जानें MEA ने क्या कहा?
पांच देशों की यात्रा पर जाने से पहले PM मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में आए विदेश मंत्रियों से की भेंट, जानें MEA ने क्या कहा?
मध्य प्रदेश
मंदिर या कमाल मौला मस्जिद? धार भोजशाला विवाद पर कल आएगा इंदौर हाईकोर्ट का फैसला
मंदिर या कमाल मौला मस्जिद? धार भोजशाला विवाद पर कल आएगा इंदौर हाईकोर्ट का फैसला
आईपीएल 2026
CSK को बड़ा झटका, जेमी ओवरटन बाहर; रिप्लेसमेंट में आया और भी खतरनाक ऑलराउंडर
CSK को बड़ा झटका, जेमी ओवरटन बाहर; रिप्लेसमेंट में आया और भी खतरनाक ऑलराउंडर
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
इंडिया
‘कमजोर इरादे, संवाद की कमी और...’, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी? एक्सपर्ट ने बताई बड़ी वजह
‘कमजोर इरादे, संवाद की कमी और...’, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी? एक्सपर्ट ने बताई बड़ी वजह
बिहार
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
शिक्षा
MBBS सीटें बचानी हैं तो 30 मई तक करें यह जरूरी काम, NMC का मेडिकल कॉलेजों को सख्त निर्देश
MBBS सीटें बचानी हैं तो 30 मई तक करें यह जरूरी काम, NMC का मेडिकल कॉलेजों को सख्त निर्देश
एग्रीकल्चर
मानसून से पहले मूंगफली की बुवाई की करें तैयारी, एक्सपर्ट्स के इन टिप्स का रखें ध्यान
मानसून से पहले मूंगफली की बुवाई की करें तैयारी, एक्सपर्ट्स के इन टिप्स का रखें ध्यान
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget