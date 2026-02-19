हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro मॉडल्स में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती ऐप्पल, 1-2 नहीं, मिलेंगी पूरी 10 धांसू अपग्रेड्स

iPhone 18 Pro मॉडल्स में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती ऐप्पल, 1-2 नहीं, मिलेंगी पूरी 10 धांसू अपग्रेड्स

ऐप्पल इस साल सितंबर में आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स को लॉन्च करेगी. कंपनी इन दोनों ही मॉडल्स में एक से बढ़कर एक अपग्रेड देने वाली है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 09:34 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल के दीवानों को लेटेस्ट आईफोन का बेसब्री से इंतजार रहता है. इस साल ऐप्पल सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स लॉन्च करेगी. अभी इसकी लॉन्चिंग में कई महीनों का समय बाकी है, लेकिन इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स सामने आ गए हैं. इन फीचर्स को देखकर एक बात साफ समझ आ रही है कि ऐप्पल अपने फ्लैगशिप मॉडल में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती. कंपनी 18 प्रो मॉडल्स में लगभग 10 बड़ी अपग्रेड देने जा रही है, जिससे ये आईफोन कंपीटिशन में सबसे आगे निकल जाएंगे. 

18 प्रो मॉडल्स में मिलेंगी ये अपग्रेड्स

डिजाइन- अपकमिंग 18 प्रो मॉडल्स के रियर में सिंगल टोन कलर मिलेगा. मौजूदा 17 प्रो मॉडल्स के डुअल-टोन कलर में आ रही फेडिंग की दिक्कत को देखते यह बदलाव किया जा रहा है.

नई बैटरी- आईफोन 18 प्रो मैक्स में अब तक की ऐप्पल की सबसे बड़ी बैटरी मिलेगी, जिसकी कैपेसिटी 5,200mAh तक हो सकती है. इस कारण अपकमिंग फ्लैगशिप मॉडल का भार और आकार भी थोड़ा बढ़ेगा.

छोटा डायनामिक आईलैंड- ऐप्पल धीरे-धीरे डायनामिक आईलैंड को हटाने की तैयारी में है. उसी सिलसिले में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में डायनामिक आईलैंड को छोटा किया जा सकता है. इसके लिए ऐप्पल कई तरह की टेक्नोलॉजी को ट्राई कर रही है.

लेटेस्ट चिपसेट- 18 प्रो मॉडल्स में ऐप्पल की सबसे एडवांस्ड A20 चिप दी जाएगी, जो TSMC की 2nm प्रोसेस पर तैयार होगी. इसे शानदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ पावर एफिशिएंसी के लिए तैयार किया जा रहा है. 

C2 मॉडम- आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स में ऐप्पल का C2 मॉडम मिलेगा. यह तेज स्पीड को सपोर्ट करेगा और पावर एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा.

नया कैमरा सेंसर- ऐप्पल की अपकमिंग सीरीज में सैमसंग का नया थ्री-लेयर स्टैक्ड इमेज सेंसर दिया जा सकता है. इससे नॉइस कम होगा और डायनामिक रेंज बेहतर होगी. अभी तक ऐप्पल अपने आईफोन में सोनी के सेंसर देती आई है. ऐसे में यह सैमसंग की तरफ जाना एक बड़ा बदलाव है.

वेरिएबल अपर्चर- 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स मॉडल के रियर मेन कैमरा को वेरिएबल अपर्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा. इससे यूजर यह डिसाइड कर पाएगा कि फोटो लेते समय कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए. 

5G सैटेलाइट इंटरनेट- ऐप्पल के अपगमिंक फ्लैगशिप सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट करने वाले 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेंगे. इससे आईफोन कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ मोबाइल नेटवर्क पर डिपेंड नहीं रहेंगे और इमरजेंसी में सैटेलाइट के जरिए भी कनेक्टिविटी हासिल कर सकेंगे.

