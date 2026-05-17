Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom WhatsApp लाया नया फीचर: संदेश पढ़े जाने के बाद होंगे डिलीट।

iPhone बीटा यूजर्स को मिला 'After Reading' ऑप्शन।

नया टाइमर मैसेज पढ़ने के बाद शुरू होगा।

पुराने डिसअपीयरिंग फीचर के साथ भी काम करेगा।

भेजने और पढ़ने वाले के लिए अलग टाइमिंग संभव।

Whatsapp New Feature: WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया प्राइवेसी फीचर टेस्ट कर रहा है, जो मैसेज सुरक्षा को पहले से ज्यादा एडवांस बना सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ऐसा फीचर ला रही है जिसमें डिसअपीयरिंग मैसेज केवल तय समय के बाद नहीं बल्कि पढ़े जाने के बाद खुद-ब-खुद डिलीट हो जाएंगे. यह फीचर पहले Android बीटा वर्जन में देखा गया था और अब iPhone यूजर्स के लिए भी इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है.

iPhone बीटा यूजर्स को मिला नया After Reading ऑप्शन

रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर फिलहाल कुछ iPhone बीटा टेस्टर्स को मिल रहा है जो Apple के TestFlight प्रोग्राम के जरिए WhatsApp का बीटा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ सामान्य App Store यूजर्स को भी यह फीचर सीमित रूप से दिखाई दे सकता है. नई सेटिंग After Reading नाम से डिसअपीयरिंग मैसेज सेक्शन में दिखाई दे रही है. इसकी मदद से यूजर यह तय कर सकेंगे कि सामने वाला व्यक्ति मैसेज पढ़ने के कितनी देर बाद वह अपने-आप डिलीट हो जाए.

पढ़ने के बाद शुरू होगा टाइमर

अब तक WhatsApp में डिसअपीयरिंग मैसेज का टाइमर मैसेज भेजते ही शुरू हो जाता था. लेकिन नए फीचर में टाइमर तभी एक्टिव होगा जब रिसीवर मैसेज पढ़ लेगा. यूजर्स 5 मिनट, 1 घंटा या 12 घंटे का टाइमर चुन सकेंगे. अगर सामने वाला व्यक्ति 24 घंटे तक मैसेज नहीं खोलता है, तो WhatsApp उसे अपने-आप हटा देगा. यानी मैसेज बिना पढ़े भी ज्यादा समय तक चैट में नहीं रहेगा.

पुराने डिसअपीयरिंग फीचर के साथ भी करेगा काम

यह नया फीचर WhatsApp के मौजूदा disappearing messages सिस्टम के साथ ही काम करेगा. अभी प्लेटफॉर्म 24 घंटे, 7 दिन और 90 दिन वाले टाइमर विकल्प देता है. यूजर इन्हें किसी एक चैट पर या सभी नई चैट्स के लिए डिफॉल्ट रूप में लागू कर सकते हैं. हालांकि नया After Reading फीचर पूरी तरह ऑप्शनल बताया जा रहा है. यानी यह अपने-आप चालू नहीं होगा और यूजर को इसे मैन्युअली ऑन करना पड़ेगा. जिन चैट्स में यह फीचर एक्टिव नहीं होगा, वहां पुरानी सेटिंग्स पहले की तरह काम करती रहेंगी.

भेजने और पढ़ने वाले के लिए अलग-अलग टाइमिंग

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मैसेज भेजने वाले की कॉपी चुने गए टाइमर के हिसाब से हट सकती है जबकि रिसीवर की तरफ टाइमर मैसेज पढ़ने के बाद शुरू होगा. इससे दोनों यूजर्स के लिए मैसेज एक्सपायर होने का समय अलग हो सकता है. फिलहाल WhatsApp ने यह साफ नहीं किया है कि यह फीचर सभी यूजर्स के लिए कब तक जारी किया जाएगा. लेकिन आने वाले हफ्तों में इसे ज्यादा बीटा टेस्टर्स तक पहुंचाया जा सकता है.

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