हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल

रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल

रणबीर कपूर के अयोध्या में करोड़ों की जमीन खरीदने की खबरें हैं. रणबीर कपूर 'रामायण' में राम का रोल निभाने वाले हैं. अब ऐसे में अयोध्या में जमीन खरीदने की वजह से वो चर्चा में आ गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 14 May 2026 06:02 PM (IST)
Preferred Sources

महानायक अमिताभ बच्चन के बाद अब रणबीर कपूर ने अयोध्या में जमीन खरीद ली है. वो दूसरे बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने अयोध्या में जमीन खरीदी है. उन्होंने द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 'द सरयू' में जमीन खरीदी है. 

रणबीर कपूर ने खरीदी करोड़ों की जमीन

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी इस जमीन की कीमत 3.31 करोड़ रुपये है. ये जमीन 2,134 वर्ग फीट की है. इसे The Sarayu by HoABL नाम दिया गया है. ये प्रोजेक्ट सरयू नदी ते किनारे 75 एकड़ का है. इस प्रोजेक्ट में क्लबहाउस, 35 से ज्यादा लाइफस्टाइल एमेनिटीज और द लीला की तरफ से 5 एकड़ में प्योर वेजिटेरियन लग्जरी होटल  भी बनना है.

ये भी पढ़ें- आरसीबी क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कल को डेट कर रही हैं शहनाज गिल? हो रही ऐसी चर्चा

'रामायण' में दिखेंगे रणबीर कपूर

बता दें कि रणबीर कपूर फिल्म 'रामायण' को लेकर खबरों में हैं. ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होनी है. रणबीर फिल्म में भगवान राम के रोल में हैं. दोनों फिल्में 4 हजार करोड़ के बजट में बन रही हैं. ये इंडिया के मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स में से एक है. इस फिल्म में यश रावण के रोल में दिखेंगे. 

वहीं सई पल्लवी सीता के रोल में नजर आएंगी. सनी देओल हनुमान के रोल में दिखेंगे. रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभाएंगे. फिल्म को नितेश कुमार बना रहे हैं. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज होगा. वहीं दूसरा पार्ट दिवाली 2027 को रिलीज होगा. फिल्म की पहली झलक सामने आ गई है. रणबीर कपूर को भगवान राम के रोल में देख फैंस पसंद किया. हालांकि, अभी बाकी कैरेक्टर्स की झलक अभी तक सामने नहीं आई है.

ये भी पढ़ें- जना नायकन की रिलीज को लेकर बेसब्र थलापति विजय, प्रोड्यूसर्स को कान्स 2026 से बुलाया वापस

'लव एंड वॉर' में दिखेंगे रणबीर कपूर

इसके अलावा रणबीर कपूर 'लव एंड वॉर' में भी दिखेंगे. इस फिल्म को संजय लीला भंसाली बना रहे हैं. फिल्म में रणबीर के अलावा आलिया भट्ट और विक्की कौशल नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. हालांकि, फिल्म लंबे समय से डिले चल रही है. खबरें हैं कि संजय लीला भंसाली फिल्म के कुछ सीक्वेंस को री-शूट कर रहे हैं.

Published at : 14 May 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Ramyan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'जना नायकन' की रिलीज को लेकर बेसब्र थलापति विजय, प्रोड्यूसर्स को कान्स 2026 से बुलाया वापस!
'जना नायकन' की रिलीज को लेकर बेसब्र थलापति विजय, प्रोड्यूसर्स को कान्स 2026 से बुलाया वापस!
बॉलीवुड
1957 में आई नरगिस की वो फिल्म, जिसका अब तक नहीं टूटा रिकॉर्ड! मेकर्स को हुआ था 650% का प्रॉफिट
1957 में आई नरगिस की वो फिल्म, जिसका अब तक नहीं टूटा रिकॉर्ड! मेकर्स को हुआ था 650% का प्रॉफिट
बॉलीवुड
Madhuri Dixit Birthday: एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं माधुरी दीक्षित, जानें- फिर कैसे बनीं बॉलीवुड की धक-धक गर्ल
एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं माधुरी दीक्षित, जानें- फिर कैसे बनीं बॉलीवुड की धक-धक गर्ल
बॉलीवुड
5 मिनट 32 सेकंड का वो रोमांटिक सॉन्ग, जिसका रेड लाइट पर आया था ख्याल, 15 मिनट में हुआ था तैयार
5 मिनट 32 सेकंड का वो रोमांटिक सॉन्ग, जिसका रेड लाइट पर आया था ख्याल, 15 मिनट में हुआ था तैयार
Advertisement

वीडियोज

Prateek Yadav Funeral : प्रतीक यादव का पार्थिव शव बैकुंठ धाम के लिए रवाना! | Aparna |Akhilesh
Delhi दुष्कर्म केस में हुआ चौंकाने वाला खुलासा | Breaking | Latest News | TOP News | Rekha Gupta
Breaking News: अचानक हुई Trump-Jinping बैठक, क्या बदलेगा? | Latest News | TOP News | America
UP News: धूल भरी आंधी से यूपी में भारी तबाही | UP Weather Update | CM Yogi
Breaking News: घर गिरे, पेड़..आंधी से उजाड़े हजारों आशियाने | UP Weather Update | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वीडी सतीशन को ही क्यों बनाया जा रहा केरल का नया सीएम? कांग्रेस के फैसले के पीछे ये है 3 कारण
वीडी सतीशन को ही क्यों बनाया जा रहा केरल का नया सीएम? कांग्रेस के फैसले के पीछे ये है 3 कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी कैबिनेट में विस्तार के बाद अब तक क्यों नहीं हुआ विभागों का बंटवारा? ये है वजह!
यूपी कैबिनेट में विस्तार के बाद अब तक क्यों नहीं हुआ विभागों का बंटवारा? ये है वजह!
आईपीएल 2026
'अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है', क्या विराट कोहली ने वनडे से भी लिया संन्यास? वीडियो से मची सनसनी
'अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है', क्या विराट कोहली ने वनडे से भी लिया संन्यास?
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 1: शोज कैंसिल के बीच कैसी रहेगी सूर्या-तृषा की 'करुप्पू' की ओपनिंग? कॉलीवुड की साल की टॉप 3 ओपनर में हो पाएगी शामिल?
शोज कैंसिल के बीच कैसी रहेगी सूर्या-तृषा की 'करुप्पू' की ओपनिंग? जानें-यहां
इंडिया
जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया
जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया
शिक्षा
WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
ट्रैवल
North East Hill Stations: तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड
तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड
एग्रीकल्चर
कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद
कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget