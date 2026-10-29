Luxury Dining Table Setting And Layering Hacks: डाइनिंग एरिया को खूबसूरत और महंगा दिखाने के लिए हमेशा ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती. सही तरीके से टेबल सेट करने, अच्छे क्रॉकरी और सर्विंग वेयर चुनने और छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देने से साधारण डाइनिंग टेबल भी काफी शानदार लग सकती है. कई बार महंगे दिखने वाले डाइनिंग सेटअप की खासियत महंगी सजावट नहीं, बल्कि सही बैलेंस, लाइटिंग, टेक्सचर और जरूरी चीजों की अच्छी क्वालिटी होती है.

अगर आप घर पर मेहमानों के लिए डिनर रख रहे हैं, किसी खास मौके की तैयारी कर रहे हैं या रोज की डाइनिंग को थोड़ा खास बनाना चाहते हैं, तो टेबल सेट करने के इन तरीकों को आजमा सकते हैं. इनसे बिना ज्यादा खर्च किए डाइनिंग एरिया को प्रीमियम लुक दिया जा सकता है.

एक जैसे डिनर सेट का करें इस्तेमाल

टेबल का लुक बेहतर करने का सबसे आसान तरीका है कि प्लेट और कटोरियां एक-दूसरे से मैच करती हों. सिरेमिक डिनर प्लेट, साइड प्लेट, सूप बाउल और डेजर्ट बाउल जैसे बेसिक सामान एक ही स्टाइल या कलर में रखें. सफेद या न्यूट्रल कलर की क्रॉकरी खास तौर पर एलिगेंट लगती है. इसे रोज के खाने से लेकर डिनर पार्टी तक अलग-अलग मौकों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. मैचिंग डिनर सेट पूरी टेबल को एक जैसा और व्यवस्थित लुक देता है.





ग्लासवेयर से टेबल को दें प्रीमियम लुक

साफ और चमकदार ग्लासवेयर टेबल की खूबसूरती को तुरंत बढ़ा देता है. पानी के गिलास, जूस टंबलर, ग्लास का सेट, पानी का जग और डेजर्ट ग्लास जैसी चीजें टेबल पर रखी जा सकती हैं. ग्लास पर पड़ने वाली रोशनी टेबल को ज्यादा आकर्षक बनाती है. इसके लिए बहुत महंगे ग्लास खरीदना जरूरी नहीं है. सही तरीके से रखे गए साधारण लेकिन अच्छे ग्लासवेयर से भी टेबल काफी स्टाइलिश लग सकती है.

टेबल सेट करते समय करें लेयरिंग

टेबल सेटिंग में लेयरिंग करने से पूरी टेबल में गहराई और एक सलीकेदार लुक आता है. इसके लिए सबसे पहले प्लेसमैट या चार्जर प्लेट रखें. इसके ऊपर डिनर प्लेट, फिर साइड प्लेट या बाउल रखा जा सकता है. सबसे ऊपर एक अच्छी तरह से फोल्ड किया हुआ नैपकिन रखें. यह तरीका काफी आसान है, लेकिन इसका असर बड़ा होता है. साधारण डिनर को भी इस तरह सेट करने पर टेबल ज्यादा व्यवस्थित और डिजाइनर नजर आती है.







खाने को सीधे बर्तन में परोसने के बजाय अच्छे सर्विंग वेयर का इस्तेमाल करें

खाना जिस तरह से सर्व किया जाता है, उसका असर भी डाइनिंग टेबल के पूरे लुक पर पड़ता है. किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन को सीधे टेबल पर रखने के बजाय खाने को अच्छे सर्विंग बाउल या प्लेटर में निकालकर परोसें. सिरेमिक सर्विंग बाउल, बोरोसिलिकेट ग्लास बाउल, सर्विंग प्लेटर, सलाद बाउल, स्नैक ट्रे और डेजर्ट बाउल जैसी चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं. इससे साधारण खाना भी ज्यादा व्यवस्थित और रेस्टोरेंट जैसा दिखाई देता है.

मोमबत्तियों से माहौल को बनाएं खास

डाइनिंग टेबल को शानदार दिखाने के लिए लाइटिंग का भी ध्यान रखें. इसके लिए बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है. टेबल पर टी-लाइट, पिलर कैंडल या कैंडल होल्डर रख सकते हैं. ग्लास बाउल में फ्लोटिंग कैंडल भी इस्तेमाल की जा सकती हैं. हल्की रोशनी डाइनिंग एरिया को गर्मजोशी भरा और प्रीमियम लुक देती है.

टेबल पर बहुत ज्यादा रंग न भरें

अगर आप टेबल को महंगा और एलिगेंट दिखाना चाहते हैं, तो बहुत सारे रंगों को एक साथ इस्तेमाल करने से बचें. सफेद और गोल्ड, बेज और लकड़ी के रंग, ब्लैक और व्हाइट, आइवरी और ग्रीन या ग्रे और सिल्वर जैसे कॉम्बिनेशन अच्छे लग सकते हैं. कम रंगों का इस्तेमाल करने से टेबल ज्यादा साफ और संतुलित दिखाई देती है.

नैपकिन को भी दें स्टाइलिश लुक

नैपकिन टेबल की छोटी चीज है, लेकिन इसका असर काफी बड़ा हो सकता है. कपड़े के नैपकिन या अच्छे पेपर नैपकिन इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इन्हें प्लेट के ऊपर आयताकार तरीके से फोल्ड करके रखें या रोल करके रिबन से बांध सकते हैं. नैपकिन को सही तरीके से रखने से टेबल की पूरी सेटिंग ज्यादा सलीकेदार दिखाई देती है.

सेंटरपीस के लिए महंगे फूल जरूरी नहीं

डाइनिंग टेबल के बीच में एक अच्छा सेंटरपीस पूरे सेटअप को बदल सकता है. इसके लिए महंगे फूल खरीदने की जरूरत नहीं है. ताजे फूलों को ग्लास के पानी वाले जग में रख सकते हैं. इसके अलावा फलों से भरा बाउल, मोमबत्तियों के साथ हरी पत्तियां, डेकोरेटिव ट्रे या मौसम के हिसाब से फूल-पत्तियां भी इस्तेमाल की जा सकती हैं.

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टेबल को ज्यादा सामान से न भरें

महंगा लुक देने के लिए सादगी सबसे जरूरी है. टेबल पर पानी की बोतलें, प्लास्टिक पैकेजिंग, अतिरिक्त चम्मच-कांटे या जरूरत से ज्यादा सजावट का सामान न रखें. एक साफ और व्यवस्थित टेबल हमेशा ज्यादा प्रीमियम दिखाई देती है. जरूरी सामान ही रखें और बाकी चीजों को टेबल से हटा दें.

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