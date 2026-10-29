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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस से मांगी माफी! MLC चुनाव रिजल्ट पर बोले- एक सीट जीती है

हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस से मांगी माफी! MLC चुनाव रिजल्ट पर बोले- एक सीट जीती है

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक की 28 विधान परिषद सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की है. पार्टी ने 12 उम्मीदवार उतारे थे. वहीं बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 29 Oct 2026 10:25 AM (IST)
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विधान परिषद चुनाव में देर रात आए नागपुर के रिजल्ट ने कांग्रेस को खुशखबरी दी है. बीजेपी के गढ़ में लगातार दूसरी जीत से कांग्रेस उत्साहित है और अब बीजेपी नेताओं को जवाब दे रही है. इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने पुराने पोस्ट के लिए माफी मांगी है. ''कांग्रेस से मेरी दिली माफी. हां, आपने एक सीट जीती है, शून्य नहीं.'' सीएम ने हंसने वाला इमोजी भी शेयर किया.

इससे पहले सरमा ने पीएम मोदी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए बरनोल की तस्वीर शेयर की थी और लिखा था, ''जलन इतनी ज्यादा है कि एक ट्यूब से काम नहीं चलेगा.''

पीएम मोदी ने एमएलसी चुनाव रिजल्ट को लेकर 28 अक्तूबर को एक्स पर लिखा था , “उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक जैसे चार बड़े राज्यों की 28 सीट पर विधान परिषद चुनाव हुए. चुनाव मतपत्रों से कराए गए. अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस ने कितनी सीट जीतीं?”

कांग्रेस कल लगातार पीछे चल रही थी, लेकिन देर रात आए महाराष्ट्र के रिजल्ट में एक सीट पर जीत मिली. नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने जीत हासिल की है. उन्हें प्रथम और द्वितीय वरीयता के कुल 67,231 वोट मिले. वहीं, उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के सुधाकर कोहले को 63,960 वोट मिले. 

बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ ‘महायुति’ गठबंधन को दो सीट मिलीं. शरद पवार की पार्टी NCP (SP) के उम्मीदवार हर्षदा देशमुख-जाधव ने बीजेपी उम्मीदवार स्मिता जाधव को हराकर पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट जीती.

वंजारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव कुछ अलग तरह के होते हैं. यहां के मतदाता शिक्षित हैं, वे सभी स्नातक हैं. वे अच्छी तरह जानते हैं कि विधान परिषद के लिए चुने गए प्रतिनिधि से किस तरह के काम की उम्मीद की जानी चाहिए.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 29 Oct 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Himanta Biswa Sarma Breaking News Abp News CONGRESS MLC Election Result 2026
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