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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर कैसे क्रिएट करें ब्रॉडकास्ट लिस्ट और क्या है मंथली लिमिट? यहां देखें

WhatsApp पर कैसे क्रिएट करें ब्रॉडकास्ट लिस्ट और क्या है मंथली लिमिट? यहां देखें

WhatsApp Broadcast: अगर आप व्हाट्सऐप पर एक साथ कई लोगों को मैसेज भेजना चाहते हैं तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट का फीचर आपके काम आ सकता है. यह ग्रुप और चैनल से काफी अलग है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 May 2026 03:05 PM (IST)
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  • WhatsApp ब्रॉडकास्ट लिस्ट से 256 लोगों को एक साथ संदेश भेजें।
  • लिस्ट में शामिल होने के लिए नंबर सेव होना जरूरी है।
  • WhatsApp Business पर API से 24 घंटे में अनलिमिटेड मैसेज।
  • ब्रॉडकास्ट मैसेज की संख्या पर हर यूजर के लिए लिमिट।

WhatsApp Broadcast: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर कई काम के फीचर्स मिलते हैं. इनमें से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज का फीचर है. इसकी मदद से आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बाद आपको हर बार मैसेज भेजने के लिए कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह फीचर आपको एक साथ कई लोगों को मैसेज भेजने की सुविधा देता है. ध्यान रहे कि यह फीचर केवल मोबाइल पर अवेलेबल है. आज हम जानेंगे कि ब्राडकास्ट लिस्ट कैसे तैयार की जाती है और महीने में कितने ब्रॉडकास्ट भेजे जा सकते हैं. 

कैसे बनाएं ब्रॉडकास्ट लिस्ट?

ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने के लिए अपने प्रोफाइल आइकन पर टैप करें और यहां से Broadcast Messages पर टैप करें. यहां आपको लिस्ट बनाने का ऑप्शन दिख जाएगा. यूजर अपनी मर्जी से कितनी भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार कर सकता है, लेकिन हर लिस्ट में केवल 256 कॉन्टैक्ट ही एड किए जा सकते हैं. साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप जिन कॉन्टैक्ट को इस लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, उनकी एड्रेस बुक में आपका नंबर सेव होना चाहिए. नंबर सेव न होने पर उनके पास आपके मैसेज नहीं जाएंगे. ब्रॉडकास्ट लिस्ट के कॉन्टैक्ट के पास भेजे आपके मैसेज इंडिविजुअल मैसेज की तरह जाएंगे और अगर कोई उन पर रिप्लाई करता है तो भी आपको इंडिविजुअल मैसेज मिलेगा. लिस्ट के बाकी कॉन्टैक्ट को इसका पता नहीं चलेगा.

WhatsApp Business के लिए अलग नियम

WhatsApp Business पर ब्रॉडकास्ट को लेकर कुछ नियम अलग है. इस पर भी 256 कॉन्टैक्ट के साथ लिस्ट बनाई जा सकती है. API लेने पर यूजर के पास अलग-अलग प्लान चुनने का ऑप्शन है, जिसमें वो 24 घंटे के भीतर अनलिमिटेड मैसेज भेज सकते हैं. 

क्या ब्रॉडकास्ट मैसेज पर कोई लिमिट है?

व्हाट्सऐप का कहना है कि ब्रॉडकास्ट के जरिए लोगों को जरूरी संदेश पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन ये परेशानी का भी कारण बन सकते हैं. इसलिए कंपनी ने ब्रॉडकास्ट की संख्या को लिमिटेड ही रखा है. अपने अकाउंट पर इसकी लिमिट देखने के लिए सेटिंग में जाकर ब्रॉडकास्ट पर टैप करें. यहां लिमिट नजर आ जाएगी. व्हाट्सऐप का कहना है कि जब कोई यूजर लिमिट के पास पहुंचने वाला होता है तो उसे नोटिफिकेशन भेजकर इसकी जानकारी दे दी जाती है. कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यूजर महीने में 250 ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं. वहीं अगर व्हाट्सऐप के हेल्प सेंटर को देखें तो इस पर लिखा है कि कुछ देशों में लिमिट को रोलआउट करना शुरू किया गया है. मंथली ब्रॉडकास्ट लिमिट का फीचर धीरे-धीरे रोल आउट किया जा रहा है. यह अभी हर जगह अवेलेबल नहीं हुआ है.

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Published at : 20 May 2026 03:04 PM (IST)
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