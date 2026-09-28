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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBig Billion Days Sale पर बंपर डिस्काउंट, मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक कितनी छूट?

Big Billion Days Sale पर बंपर डिस्काउंट, मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक कितनी छूट?

Flipkart Big Billion Days 2026 में इस बार स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई बड़ी डील्स देखने को मिलेंगी. जानिए सेल कब शुरू होगी, किन प्रोडक्ट्स पर कितना डिस्काउंट और कौन से बैंक ऑफर.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 28 Sep 2026 03:38 PM (IST)
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  • बैंक ऑफर, एक्सचेंज से इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी भी सस्ते होंगे.

फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले ऑनलाइन शॉपिंग का माहौल गर्म हो गया है. Flipkart ने अपनी साल की बड़ी सेल Big Billion Days 2026 के लिए कई डील्स और ऑफर्स की झलक दिखानी शुरू कर दी है. इस बार स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर अलग-अलग तरह के डिस्काउंट देखने को मिलेंगे.

खास तौर पर iPhone 17 और iPhone 15 की कीमतों को लेकर ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ी है. वहीं बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट के साथ कुछ फोन की प्रभावी कीमत और कम हो सकती है. तो आइए आज हम आपको सेल की तारीख से लेकर मोबाइल और लैपटॉप पर मिलने वाले ऑफर्स तक पूरी जानकारी बताते हैं. 

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कब शुरू होगी Big Billion Days Sale?

Flipkart Big Billion Days 2026 की मेन सेल 9 अक्टूबर से शुरू होगी. Flipkart Plus और Black मेंबर्स के साथ कुछ Flipkart क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 8 अक्टूबर से अर्ली एक्सेस मिलेगा. इसके अलावा कंपनी ने 24 सितंबर से Early Bird Deals शुरू करने की जानकारी दी है, जिसमें ग्राहक पहले से प्रोडक्ट देख और Wishlist कर सकेंगे. 

मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक कितना डिस्काउंट?

Flipkart Big Billion Days 2026 में मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे प्रोडक्ट्स पर अलग-अलग डिस्काउंट मिलेंगे, मोबाइल पर 90 पर्सेंट तक, लैपटॉप पर 20 से 30 पर्सेंट तक और कुछ लिस्टेड डील्स में लैपटॉप पर 65 पर्सेंट तक की छूट का दावा किया गया है. वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स पर 80 पर्सेंट तक और टीवी साथ ही अप्लायंसेज पर 80 पर्सेंट तक की डील्स बताई गई हैं. इसके अलावा Axis Bank और ICICI Bank के कार्ड से भुगतान करने पर 10 पर्सेंट इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है.

iPhone 17 पर मिल सकता है बड़ा फायदा

Flipkart ने iPhone 17 की BBD कीमत 84,999 रुपये बताई है. इसके साथ ICICI Bank और Axis Bank क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 2,000 रुपये तक की छूट और पुराने फोन पर 3,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है. सभी ऑफर्स मिलने पर इसकी प्रभावी कीमत 79,999 रुपये तक पहुंच सकती है.

वहीं iPhone 15 को BBD Sale में 67,999 रुपये में लिस्ट किया जाएगा. बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस के बाद इसकी प्रभावी कीमत 63,999 रुपये तक हो सकती है. 

Samsung, Motorola और दूसरे फोन भी लिस्ट

सेल में Samsung Galaxy S25, Vivo T5x 5G, Realme P4 5G, Motorola Edge 70 Fusion, Oppo K14x 5G, Poco और दूसरे स्मार्टफोन पर भी डील्स का ऐलान किया गया है. Flipkart ने अलग-अलग ब्रांड के स्मार्टफोन की लंबी लिस्ट भी जारी की है, हालांकि सभी मॉडल की अंतिम कीमत अभी सामने नहीं आई है. 

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लैपटॉप और टीवी पर भी ऑफर्स

मोबाइल के अलावा Samsung Book4 i5 जैसे लैपटॉप और 65 इंच के 4K TV भी सेल का हिस्सा होंगे. Flipkart के अनुसार 65-इंच 4K TV की शुरुआती कीमत 39,999 रुपये से बताई गई है. अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में भी डिस्काउंट की जानकारी दी गई है. 

बैंक ऑफर से और घट सकती है कीमत

सेल के दौरान कुछ Axis Bank और ICICI Bank कार्ड से खरीदारी पर 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है. Flipkart Super.money से पहली ट्रांजैक्शन पर 10 प्रतिशत कैशबैक की जानकारी भी दी गई है. इसके अलावा कुछ खरीदारी पर नो-कॉस्ट EMI और अन्य भुगतान ऑप्शन भी उपलब्ध होंगे.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 28 Sep 2026 03:18 PM (IST)
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