नए कलर- 18 प्रो मॉडल्स में तीन नए कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो ये फोन बरगंडी, ब्राउन और पर्पल कलर ऑप्शन में लॉन्च होंगे. 

आसान कैमरा कंट्रोल- लीक्स के मुताबिक, ऐप्पल आईफोन 18 प्रो मॉडल्स की कैमरा कंट्रोल बटन को आसान बनाने में जुटी हुई है. अपकमिंग मॉडल में यह बटन केवल प्रैशर सेंसिंग को रिकग्नेशन के साथ आएगी. ऐप्पल इसे कैपेसिटीव सेंसिग को हटा रही है, जिससे इसकी कीमत भी कम रखने में मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें-

लैपटॉप खरीदते समय जेब को लगेगा झटका! Lenovo के बाद अब Dell और HP ने भी की कीमतें बढ़ाने की तैयारी

Published at : 19 Feb 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Iphone 18 Pro IPhone 18 Pro Max
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro मॉडल्स में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती ऐप्पल, 1-2 नहीं, मिलेंगी पूरी 10 धांसू अपग्रेड्स
iPhone 18 Pro मॉडल्स में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती ऐप्पल, 1-2 नहीं, मिलेंगी पूरी 10 धांसू अपग्रेड्स
टेक्नोलॉजी
लैपटॉप खरीदते समय जेब को लगेगा झटका! Lenovo के बाद अब Dell और HP ने भी की कीमतें बढ़ाने की तैयारी
लैपटॉप खरीदते समय जेब को लगेगा झटका! Lenovo के बाद अब Dell और HP ने भी की कीमतें बढ़ाने की तैयारी
टेक्नोलॉजी
मरने के बाद भी आती रहेगी वीडियो कॉल और सोशल मीडिया पोस्ट, गजब का एआई सिस्टम बना रही है मेटा
मरने के बाद भी आती रहेगी वीडियो कॉल और सोशल मीडिया पोस्ट, गजब का एआई सिस्टम बना रही है मेटा
टेक्नोलॉजी
क्या इंसानों को एआई से डांट भी सुननी पड़ेगी? कोड रिजेक्ट किया तो इंजीनियर पर गुस्सा हो गया बॉट, उठाए सवाल
क्या इंसानों को एआई से डांट भी सुननी पड़ेगी? कोड रिजेक्ट किया तो इंजीनियर पर गुस्सा हो गया बॉट, उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Janhit: कैमरे में कैद दिल्ली के 'स्पीडबाज' की करतूत | Delhi Dwarka Horror | Sahil Dhaneshra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इंडियन डॉग, गो बैक...', ऑस्ट्रेलियाई में भारतीय पर नस्लीय हमला, 3 लोगों ने सिख युवक की नाक तोड़ी
'इंडियन डॉग, गो बैक...', ऑस्ट्रेलियाई में भारतीय पर नस्लीय हमला, 3 लोगों ने सिख युवक की नाक तोड़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बलिया में नाबालिग से 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, शौच के लिए निकली थी बच्ची, खींचकर ले गए आरोपी
बलिया में नाबालिग से 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, शौच के लिए निकली थी बच्ची, खींचकर ले गए आरोपी
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
विश्व
Shahbaz Sharif US Visit: ट्रंप ने शहबाज शरीफ को अमेरिका क्यों बुलाया? भारत संग डील के बीच पाकिस्तान-US में आखिर क्या पक रहा?
ट्रंप ने शहबाज शरीफ को अमेरिका क्यों बुलाया? भारत संग डील के बीच पाकिस्तान-US में आखिर क्या पक रहा?
हेल्थ
युवाओं में तेजी से बढ़ रहा जॉइंट पेन, 20-30 की उम्र और जोड़ों में दर्द? जानिए वजह और बचाव
युवाओं में तेजी से बढ़ रहा जॉइंट पेन, 20-30 की उम्र और जोड़ों में दर्द? जानिए वजह और बचाव
यूटिलिटी
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget