Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्हाट्सऐप यूजरनेम विवाद पर सरकार नए नियमों पर विचार कर रही है।

ये नियम प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित बनाने और ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने हेतु हैं।

सरकार ने व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, सिग्नल को फीचर पर नोटिस भेजे थे।

व्हाट्सऐप ने सरकारी बातचीत पूरी होने तक यूजरनेम फीचर रोका है।

WhatsApp Username Controversy: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर को लेकर मचे बवाल के बाद सरकार नए नियमों पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल समेत सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए कॉमन नियम बनाने पर विचार शुरू कर दिया है. सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स के लिए सुरक्षित बनाने और उन्हें ऑनलाइन स्कैम से बचाने के उद्देश्य ये ये नियम लाए जा रहे हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सेफ बनाना चाहती है सरकार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार फेक अकाउंट, साइबर फ्रॉड, पहचान छिपाकर धोखाधड़ी और दूसरे ऑनलाइन फ्रॉड में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल रोकना चाहती है. इसलिए नए नियम लाए जा रहे हैं. अधिकारियों का मानना है कि इन नियमों से प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ेगी और इससे फ्रॉड के मामलों में कमी आने की उम्मीद है.

व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर से शुरू हुई बहस

बता दें कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की सेफ्टी को लेकर पूरी बहस व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर से शुरू हुई थी. कंपनी ने यूजरनेम रिजर्व करने की प्रोसेस शुरू की थी. इसके शुरू होते ही कई लोगों ने शिकायत की कि उनका नाम किसी और ने रिजर्व कर लिया है. साथ ही सरकार भी इस मामले में कूद पड़ी. सरकार ने इस फीचर से ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ने का अंदेशा जताते हुए व्हाट्सऐप को नोटिस जारी कर दिया. सरकार ने इस फीचर जानकारी मांगी और फीचर के रोल आउट पर भी रोक लगाने का आदेश दिया था. व्हाट्सऐप के बाद टेलीग्राम और सिग्नल को भी नोटिस भेजा गया था. इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर यूजरनेम फीचर काफी पहले से ही मौजूद था.

कंपनियों ने सरकार को सौंपे अपने जवाब

व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल ने सरकार को नोटिस के जवाब सौंप दिए हैं और इन्हें रिव्यू किया जा रहा है. इसी बीच यह जानकारी आई है कि सरकार के स्तर पर मैसेजिंग ऐप्स को लेकर नए नियम बनाने पर विचार-विमर्श हो रहा है.

बातचीत पूरी होने तक नहीं लॉन्च होगा व्हाट्सऐप यूजरनेम फीचर

रिपोर्ट्स के अनुसार, व्हाट्सऐप ने यूजरनेम फीचर की लॉन्चिंग पर तब तक रोक लगाए रखने का फैसला किया है, जब तक सरकार के साथ उसकी बातचीत पूरी नहीं हो जाती. कंपनी ने अपने जवाब में यूजरनेम फीचर को लाने के पीछे की मंशा स्पष्ट कर दी है. साथ ही सरकार से कहा है कि जब तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत पूरी नहीं हो जाती, इस फीचर को होल्ड पर रखा जाएगा.

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