हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसावधान! चुपचाप आपका डेटा चुरा रहे हैं ये ऐप्स, तुरंत डिलीट करना है जरूरी

सावधान! चुपचाप आपका डेटा चुरा रहे हैं ये ऐप्स, तुरंत डिलीट करना है जरूरी

Data Hungry Apps: हमारे मोबाइल ऐप्स से भरे रहते हैं. इनमें से कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं, जो जरूरत से ज्यादा डेटा कलेक्ट करते है. ये प्राइवेसी के लिहाज से सेफ नहीं है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Apr 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Data Hungry Apps: आजकल हर काम के लिए ऐप्स आ गए हैं. खाना मंगाने से लेकर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने तक सारे काम ऐप्स के जरिए हो जाते हैं. इस कारण हमारे फोन ऐप्स से भरे होते हैं. इनमें से कई ऐसे होते हैं, जिन्हें हम कई महीनों में एकाध बार ही यूज करते हैं. इनमें से कई ऐप्स ऐसे भी होते हैं, जो चुपचाप आपका डेटा चुराते रहते हैं. दरअसल, ये अपनी ऐप्स जरूरत से ज्यादा परमिशन ले लेते हैं और फिर लगातार यूजर्स के डेटा को एक्सेस करते रहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि Data Hungry Apps कौन-सी होती हैं, जिन्हें आपको रिमूव कर देना चाहिए?

ये हैं सबसे ज्यादा Data Hungry Apps

टॉर्च ऐप्स- इन-बिल्ट टॉर्च होने के बावजूद कई लोग टॉर्च के लिए एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं. अगर आपके फोन में भी ऐसी ऐप्स हैं तो उसे तुरंत डिलीट कर दें. दरअसल, ऐसी कई ऐप्स ऐसा डेटा कलेक्ट करते हुई पाई गई थीं, जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी. कई ऐप्स कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने की भी परमिशन मांग लेती है, जबकि इन्हें इस फंक्शन की कोई जरूरत नहीं होती.

हेल्थ ऐप्स- अगर आपके फोन में कोई एक्स्ट्रा हेल्थ ऐप है तो उसे डिलीट कर दें. स्लीप एनालिसिस और स्टेप काउंटिंग जैसी ऐप्स भले ही प्रैक्टिकल लगती हैं, लेकिन ये भी डेटा एक्सेस के लिए गैर-जरूरी परमिशन ले लेती हैं. इसके अलावा इन्हें लगातार लोकेशन ट्रैकिंग की भी जरूरत पड़ती है. ये ऐप्स यूजर्स का डेटा कलेक्ट कर इंश्योरेंस और फार्मा कंपनियों को बेचती हैं.

नेविगेशन ऐप्स- नेविगेशन के लिए फोन में गूगल मैप्स या ऐप्पल मैप्स प्रीलोड आते हैं. अगर आपके फोन में इन ऐप्स के अलावा भी नेविगेशन के लिए कोई ऐप है तो उसे रिमूव कर दें. दरअसल, सारी नेविगेशन ऐप्स आपकी लोकेशन हिस्ट्री को स्टोर करती हैं और आपका मूवमेंट प्रोफाइल भी तैयार कर लेती हैं, जो प्राइवेसी के लिहाज से सुरक्षित नहीं है.

शॉपिंग ऐप्स- अमेजन और SHEIN जैसी ऐप्स पर लगातार जरूरत से ज्यादा परमिशन लेने के आरोप लगते रहे हैं. गौर करने पर आपने पाया होगा कि आप जिस प्रोडक्ट्स को खरीदने की बात करते हैं, थोड़ी ही देर बाद स्क्रीन पर उससे जुड़ी एड आने लगती हैं. सारी कंपनियां माइक्रोफोन की एक्सेस न होने का दावा करती हैं, लेकिन लोकेशन डेटा, सर्च क्वेरीज और पर्चेज हिस्ट्री से ये कंपनियां आपकी पसंद का अंदाजा लगा लेती हैं.

ये भी पढ़ें-

ऐप्पल की 50वीं एनिवर्सरी का जश्न, iPhone 17 और MacBook Air पर मिल रही छप्परफाड़ छूट

Published at : 06 Apr 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Mobile Apps Data Safety TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सावधान! चुपचाप आपका डेटा चुरा रहे हैं ये ऐप्स, तुरंत डिलीट करना है जरूरी
सावधान! चुपचाप आपका डेटा चुरा रहे हैं ये ऐप्स, तुरंत डिलीट करना है जरूरी
टेक्नोलॉजी
सिम बदलते ही अकाउंट होगा लॉक! जानें Silent Authentication तकनीक, जिससे बैंक फ्रॉड पर लगेगी लगाम
सिम बदलते ही अकाउंट होगा लॉक! जानें Silent Authentication तकनीक, जिससे बैंक फ्रॉड पर लगेगी लगाम
टेक्नोलॉजी
Apple का पहला फोल्डेबल iPhone! डिजाइन से लेकर कीमत तक, लॉन्च से पहले जान लें सब कुछ
Apple का पहला फोल्डेबल iPhone! डिजाइन से लेकर कीमत तक, लॉन्च से पहले जान लें सब कुछ
टेक्नोलॉजी
Twitter का नाम बदलकर X क्यों रखा गया? जानिए Elon Musk के इस बड़े फैसले की पूरी कहानी
Twitter का नाम बदलकर X क्यों रखा गया? जानिए Elon Musk के इस बड़े फैसले की पूरी कहानी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भारत और रूस घुमाया फोन, अराघची की जयशंकर-लावरोव से क्या हुई बात, आ गया एक्शन का टाइम?
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भारत-रूस घुमाया फोन, अराघची की जयशंकर-लावरोव से हुई बात, आ गया एक्शन का टाइम?
महाराष्ट्र
Pune News: नामी संस्थान के ग्राउंड में छात्र विशाल वर्मा की मौत! सिर पर गिरा भारी-भरकम लोहे का बास्केटबॉल स्टैंड 
पुणे: नामी संस्थान के ग्राउंड में छात्र विशाल वर्मा की मौत! सिर पर गिरा भारी-भरकम बास्केटबॉल स्टैंड 
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा, बोलीं- ‘लगा कि लोग नफरत करते हैं’
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा
महाराष्ट्र
सुनेत्रा पवार के सामने उम्मीदवार उतारे जाने से उद्धव गुट नाराज, कांग्रेस को बताया 'मतलबी' और दे दी बड़ी सलाह
सुनेत्रा पवार के सामने उम्मीदवार उतारे जाने से उद्धव गुट नाराज, कांग्रेस को बताया 'मतलबी', दी यह सलाह
ट्रेंडिंग
Smart Pig: अपने मालिक से बटन दबाकर बात करता है 82 किलो का यह स्मार्ट पिग, वीडियो देख लोग हैरान
अपने मालिक से बटन दबाकर बात करता है 82 किलो का यह स्मार्ट पिग, वीडियो देख लोग हैरान
एग्रीकल्चर
जीरे जैसी दिखने वाली इस चीज की 12 महीने रहती है डिमांड, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
जीरे जैसी दिखने वाली इस चीज की 12 महीने रहती है डिमांड, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget