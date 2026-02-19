Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल के दीवानों को लेटेस्ट आईफोन का बेसब्री से इंतजार रहता है. इस साल ऐप्पल सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स लॉन्च करेगी. अभी इसकी लॉन्चिंग में कई महीनों का समय बाकी है, लेकिन इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स सामने आ गए हैं. इन फीचर्स को देखकर एक बात साफ समझ आ रही है कि ऐप्पल अपने फ्लैगशिप मॉडल में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती. कंपनी 18 प्रो मॉडल्स में लगभग 10 बड़ी अपग्रेड देने जा रही है, जिससे ये आईफोन कंपीटिशन में सबसे आगे निकल जाएंगे.

18 प्रो मॉडल्स में मिलेंगी ये अपग्रेड्स

डिजाइन- अपकमिंग 18 प्रो मॉडल्स के रियर में सिंगल टोन कलर मिलेगा. मौजूदा 17 प्रो मॉडल्स के डुअल-टोन कलर में आ रही फेडिंग की दिक्कत को देखते यह बदलाव किया जा रहा है.

नई बैटरी- आईफोन 18 प्रो मैक्स में अब तक की ऐप्पल की सबसे बड़ी बैटरी मिलेगी, जिसकी कैपेसिटी 5,200mAh तक हो सकती है. इस कारण अपकमिंग फ्लैगशिप मॉडल का भार और आकार भी थोड़ा बढ़ेगा.

छोटा डायनामिक आईलैंड- ऐप्पल धीरे-धीरे डायनामिक आईलैंड को हटाने की तैयारी में है. उसी सिलसिले में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में डायनामिक आईलैंड को छोटा किया जा सकता है. इसके लिए ऐप्पल कई तरह की टेक्नोलॉजी को ट्राई कर रही है.

लेटेस्ट चिपसेट- 18 प्रो मॉडल्स में ऐप्पल की सबसे एडवांस्ड A20 चिप दी जाएगी, जो TSMC की 2nm प्रोसेस पर तैयार होगी. इसे शानदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ पावर एफिशिएंसी के लिए तैयार किया जा रहा है.

C2 मॉडम- आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स में ऐप्पल का C2 मॉडम मिलेगा. यह तेज स्पीड को सपोर्ट करेगा और पावर एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा.

नया कैमरा सेंसर- ऐप्पल की अपकमिंग सीरीज में सैमसंग का नया थ्री-लेयर स्टैक्ड इमेज सेंसर दिया जा सकता है. इससे नॉइस कम होगा और डायनामिक रेंज बेहतर होगी. अभी तक ऐप्पल अपने आईफोन में सोनी के सेंसर देती आई है. ऐसे में यह सैमसंग की तरफ जाना एक बड़ा बदलाव है.

वेरिएबल अपर्चर- 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स मॉडल के रियर मेन कैमरा को वेरिएबल अपर्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा. इससे यूजर यह डिसाइड कर पाएगा कि फोटो लेते समय कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए.

5G सैटेलाइट इंटरनेट- ऐप्पल के अपगमिंक फ्लैगशिप सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट करने वाले 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेंगे. इससे आईफोन कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ मोबाइल नेटवर्क पर डिपेंड नहीं रहेंगे और इमरजेंसी में सैटेलाइट के जरिए भी कनेक्टिविटी हासिल कर सकेंगे.

नए कलर- 18 प्रो मॉडल्स में तीन नए कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो ये फोन बरगंडी, ब्राउन और पर्पल कलर ऑप्शन में लॉन्च होंगे.

आसान कैमरा कंट्रोल- लीक्स के मुताबिक, ऐप्पल आईफोन 18 प्रो मॉडल्स की कैमरा कंट्रोल बटन को आसान बनाने में जुटी हुई है. अपकमिंग मॉडल में यह बटन केवल प्रैशर सेंसिंग को रिकग्नेशन के साथ आएगी. ऐप्पल इसे कैपेसिटीव सेंसिग को हटा रही है, जिससे इसकी कीमत भी कम रखने में मदद मिलेगी.

