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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोल्डेबल iPhone का बड़ा खुलासा! इस नाम से मार्केट में मारेगा एंट्री, कीमत और मेमोरी डिटेल्स हो गईं लीक

फोल्डेबल iPhone का बड़ा खुलासा! इस नाम से मार्केट में मारेगा एंट्री, कीमत और मेमोरी डिटेल्स हो गईं लीक

Apple iPhone Foldable: टेक दुनिया में इन दिनों Apple के पहले फोल्डेबल iPhone को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Mar 2026 08:48 AM (IST)
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Apple iPhone Foldable: टेक दुनिया में इन दिनों Apple के पहले फोल्डेबल iPhone को लेकर काफी चर्चा हो रही है. कई लीक रिपोर्ट्स में इस डिवाइस से जुड़ी जानकारी सामने आई है जिनमें इसकी कीमत, स्टोरेज वेरिएंट और हार्डवेयर से जुड़ी संभावित डिटेल्स शामिल हैं. अब तक इसे ज्यादातर रिपोर्ट्स में iPhone Fold कहा जा रहा था लेकिन कुछ नई जानकारियों के मुताबिक कंपनी इसे अलग नाम से पेश कर सकती है. हालांकि Apple ने अभी तक इस डिवाइस की आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन टेक इंडस्ट्री में चल रही चर्चाओं के अनुसार इसे इस साल सितंबर में पेश किया जा सकता है.

नाम में हो सकता है बड़ा बदलाव

कुछ टिपस्टर्स का दावा है कि Apple अपने पहले फोल्डेबल फोन को iPhone Fold की बजाय iPhone Ultra नाम से लॉन्च कर सकता है. यह नाम कंपनी की मौजूदा ब्रांडिंग रणनीति से मेल खाता है क्योंकि Apple पहले से ही Apple Watch Ultra जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स में Ultra नाम का इस्तेमाल कर चुका है. अगर ऐसा होता है तो यह फोन कंपनी की सबसे प्रीमियम iPhone सीरीज का हिस्सा माना जा सकता है.

स्टोरेज वेरिएंट और संभावित कीमत

लीक जानकारी के अनुसार, चीन में इस फोल्डेबल iPhone को तीन अलग-अलग स्टोरेज विकल्पों में लॉन्च किया जा सकता है. 256GB मॉडल की कीमत लगभग CNY 15,999 (करीब 2.14 लाख रुपये) बताई जा रही है. 512GB वेरिएंट लगभग CNY 17,999 (करीब 2.41 लाख रुपये) में आ सकता है. 1TB स्टोरेज मॉडल की कीमत करीब CNY 19,999 (लगभग 2.67 लाख रुपये) हो सकती है.

हालांकि रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि अलग-अलग देशों में Apple अपनी कीमतों में बदलाव करता है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में इस फोन की शुरुआती कीमत लगभग 1999 डॉलर (करीब 1.85 लाख रुपये) से शुरू हो सकती है जबकि बड़े स्टोरेज वेरिएंट की कीमत इससे ज्यादा हो सकती है.

कम कीमत का भी दावा

कुछ अन्य लीक में यह भी कहा गया है कि इस फोल्डेबल iPhone की शुरुआती कीमत करीब CNY 10,000 (लगभग 1.34 लाख रुपये) के आसपास हो सकती है. हालांकि यह दावा बाकी रिपोर्ट्स से काफी अलग है इसलिए इसकी पुष्टि अभी नहीं मानी जा रही.

RAM और हार्डवेयर से जुड़ी जानकारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन में 12GB RAM मिल सकती है. बताया जा रहा है कि इसके लिए मेमोरी मॉड्यूल की सप्लाई Samsung कर सकता है. यह वही RAM कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है जो Apple अपने आने वाले कुछ प्रीमियम iPhone मॉडल्स में भी देने की योजना बना रहा है.

प्रीमियम सेगमेंट में होगी सीधी टक्कर

अगर यह फोल्डेबल iPhone वास्तव में लॉन्च होता है तो यह स्मार्टफोन मार्केट के सबसे महंगे और प्रीमियम डिवाइसों में शामिल हो सकता है. साथ ही यह फोल्डेबल फोन सेगमेंट में पहले से मौजूद ब्रांड्स को कड़ी चुनौती भी दे सकता है.

हालांकि फिलहाल इन सभी जानकारियों को लीक और अनुमान के रूप में ही देखा जा रहा है. असली तस्वीर तभी साफ होगी जब Apple इस डिवाइस को आधिकारिक तौर पर पेश करेगा.

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Published at : 15 Mar 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Apple Foldable IPhone IPhone Ultra
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