फोल्डेबल आईफोन का प्रोडक्शन जल्दी होगा शुरू, ऐप्पल को है इतनी बिक्री की उम्मीद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल धीरे-धीरे ही सही, लेकिन अगले साल फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने की दिशा में बढ़ रही है. अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, जल्द ही इसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है. ऐप्पल ने इसके लिए क्रीज-फ्री डिस्प्ले को पहले ही हरी झंडी दे दी थी और अब वैपर चैंबर कूलिंग सिस्टम को भी फाइनल कर लिया है. अब यह डिवाइस प्री-प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच चुका है और छोटे-मोटे बदलाव के बाद इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा.

आईफोन 17 प्रो मॉडल वाला कूलिंग सिस्टम यूज करेगी ऐप्पल

ताजा लीक के अनुसार, फोल्डेबल आईफोन में ऐप्पल आईफोन 17 प्रो मॉडल वाला वैपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दे सकती है. इससे गेमिंग, मल्टीटास्किंग और हाई-एंड टास्क के दौरान फोन को हीट होने से रोका जा सकेगा. आमतौर पर हैवी टास्क करते समय फोल्डेबल फोन में ओवरहीटिंग की दिक्कत आती है, जिसे रोकने के लिए ऐप्पल यह पावरफुल कूलिंग सिस्टम देने जा रही है. कंपनी इसके लिए क्रीज-फ्री डिस्प्ले पहले ही फाइनल कर चुकी है. यानी आईफोन को अनफोल्ड करने पर इसके डिस्प्ले पर कोई विजिबल क्रीज नहीं होगी और डिस्प्ले एक बड़ी स्क्रीन की तरह नजर आएगा.

ऐप्पल को इतनी बिक्री की उम्मीद

फोल्डेबल आईफोन का प्रोडक्शन शुरू करने के लिए सप्लायर्स भी पूरी तरह तैयार हैं. सप्लायर्स के साथ कंपोनेंट मेकर भी ऐप्पल की हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं. ऐप्पल को इस फोन के हिट होने की पूरी उम्मीद है और वह पहले 9-12 महीने में इसकी 70-90 लाख यूनिट्स को शिप करेगी. यह किसी भी एंड्रॉयड फोल्डेबल फोन के अनुमान से ज्यादा है.

ग्राहकों को चुकानी होगी भारी कीमत

एक साथ रखे दो आईफोन एयर जैसे डिजाइन वाले फोल्डेबल आईफोन में A20 Pro चिपसेट मिलने की उम्मीद है. इसमें 24MP का अंडर-डिस्प्ले कैमरा सेंसर मिल सकता है. डिस्प्ले की बात करें पूरी तरह अनफोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन 7.8 इंच की हो जाएगी, जबकि कवर स्क्रीन का साइज 5.5 हो सकता है. फोल्ड होने पर इस आईफोन की मोटाई 9-9.5mm, जबकि अनफोल्ड होने पर 4.5-4.8mm हो सकती है. फोल्डेबल आईफोन की शुरुआती कीमत लगभग 2.14 लाख रुपये हो सकती है.

ये भी पढ़ें-

चांद पर भेजना चाहते हैं अपना नाम? नासा दे रही है जबरदस्त मौका, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन