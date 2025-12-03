चांद पर भेजना चाहते हैं अपना नाम? नासा दे रही है जबरदस्त मौका, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आपको चांद प्यारा लगता है और आप इस पर अपना नाम भेजना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. बचपन से चांद पर जाने की ख्वाहिश पाले बैठे सारे लोग भले ही चांद पर न जा पाएं, लेकिन अपना नाम भेज सकते हैं. अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा यह मौका दे रही है. आपको घर बैठे रजिस्ट्रेशन करना है और आपका नाम चांद पर पहुंच जाएगा. आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा.

आर्टिमिस 2 मिशन के लिए पब्लिक रजिस्ट्रेशन शुरू

नासा ने अगले साल लॉन्च होने वाले आर्टिमिस 2 मिशन के लिए पब्लिक रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए है. इसमें दुनिया के किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति अपना नाम चांद पर भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है. एक डिजिटल मेमोरी कार्ड में स्टोर कर ये नाम ऑरियन स्पेसक्राफ्ट के साथ भेजे जाएंगे, जो चांद के चारों तरफ उड़ेगा. रजिस्ट्रेशन के बाद पार्टिसिपेंट्स को एक डिजिटल बोर्डिंग पास भी मिलेगा, जिसे वो अपने पास रख सकेंगे. भले ही यह एक सिंबोलिक प्रोसेस है, लेकिन स्पेस लवर के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं है.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बहुत आसान है. इसके लिए नासा के सेंड योर नेम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर विजिट करें. यहां अपना नाम लिखें और पिन सेट करें. इसे सबमिट करते ही बोर्डिंग पास आ जाएगा, जिस पर आपका नाम लिखा होगा. रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है और जनवरी तक दुनियाभर से कोई भी इसके लिए रजिस्टर कर सकता है.

क्या है आर्टिमिस 2 मिशन?

नासा की वेबसाइट के मुताबिक, चार एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन पर भेजा जाएगा. यह नासा के आर्टिमिस कैंपेन का पहला मिशन होगा और इसमें क्रिस्टिना कोच, रेड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर और जेरेमी हेनसेन ऑरियन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस में जाएंगे. लगभग 10 दिन के इस सफर के दौरान डीप-स्पेस कंडीशन में इस सिस्टम को चेक किया जाएगा. इसकी सफलता एजेंसी को चांद पर लैंडिंग के लिए गाइड करेगी और आगे चलकर इंसान को मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारियों में मदद करेगी.

