रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल

महानायक अमिताभ बच्चन के बाद अब रणबीर कपूर ने अयोध्या में जमीन खरीद ली है. वो दूसरे बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने अयोध्या में जमीन खरीदी है. उन्होंने द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 'द सरयू' में जमीन खरीदी है.

रणबीर कपूर ने खरीदी करोड़ों की जमीन

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी इस जमीन की कीमत 3.31 करोड़ रुपये है. ये जमीन 2,134 वर्ग फीट की है. इसे The Sarayu by HoABL नाम दिया गया है. ये प्रोजेक्ट सरयू नदी ते किनारे 75 एकड़ का है. इस प्रोजेक्ट में क्लबहाउस, 35 से ज्यादा लाइफस्टाइल एमेनिटीज और द लीला की तरफ से 5 एकड़ में प्योर वेजिटेरियन लग्जरी होटल भी बनना है.

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'रामायण' में दिखेंगे रणबीर कपूर

बता दें कि रणबीर कपूर फिल्म 'रामायण' को लेकर खबरों में हैं. ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होनी है. रणबीर फिल्म में भगवान राम के रोल में हैं. दोनों फिल्में 4 हजार करोड़ के बजट में बन रही हैं. ये इंडिया के मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स में से एक है. इस फिल्म में यश रावण के रोल में दिखेंगे.

वहीं सई पल्लवी सीता के रोल में नजर आएंगी. सनी देओल हनुमान के रोल में दिखेंगे. रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभाएंगे. फिल्म को नितेश कुमार बना रहे हैं. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज होगा. वहीं दूसरा पार्ट दिवाली 2027 को रिलीज होगा. फिल्म की पहली झलक सामने आ गई है. रणबीर कपूर को भगवान राम के रोल में देख फैंस पसंद किया. हालांकि, अभी बाकी कैरेक्टर्स की झलक अभी तक सामने नहीं आई है.

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'लव एंड वॉर' में दिखेंगे रणबीर कपूर

इसके अलावा रणबीर कपूर 'लव एंड वॉर' में भी दिखेंगे. इस फिल्म को संजय लीला भंसाली बना रहे हैं. फिल्म में रणबीर के अलावा आलिया भट्ट और विक्की कौशल नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. हालांकि, फिल्म लंबे समय से डिले चल रही है. खबरें हैं कि संजय लीला भंसाली फिल्म के कुछ सीक्वेंस को री-शूट कर रहे हैं.