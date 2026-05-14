केरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण
Kerala CM VD Satheesan Oath Ceremony: केरलम के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन सोमवार (18 मई) को शपथ ले सकते हैं. उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया है.
- वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल से मिले।
- 18 मई को सुबह 10 बजे होगी सीएम की शपथ।
- नए मंत्रिमंडल के गठन पर UDF में चर्चा जारी।
- मुख्यमंत्री के साथ सभी 20 मंत्री लेंगे शपथ।
केरलम के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से वीडी सतीशन के नाम की घोषणा की जा चुकी है. उन्होंने गुरुवार (14 मई, 2026) की शाम 7:30 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है. कांग्रेस आलाकमान ने काफी विचार और फीडबैक के बाद सतीशन के नाम पर मुहर लगाई थी.
सूत्रों के मुताबिक, अहम बात यह है कि केरलम के भावी मुख्यमंत्री वीडी सतीशन सोमवार (18 मई, 2026) को सुबह 10 बजे शपथ ले सकते हैं. सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद गठबंधन के विधायकों के साथ भी बैठक की है.
नए मंत्रिमंडल के लिए UDF के भीतर चर्चा शुरू
केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के 4 मई को नतीजे सामने आने के 10 दिनों के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने नए मुख्यमंत्री के रूप में वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगाकर जारी अटकलों पर विराम लगा दिया है. वहीं, अब कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के भीतर केरलम सरकार के नए मंत्रिमंडल की संरचना को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है.
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मुख्यमंत्री के साथ कितने मंत्री करेंगे शपथ ग्रहण?
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ सभी 20 मंत्री एक साथ शपथ ग्रहण कर सकते हैं. हालांकि, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे इसलिए किया जा रहा है ताकि मंत्रिमंडल के चरणबद्ध तरीके से विस्तार की सभी संभावनाएं खत्म हो जाएं.
वैसे तो केरलम की यह पुरानी परंपरा रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के साथ ही शपथ लेते हैं. हालांकि, राज्य के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन में हुई देरी के बाद कांग्रेस नेतृत्व अब किसी भी आशंका से बचने की कोशिश कर रही है. इस बीच UDF गठबंधन यह साफ संदेश देना चाहता है कि सारी अटकलें अब खत्म हो गई है. सरकार बनाने के लिए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट और तैयार है.
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Source: IOCL