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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCyber Fraud: किस उम्र के लोगों को ज्यादा शिकार बना रहे साइबर ठग, सबके लिए अलग है प्लान?

Cyber Fraud: किस उम्र के लोगों को ज्यादा शिकार बना रहे साइबर ठग, सबके लिए अलग है प्लान?

Cyber Fraud: साइबर ठगों ने अब फंसाने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. यह शातिर अपराधी आपकी उम्र और आदतों के हिसाब से अलग ही जाल बुन रहे हैं. आखिर किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा निशाने पर हैं? जान लें

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 29 Oct 2026 11:28 AM (IST)
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  • साइबर अपराधी कमजोरियों का फायदा उठाकर मनोवैज्ञानिक तरीके अपना रहे हैं।
  • युवा, पेशेवर, बुजुर्गों को भिन्न-भिन्न तरीकों से निशाना बनाया जा रहा है।
  • देशभर में लाखों शिकायतें, हजारों करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला हुआ।
  • धोखाधड़ी का पता चलते ही 1930 पर तुरंत शिकायत दर्ज करें।

Cyber Fraud: आजकल साइबर फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल्स देश में काफी बढ़ चुके हैं. पहले जहां सिर्फ अनजान लिंक पर क्लिक करने से और OTP शेयर करने से ठगी होती थी. वहीं साइबर ठग अब किसी शातिर साइकोलॉजिस्ट की तरह दिमाग चला रहे हैं. वह आपकी उम्र या प्रोफेशन नहीं देखते बल्कि आपकी कमजोरी, जरूरत और डर की नब्ज पकड़ते हैं. वृंदावन के कारोबारी रतन लाल अग्रवाल का ही केस देख लीजिए. उन्हें एक कॉल आता है जिसमें सामने वाला खुद को ATS अफसर बताकर कहता है कि उनकी पत्नी का मोबाइल नंबर एक गंभीर अपराध में इस्तेमाल हुआ है.

इसके बाद रतन लाल को घंटों ऑडियो और वीडियो कॉल पर बंधक बनाकर रखा गया. कमरे से बाहर जाने और घरवालों से बात करने तक पर रोक लगा दी गई. दहशत में आकर उन्होंने RTGS से 30 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. गनीमत रही कि बेटे को वक्त रहते पता चल गया और साइबर सेल ने 15 लाख रुपये होल्ड करा लिए. घटना से साफ पता चलता है लोगों की उम्र के हिसाब पर ठग तरीके बदल रहे हैं.

किस उम्र के लोगों के ज्यादा ठगी?

अगर सरकारी डेटा की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB साइबर पीड़ितों का उम्र के हिसाब से अलग आंकड़ा जारी नहीं करता. लेकिन ठगी के पैटर्न से इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि हर उम्र के लोगों के लिए अलग जाल बिछाया जा रहा है. आज का यूथ ऑनलाइन सबसे ज्यादा वक्त बिताता है. उन्हें इंस्टेंट डिस्काउंट, सोशल मीडिया प्रमोशन और कम समय में मोटा मुनाफा कमाने वाले ऑफर्स जल्दी अट्रैक्ट करते हैं.

ठग Limited Time Deal में मौका हाथ से निकलने का ऐसा प्रेशर बनाते हैं कि युवा बिना चेक किए तुरंत पैसे लगा देते हैं. वहीं नौकरीपेशा लोगों को फेक जॉब, शेयर मार्केट और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर फंसाया जाता है. दूसरी तरफ बुजुर्गों को पुलिस केस, कानूनी कार्रवाई या परिवार पर किसी मुसीबत का डर दिखाकर Digital Arrest किया जाता है. आजकल तो ठग लीक हुए पर्सनल डेटा और AI से बने मैसेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. जिससे उनके मैसेज एकदम असली लगते हैं. 


Cyber Fraud: किस उम्र के लोगों को ज्यादा शिकार बना रहे साइबर ठग, सबके लिए अलग है प्लान?

इतने रुपये की हो चुकी है ठगी

साइबर ठगी का यह जाल कितना बड़ा है इसका अंदाजा गृह मंत्रालय के आंकड़ों से लगता है. साल 2025 में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर फाइनेंशियल फ्रॉड की 24,02,579 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें 22,495 करोड़ रुपये की चपत लगी. वहीं जून 2026 तक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने 32.80 लाख से ज्यादा शिकायतों पर एक्शन लेते हुए लोगों के 11,158 करोड़ रुपये बचाए भी हैं. हालिया केस बताते हैं कि हर उम्र के लोग इसके शिकार हो रहे हैं. 

अलग-अलग तरीके हो रहे इस्तेमाल

अक्टूबर 2026 में अहमदाबाद के 25 साल के युवक को पुलिस और यूट्यूब अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर धमकाया गया और 49.78 लाख ठग लिए गए. सितंबर में पुणे की 27 वर्षीय IT प्रोफेशनल ने सोशल मीडिया पर साड़ी के ऐड के चक्कर में 1.19 लाख गंवा दिए. इसी तरह मुंबई में 68 साल के बुजुर्ग से मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर 1.12 करोड़, लखनऊ की एक डॉक्टर से टेरर केस के नाम पर 1.55 करोड़ और एक रिटायर्ड कर्मचारी दंपति को 18 दिन डिजिटल अरेस्ट रखकर 42.09 लाख रुपये ऐंठ लिए गए.

यह भी पढ़ें: eSIM Transfer: ई-सिम को दूसरे फोन में करना है ट्रांसफर? जान लें क्या है तरीका

ठगी का पता लगते ही तुरंत उठाएं यह कदम

साइबर फ्रॉड होने के बाद का एक-एक मिनट बेहद कीमती होता है. असल में खाते से पैसा निकलते ही ठग उसे कुछ ही मिनटों में कई अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं. एक बार पैसा इधर-उधर घूम गया तो उसे ट्रैक करना और वापस पाना काफी मुश्किल हो जाता है. इसलिए ठगी का पता चलते ही घबराने के बजाय तुरंत एक्शन लेना जरूरी है. 


Cyber Fraud: किस उम्र के लोगों को ज्यादा शिकार बना रहे साइबर ठग, सबके लिए अलग है प्लान?

सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. इसके साथ ही अपने बैंक को भी तुरंत अलर्ट करें जिससे ट्रांजैक्शन को रोका जा सके. ध्यान रखें कि घबराहट में ठगों के कॉल लॉग, चैट, मैसेज या ट्रांजैक्शन के सबूत बिल्कुल डिलीट न करें क्योंकि जांच में यही आपके काम आएंगे. 

यह भी पढ़ें: यूट्यूब पर ऐड से परेशान हैं? तो आजमाएं ये तरीका

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 11:26 AM (IST)
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