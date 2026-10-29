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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअब किस बात पर भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'Gen-Z अब उनके दोस्त नहीं'

अब किस बात पर भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'Gen-Z अब उनके दोस्त नहीं'

लेखिका शेफाली वैद्य के इंस्टाग्राम को लेकर किए गए एक पोस्ट पर सीजेपी नेता सौरव दास ने निशाना साधा है. इसके अलावा उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो पोस्ट को भी रीपोस्ट किया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 29 Oct 2026 10:49 AM (IST)
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लेखिका शेफाली वैद्य के इंस्टाग्राम को लेकर किए गए एक पोस्ट पर सीजेपी नेता सौरव दास ने निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, " डरो. बहुत ज्यादा डरो. आखिरकार सच सामने आ रहा है और युवा इस वेव (लहर) का नेतृत्व कर रहे हैं." इसके अलावा उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए मोदी सरकार को घेरा.

शेफाली वैद्य ने एक्स पर एक पोस्ट में इंस्टाग्राम रील्स को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार परसेप्शन की लड़ाई हार रही है. उन्होंने आगे कहा कि खासकर इंस्टाग्राम पर हर दिन सरकार के खिलाफ सैंकड़ों प्रोपेगेंडा रील्स बनाई जा रही हैं, जिन्हें जबरदस्ती हर किसी की टाइमलाइन पर दिखाया जा रहा है. 

इंस्टाग्राम पॉलिसी को लेकर उठाए सवाल
शेफाली वैद्य ने भारत में इंस्टाग्राम की पॉलिसी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि भले ही आप उन रील्स बनाने वालों को फॉलो न करते हों. इस प्लेटफॉर्म ने साफ तौर पर एक पक्ष चुन लिया है और अश्विनी वैष्णव का मंत्रालय या तो इस बारे में पूरी तरह अनजान है, या फिर वहां के अधिकारी (बाबू) किसी मिलीभगत का हिस्सा हैं. उन्होंने अपने इस पोस्ट में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भी टैग किया है.

सौरव दास ने ध्रुव राठी के एक वीडियो को रीपोस्ट करते हुए कहा कि तानाशाह बहुत ज्यादा डरा हुआ है. क्या जेन-जी अब उनके दोस्त नहीं रहे?

ध्रुव राठी ने क्या कहा
ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कहा कि लाखों की संख्या में इंस्टाग्राम से पोस्ट हटाई जा रही हैं, क्योंकि मोदी सरकार काफी डरी हुई है और वो लगातार इंस्टाग्राम को पोस्ट हटाने के ऑर्डर दे रही है. उन्होंने दावा किया कि गैर राजनीतिक पोस्ट भी हटाई जा रही है. उन्होंने ये भी दावा किया कि अंधाधुंध पोस्ट हटाने के चक्कर में सरकार को समर्थन करने वाली पोस्ट तक हटा दी जा रही हैं. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 29 Oct 2026 10:47 AM (IST)
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