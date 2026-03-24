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Smartphone Battery Tips: अक्सर ऐसा होता है कि फोन की बैटरी सबसे गलत समय पर खत्म होने लगती है और पास में चार्जर भी नहीं होता. ऐसे में लोग तुरंत लैपटॉप का सहारा लेते हैं और USB के जरिए फोन चार्ज करने लगते हैं. आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन और लैपटॉप USB-C पोर्ट के साथ आते हैं जिससे यह तरीका और भी आसान लगने लगता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह तरीका पूरी तरह सुरक्षित है या इससे आपके फोन को नुकसान हो सकता है.

कैसे काम करता है लैपटॉप से चार्जिंग का सिस्टम

आज के समय में कई डिवाइस USB-C और USB Power Delivery (USB-PD) टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं. इसका मतलब है कि फोन और चार्जर आपस में कम्युनिकेशन करके तय करते हैं कि कितनी पावर लेनी है. जब आप फोन को लैपटॉप चार्जर से जोड़ते हैं तो डिवाइस खुद ही जरूरत के हिसाब से पावर लेता है. यानी अगर आपका चार्जर ज्यादा पावर वाला है तब भी फोन उतनी ही ऊर्जा लेगा जितनी उसे सुरक्षित रूप से चाहिए.

क्या लैपटॉप चार्जर से फोन चार्ज करना सुरक्षित है?

सही परिस्थितियों में यह तरीका बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है. इसके लिए जरूरी है कि आपका फोन और चार्जर दोनों USB-C Power Delivery को सपोर्ट करें. इससे चार्जिंग के दौरान पावर का सही संतुलन बना रहता है.

इसके अलावा, हमेशा अच्छी क्वालिटी या ओरिजिनल केबल का इस्तेमाल करना चाहिए. खराब या सस्ती केबल से चार्जिंग अस्थिर हो सकती है और डिवाइस को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है.

आज के स्मार्टफोन इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे ज्यादा वॉट वाले चार्जर से भी खुद को सुरक्षित रखते हैं. इसलिए 65W या 100W के लैपटॉप चार्जर से भी फोन को कोई सीधा खतरा नहीं होता.

क्या इससे फोन की स्पीड या परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है?

चार्जर का काम सिर्फ बैटरी को पावर देना होता है इसका फोन की स्पीड या परफॉर्मेंस से सीधा कोई संबंध नहीं होता. प्रोसेसर, RAM या ऐप्स की परफॉर्मेंस पर इसका असर नहीं पड़ता. हालांकि, अगर चार्जिंग के दौरान फोन थोड़ा गर्म हो जाता है तो हीट को कंट्रोल करने के लिए फोन अस्थायी रूप से अपनी परफॉर्मेंस कम कर सकता है. यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें घबराने वाली बात नहीं होती.

किन बातों का रखें ध्यान

अगर आप लैपटॉप से फोन चार्ज कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां जरूरी हैं. हमेशा भरोसेमंद केबल इस्तेमाल करें और यह सुनिश्चित करें कि चार्जर और फोन दोनों एक ही स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हों. लैपटॉप चार्जर से फोन चार्ज करना आज के समय में एक सुरक्षित और आसान विकल्प है खासकर तब जब आपके पास चार्जर उपलब्ध न हो. अगर आप सही केबल और सही डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो इससे न तो बैटरी को नुकसान होता है और न ही फोन की परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ता है.

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