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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनGrooming Tips : बिना ज्यादा पैसे खर्च किए कैसे दिखें एकदम क्लासी और अट्रैक्टिव? ग्रूमिंग के 5 अचूक टिप्स

Grooming Tips : बिना ज्यादा पैसे खर्च किए कैसे दिखें एकदम क्लासी और अट्रैक्टिव? ग्रूमिंग के 5 अचूक टिप्स

Grooming Tips : ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसका लुक क्लासी और अट्रैक्टिव दिखे, हालांकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसा लुक पाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Jul 2026 10:59 AM (IST)
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Grooming Tips : आजकल सोशल मीडिया पर फैशन से जुड़े कई नए और अलग स्टाइल देखने को मिलते हैं. कोई अपने यूनिक लुक से लोगों का ध्यान खींचता है, तो कोई अपने शानदार ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरों के लिए मोटिवेशन बन जाता है. ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसका लुक क्लासी और अट्रैक्टिव दिखे, हालांकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसा लुक पाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं. लेकिन अगर आपका बजट सीमित है, तब भी कुछ आसान आदतों और स्मार्ट स्टाइलिंग ट्रिक्स की मदद से आप बिना ज्यादा खर्च किए एक क्लासी, महंगा और कॉन्फिडेंट लुक पा सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि बिना ज्यादा पैसे खर्च किए एकदम क्लासी और अट्रैक्टिव कैसे दिखें और ग्रूमिंग के 5 अचूक टिप्स कौन से हैं. 

बिना ज्यादा पैसे खर्च किए एकदम क्लासी और अट्रैक्टिव कैसे दिखें?

क्लासी और अट्रैक्टिव दिखने के लिए महंगे कपड़े या बड़े-बड़े ब्रांड पहनना जरूरी नहीं है. इसके लिए आप अपने कपड़ों की फिटिंग, फैब्रिक और रंगों का सही चुनाव करें. इसके साथ ही साफ-सुथरी ग्रूमिंग, प्रेस किए हुए कपड़े, साफ जूते और सही एक्सेसरीज आपके पूरे लुक को बेहतर बनाते हैं. अगर आप सिंपल लेकिन अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनें, उनकी सही देखभाल करें और उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करें, तो कम बजट में भी आपका लुक क्लासी, अट्रैक्टिव और महंगा दिखाई दे सकता है. 

ग्रूमिंग के 5 अचूक टिप्स कौन से हैं?

1. ग्रूमिंग पर ध्यान दें - महंगे कपड़ों से पहले जरूरी है कि आपका ओवरऑल लुक साफ-सुथरा दिखाई दे. चमकदार स्किन, साफ और शेप नेल्स, सॉफ्ट बाल और अच्छी तरह से रखा गया हेयरकट आपकी पूरी पर्सनैलिटी को निखार देता है. कई बार नॉर्मल टी-शर्ट भी अच्छी ग्रूमिंग की वजह से शानदार लगने लगती है. इसके लिए महंगे फेशियल या पार्लर ट्रीटमेंट करवाना जरूरी नहीं है. रोजाना स्किन की सफाई करें, पर्याप्त पानी पिएं, हेल्दी डाइट लें, नियमित रूप से स्किन को हाइड्रेट रखें और रात में सोने से पहले मेकअप जरूर हटाएं. ये छोटी-छोटी आदतें आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो बनाए रखने में मदद करती हैं. 

2. कपड़ों की फिटिंग और फैब्रिक -  किसी भी आउटफिट को महंगा दिखाने में सबसे बड़ा रोल उसकी फिटिंग निभाती है. अगर कपड़े बहुत ढीले, बहुत टाइट या गलत लंबाई के हैं, तो वे महंगे होने के बाद भी सस्ते लग सकते हैं. वहीं सही फिटिंग वाले नॉर्मल कपड़े भी काफी स्टाइलिश दिखाई देते हैं.  फिटिंग के साथ-साथ फैब्रिक का चुनाव भी बेहद जरूरी है. कॉटन पॉपलिन, लिनन, सिल्क, सैटिन, वेलवेट, सूएड, स्ट्रक्चर्ड डेनिम, वूल और ट्वीड जैसे कपड़े नॉर्मल फैब्रिक की तुलना में ज्यादा प्रीमियम और एलिगेंट लुक देते हैं. 

यह भी पढ़ें - Chinese Women Fashion Trend: मर्दों के लिए बनाए गए कपड़े क्यों पहन रही चीन की औरतें, क्या है इसकी वजह? 

3. सही रंग और सिंपल डिजाइन - बहुत ज्यादा चमकीले या नीयॉन रंग कई बार लुक को कम अट्रैक्टिव बना देते हैं. इसकी जगह गहरे और रिच रंग ज्यादा क्लासी दिखाई देते है.  एमराल्ड ग्रीन, बरगंडी, नेवी ब्लू, प्लम, चॉकलेट ब्राउन, मस्टर्ड, डीप टील, टेराकोटा और डस्टी पिंक जैसे रंग आउटफिट को शानदार लुक देते हैं.  अगर आप न्यूट्रल रंगों जैसे काला, सफेद, ग्रे, नेवी ब्लू और टैन को अपनी वॉर्डरोब का हिस्सा बनाते हैं, तो उन्हें अलग-अलग कपड़ों और एक्सेसरीज के साथ आसानी से मैच किया जा सकता है. इसके अलावा ऐसे कपड़े चुनें जिनमें बड़े-बड़े लोगो, बहुत ज्यादा प्रिंट या भारी सजावट न हो. सिंपल, क्लासिक और टाइमलेस डिजाइन हमेशा ज्यादा महंगे और स्टाइलिश नजर आते हैं. 

4. स्ट्रक्चर्ड कपड़े और सही एक्सेसरीज - स्ट्रक्चर्ड कपड़े हमेशा ज्यादा एलिगेंट दिखाई देते हैं. जैसे ब्लेजर, टेलर्ड ट्राउजर, हाई-वेस्ट पैंट, स्ट्रक्चर्ड ड्रेस और अच्छी सिलाई वाले आउटफिट आपके लुक को ज्यादा डिफाइन बनाते हैं. अगर आप एक ही रंग का आउटफिट सिर से पैर तक पहनते हैं यानी मोनोक्रोम लुक अपनाते हैं, तो आपका स्टाइल और भी प्रीमियम नजर आता है. हालांकि एक ही रंग में अलग-अलग टेक्सचर वाले फैब्रिक का इस्तेमाल करने से लुक ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है. इसके साथ एक स्ट्रक्चर्ड बैग, बेल्ट, पॉइंटेड शूज, गोल्ड ज्वेलरी, सनग्लासेस या एक स्टेटमेंट एक्सेसरी नॉर्मल आउटफिट को भी खास बना सकती है. जरूरत से ज्यादा एक्सेसरीज पहनने के जगह कम लेकिन सही चीजें चुनना बेहतर होता है. 

5. जूते और सेंडल -  जूते और सेंडल भी आपकी पूरी पर्सनेलिटी का जरूरी हिस्सा होते हैं. साफ और अच्छी तरह से रखे गए जूते आपको ज्यादा स्टाइलिश दिखाते हैं, जबकि घिसे या गंदे जूते पूरे आउटफिट का असर कम कर सकते हैं. 

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Published at : 14 Jul 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Fashion Tips Style Tips Grooming Tips Classy Look
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