दिवाली 2026 तमिल सिनेमा के दर्शकों के लिए खास होने वाली है. इस त्योहार पर बॉक्स ऑफिस पर तीन बड़ी फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी. सूर्या की फिल्म 'सीन', नयनतारा की फिल्म 'मुकुथी अम्मन 2' और रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं.

ऐसे में इन फिल्मों के बीच ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन हासिल करने की होड़ भी शुरू हो गई है. हालांकि, तीन बड़ी फिल्मों के एक साथ रिलीज होने से सिनेमाघरों के मालिकों और एग्जिबिटर्स के सामने भी चुनौती होगी. उन्हें त्योहार के दौरान फिल्मों के लिए स्क्रीन बांटने और ज्यादा दर्शक जुटाने के बीच बैलेंस बनाना होगा.

रजनीकांत की 'जेलर 2' देगी टक्कर?

वहीं, सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' भी इस मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है. ये फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. ऐसे में 'जेलर 2' भी सूर्या की फिल्म 'सीन', नयनतारा की 'मुकुथी अम्मन 2' और रणबीर कपूर की 'रामायण: पार्ट वन' को कड़ी टक्कर दे सकती है.

सूर्या की 'सीन' के सामने होगी चुनौती

सूर्या की फिल्म 'सीन' को दिवाली पर दूसरी बड़ी फिल्मों से टक्कर मिलेगी. ऐसे में फिल्म को कम स्क्रीन मिल सकती हैं. इसका असर फिल्म की कमाई पर भी पड़ सकता है. हालांकि, फिल्म को दर्शकों से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, ये देखना अहम होगा.

वहीं, नयनतारा की फिल्म 'मुकुथी अम्मन 2' को लेकर भी दर्शकों में उत्साह है. फिल्म को रेड जायंट मूवीज रिलीज कर रही है. इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में इसे सिनेमाघरों में अच्छी संख्या में स्क्रीन मिल सकती हैं.

'रामायण: पार्ट वन' को प्रीमियम स्क्रीन

रणबीर कपूर की 'रामायण: पार्ट वन' को प्रीमियम फॉर्मेट वाली स्क्रीन मिल गई हैं. फिल्म के हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि, तमिल वर्जन की बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु में फिल्म को दर्शकों से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

'रामायण' में नजर आएंगे ये कलाकार

'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जबकि नमित मल्होत्रा इसके प्रोड्यूसर हैं. करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश के अलावा रवि दुबे, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, साई पल्लवी, सनी देओल, कुणाल कपूर और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. बताया जा रहा है कि 'रामायण' 100 से ज्यादा देशों में रिलीज होगी.