यूपी विधान परिषद में बढ़ी सपा की ताकत! LoP का पद भी बचा, अब क्या है रणनीति?

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत का एहसास कराया है. अभी तक सपा के विधान परिषद में कुल 10 सदस्य थे. अब कुल 12 सदस्य होंगे. बता दें सपा अगर 3 से कम सीट जीतती तो विधान परिषद में उसके पास नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं रह जाता है. ऐसे में अब उसके विधान परिषद् में LoP का पद भी बच गया है.

साल 2020 के चुनाव में तीन सीटें जीतने वाली सपा ने इस बार चार सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एक अन्य सीट पर पार्टी का प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए था. चुनाव परिणामों को पार्टी के लिए उत्साहजनक माना जा रहा है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विजयी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए उन्हें ‘PDA के पांडव’ बताया.

शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी तथा सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. इन चुनावों में शिक्षकों और स्नातकों के मत महत्वपूर्ण होते हैं. ऐसे में सपा का प्रदर्शन पार्टी के संगठन और चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है. चुनाव में पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार प्रयास किए और कई सीटों पर बीजेपी को चुनौती दी. समचाार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार वाराणसी स्नातक सीट पर गिनती जारी है और सपा के आशुतोष सिन्हा आगे हैं.

लखनऊ में कांति जीतीं

लखनऊ स्नातक सीट पर सपा की कांति सिंह ने बीजेपी के मौजूदा एमएलसी अवनीश कुमार सिंह को हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की. कांति सिंह को 56,905 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 39,778 वोट प्राप्त हुए. इस परिणाम को सपा की बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है. वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में भी पार्टी ने अपना प्रभाव दिखाया.

सपा के लिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों पर मिली सफलता भी महत्वपूर्ण रही. आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आकाश अग्रवाल और वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में लाल बिहारी यादव की जीत ने पार्टी के प्रदर्शन को मजबूती दी. इसके अलावा अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी सपा प्रत्याशियों ने मुकाबले को रोचक बनाया. चुनाव परिणामों से स्पष्ट हुआ कि शिक्षक और स्नातक मतदाताओं के बीच पार्टी ने अपनी मौजूदगी बनाए रखी है.

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अखिलेश यादव ने चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों को बधाई देते हुए उन्हें ‘PDA के पांडव’ की संज्ञा दी. सपा की राजनीति में PDA का अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति से जोड़ा जाता है. पार्टी इन वर्गों के समर्थन को अपने राजनीतिक आधार का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है. ऐसे में विजयी प्रत्याशियों को PDA के पांडव बताकर अखिलेश यादव ने चुनावी सफलता को पार्टी की इसी राजनीतिक रणनीति से जोड़ने का संदेश दिया.

डिंपल ने क्या कहा?

वहीं सपा की इस जीत पर मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी के 5 जांबाज MLC उम्मीदवारों की इस ऐतिहासिक जीत ने परिवर्तन की नीव रख दी है. PDA की इस एकजुट ताकत ने आज उत्तर प्रदेश में तानाशाही और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बदलाव की वह मजबूत नींव रख दी है, जिसे हिलाना अब नामुमकिन है.

यादव ने कहा कि यह जीत साफ संदेश है कि शोषितों, वंचितों और युवाओं का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सपा के साथ है. इस शानदार कामयाबी ने आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में होने वाली प्रचंड और ऐतिहासिक विजय पर भी अग्रिम मुहर लगा दी है. अब उत्तर प्रदेश की जनता रुकने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का रास्ता भी साफ कर दिया है. PDA का जीत का ये बढ़ता कारवां उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर चुका है.

फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और अखिलेश यादव के प्रति बढ़ते विश्वास का परिणाम है. दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा खत्म हो गया है. लोगों के मन में बदलाव की भावना है. निश्चित तौर पर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा. अब यह भी निश्चित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की क्षमता केवल समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव में है.

आधार पर बेईमानी करके सीट हथिया ली- सांसद

अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अधिकारियों पर दबाव डालकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोगों को जो अधिकार दिए हैं, उन पर कुठाराघात किया गया है. उन्होंने दावा किया कि गोरखपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हार चुकी थी, लेकिन अधिकारियों पर दबाव बनाया गया और बड़े-बड़े अधिकारियों ने मिलकर भाजपा को जिताने का काम किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश की आम जनता के बीच यह संदेश गया है कि गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी, लेकिन गलत तथ्यों और दबाव के आधार पर बेईमानी करके सीट हथिया ली गई.

सांसद ने कहा कि यह परिवर्तन का आगाज है. प्रधानमंत्री के क्षेत्र और मुख्यमंत्री के साथ पूरी सरकार के राजधानी में मौजूद होने के बावजूद भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है. उन्होंने आगरा का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी भाजपा का सफाया हुआ है. यह स्पष्ट जनादेश है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का मोहभंग हो गया है. आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी भाजपा को करारी शिकस्त देगी. उत्तर प्रदेश में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी हारी है और यह संदेश पूरे प्रदेश के साथ देश में भी गया है.

विधान परिषद चुनाव में सपा की बढ़ी हुई सीटें पार्टी के लिए इसलिए भी अहम हैं, क्योंकि विधान परिषद में उसकी स्थिति और विपक्ष की भूमिका पर इसका प्रभाव पड़ सकता है. पार्टी को उम्मीद है कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मिले समर्थन से आगामी राजनीतिक गतिविधियों में उसे मजबूती मिलेगी. हालांकि, इन चुनावों के परिणामों को सीधे विधानसभा चुनावों का संकेत मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का मतदाता वर्ग सामान्य विधानसभा चुनावों से अलग होता है.

कुल मिलाकर, एमएलसी चुनाव में सपा ने पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के सामने चुनौती पेश की. चार सीटों पर जीत और एक सीट पर बढ़त ने पार्टी नेतृत्व का उत्साह बढ़ाया. अखिलेश यादव का ‘PDA के पांडव’ वाला बयान भी इस सफलता को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.