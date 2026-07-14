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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp Username विवाद के बीच सरकार की नई पहल, मैसेजिंग ऐप्स को सेफ बनाने के लिए कर सकती है यह काम

WhatsApp Username विवाद के बीच सरकार की नई पहल, मैसेजिंग ऐप्स को सेफ बनाने के लिए कर सकती है यह काम

WhatsApp Username Controversy: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के यूजरनेम फीचर को लेकर हुए विवाद के बाद अब सरकार नए नियम लाने वाली है. इनके जरिए मैसेजिंग ऐप्स को सेफ बनाने पर जोर दिया जाएगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 14 Jul 2026 11:50 AM (IST)
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  • व्हाट्सऐप यूजरनेम विवाद पर सरकार नए नियमों पर विचार कर रही है।
  • ये नियम प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित बनाने और ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने हेतु हैं।
  • सरकार ने व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, सिग्नल को फीचर पर नोटिस भेजे थे।
  • व्हाट्सऐप ने सरकारी बातचीत पूरी होने तक यूजरनेम फीचर रोका है।

WhatsApp Username Controversy: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर को लेकर मचे बवाल के बाद सरकार नए नियमों पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल समेत सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए कॉमन नियम बनाने पर विचार शुरू कर दिया है. सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स के लिए सुरक्षित बनाने और उन्हें ऑनलाइन स्कैम से बचाने के उद्देश्य ये ये नियम लाए जा रहे हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सेफ बनाना चाहती है सरकार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार फेक अकाउंट, साइबर फ्रॉड, पहचान छिपाकर धोखाधड़ी और दूसरे ऑनलाइन फ्रॉड में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल रोकना चाहती है. इसलिए नए नियम लाए जा रहे हैं. अधिकारियों का मानना है कि इन नियमों से प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ेगी और इससे फ्रॉड के मामलों में कमी आने की उम्मीद है. 

व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर से शुरू हुई बहस

बता दें कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की सेफ्टी को लेकर पूरी बहस व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर से शुरू हुई थी. कंपनी ने यूजरनेम रिजर्व करने की प्रोसेस शुरू की थी. इसके शुरू होते ही कई लोगों ने शिकायत की कि उनका नाम किसी और ने रिजर्व कर लिया है. साथ ही सरकार भी इस मामले में कूद पड़ी. सरकार ने इस फीचर से ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ने का अंदेशा जताते हुए व्हाट्सऐप को नोटिस जारी कर दिया. सरकार ने इस फीचर जानकारी मांगी और फीचर के रोल आउट पर भी रोक लगाने का आदेश दिया था. व्हाट्सऐप के बाद टेलीग्राम और सिग्नल को भी नोटिस भेजा गया था. इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर यूजरनेम फीचर काफी पहले से ही मौजूद था.

कंपनियों ने सरकार को सौंपे अपने जवाब

व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल ने सरकार को नोटिस के जवाब सौंप दिए हैं और इन्हें रिव्यू किया जा रहा है. इसी बीच यह जानकारी आई है कि सरकार के स्तर पर मैसेजिंग ऐप्स को लेकर नए नियम बनाने पर विचार-विमर्श हो रहा है. 

बातचीत पूरी होने तक नहीं लॉन्च होगा व्हाट्सऐप यूजरनेम फीचर

रिपोर्ट्स के अनुसार, व्हाट्सऐप ने यूजरनेम फीचर की लॉन्चिंग पर तब तक रोक लगाए रखने का फैसला किया है, जब तक सरकार के साथ उसकी बातचीत पूरी नहीं हो जाती. कंपनी ने अपने जवाब में यूजरनेम फीचर को लाने के पीछे की मंशा स्पष्ट कर दी है. साथ ही सरकार से कहा है कि जब तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत पूरी नहीं हो जाती, इस फीचर को होल्ड पर रखा जाएगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 14 Jul 2026 11:49 AM (IST)
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