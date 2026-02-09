क्या ब्लूटूथ और वाई-फाई ऑन रखने से जल्दी डिस्चार्ज होती है फोन की बैटरी? जान लें सच

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कई लोगों को लगता है कि वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन रखने से फोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है. इसलिए हर बार यूज करने के बाद वो इन्हें ऑफ कर देते हैं. लेकिन क्या सच में ऐसा होता है कि इन्हें ऑन रखने से बैटरी पर ज्यादा असर पड़ता है? इसका सीधा जवाब है नहीं. दरअसल, ब्लूटूथ और वाईफाई लो-एनर्जी रेडियो होते हैं, जिनके ऑन या ऑफ रहने से बैटरी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता. आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं.

मॉडर्न स्मार्टफोन में दूर हो गई प्रॉब्लम

ब्लूटूथ और वाईफाई को बंद रखने की सलाह स्मार्टफोन के शुरुआती दिनों से दी जा रही है. हालांकि, अब टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के कारण मॉडर्न स्मार्टफोन में ये बैटरी पर ज्यादा असर नहीं डालते हैं. आजकल के स्मार्टफोन में ब्लूटूथ लो एनर्जी यूज होता है, जो एक्टिव रहने पर भी न के बराबर बैटरी की खपत करता है. ब्लूटूथ केवल 2.5 mW एनर्जी कंज्यूम करता है, जिस कारण केवल ब्लूटूथ से बैटरी डिस्चार्ज होने में लगभग 3 महीने लग सकते हैं. इसी तरह वाईफाई भी एनर्जी एफिशिएंट हो गई है और यह मोबाइल कनेक्शन के मुकाबले कम बैटरी की खपत करती है. ऐसे में अगर आप मोबाइल कनेक्शन की जगह वाईफाई यूज कर रहे हैं तो आपके फोन की बैटरी ज्यादा चलेगी.

सबसे ज्यादा बैटरी कैसे डिस्चार्ज होती है?

अगर आप फोन की बैटरी को लंबा चलाना चाहते हैं तो इसकी लोकेशन बेस्ड सर्विसेस बंद कर दें. इसके अलावा सुपर HDR, ऑलवेज-ऑन-डिस्प्ले को भी डिसेबल कर दें. इसी तरह ब्राइटनेस को कम करने, डार्क मोड यूज करने और स्क्रीन टाइमआउट को कम करने से बैटरी बचाने में मदद मिल सकती है. जब आप फोन यूज नहीं कर रहे होते हैं, तब भी इसके बैकग्राउंड में कई एक्टिविटीज चलती रहती हैं. इन्हें लिमिट कर भी आप फोन की बैटरी को लंबा चला सकते हैं.

