Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एलन मस्क ने इंस्टाग्राम को लड़कियों का प्लेटफॉर्म कहा।

यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होकर बहस छेड़ गया।

उन्होंने पुरुषों द्वारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजने पर भी टिप्पणी की।

मस्क अक्सर अपने प्लेटफॉर्म X को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं।

Elon Musk on Instagram: Elon Musk एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने Instagram को लड़कियों का प्लेटफॉर्म कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है. मस्क का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच बहस शुरू हो गई.

वायरल पोस्ट पर किया कमेंट

पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वायरल थ्रेड चल रहा था जिसमें लोग मजाकिया अंदाज में बता रहे थे कि किसी व्यक्ति की सोशल मीडिया आदतें उसकी जिंदगी के अलग-अलग फेज को दिखाती हैं. इसमें लगातार स्टोरी डालना, आकर्षक तस्वीरें पोस्ट करना, खाने की फोटो शेयर करना और लाइफस्टाइल कंटेंट जैसी चीजों का जिक्र था. इसी चर्चा के बीच एलन मस्क ने छोटा सा कमेंट किया ‘Instagram is for girls’. यानी उनके मुताबिक इंस्टाग्राम मुख्य रूप से लड़कियों के इस्तेमाल का प्लेटफॉर्म है. उनका यह बयान कुछ ही देर में इंटरनेट पर वायरल हो गया.

दूसरे बयान ने बढ़ाया विवाद

मामला यहीं नहीं रुका. जब लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं तो मस्क ने एक और टिप्पणी कर दी. उन्होंने लिखा कि कई बार बड़े पुरुष उन्हें अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजते हैं और उन्हें लगता है जैसे वे ट्रांजिशन कर रहे हों. इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई. कई यूजर्स ने इसे महिलाओं और जेंडर पहचान को लेकर अपमानजनक सोच बताया. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मस्क अक्सर जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं ताकि इंटरनेट पर बहस छिड़े और उनका नाम चर्चा में बना रहे.

इंस्टाग्राम के कंटेंट को लेकर मस्क की सोच

एलन मस्क पहले भी कई बार ऐसे संकेत दे चुके हैं कि वे कुछ तरह के सोशल मीडिया कंटेंट को गंभीर नहीं मानते. खासतौर पर फैशन, लाइफस्टाइल, सेल्फी, गॉसिप या रोजमर्रा की तस्वीरों वाले कंटेंट को वे हल्का और गैर-जरूरी मानते हैं. यही कंटेंट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है.

मस्क लंबे समय से जेंडर ट्रांजिशन और आधुनिक सोशल ट्रेंड्स को लेकर भी आलोचनात्मक राय रखते आए हैं. इसलिए उनके इस बयान को सिर्फ मजाक नहीं बल्कि उनकी निजी सोच से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

X को बढ़ावा देने की कोशिश?

कई लोगों का मानना है कि मस्क के ऐसे बयान सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए नहीं होते बल्कि वे इसके जरिए अपने प्लेटफॉर्म X को भी प्रमोट करते हैं. इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया एल्गोरिद्म पर चर्चा करते हुए दावा किया कि केवल X ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खुलकर काम करता है जबकि बाकी कंपनियां बंद सिस्टम के जरिए यूजर्स को कंटेंट दिखाती हैं.

मेटा प्लेटफॉर्म्स पर पहले भी साध चुके हैं निशाना

Meta और उसके सीईओ Mark Zuckerberg के साथ एलन मस्क की तनातनी किसी से छिपी नहीं है. दोनों के बीच पहले भी कई बार सार्वजनिक बयानबाजी हो चुकी है. कुछ हफ्ते पहले मस्क ने WhatsApp को लेकर भी सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि व्हाट्सऐप पर भरोसा नहीं किया जा सकता और लोगों को ऑडियो-वीडियो कॉलिंग के लिए X का इस्तेमाल करना चाहिए. अब इंस्टाग्राम पर दिए गए उनके ताजा बयान ने सोशल मीडिया की दुनिया में एक नई बहस को जन्म दे दिया है.

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