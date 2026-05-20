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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीजेब में फट सकता है आपका Smartphone! गर्मी में Phone Cover में रखी ये 5 चीजें बना सकती हैं चलता-फिरता बम

जेब में फट सकता है आपका Smartphone! गर्मी में Phone Cover में रखी ये 5 चीजें बना सकती हैं चलता-फिरता बम

Tech Tips: बहुत से लोग फोन कवर के पीछे पैसे या बिल दबाकर रखते हैं. लेकिन कागज गर्मी को रोकता है और फोन से निकलने वाली हीट बाहर नहीं निकल पाती.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 20 May 2026 03:37 PM (IST)
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  • मोटे, सस्ते कवर फोन की गर्मी नहीं निकलने देते, नुकसान पहुंचाते।

Tech Tips: गर्मी का मौसम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. तेज धूप और बढ़ते तापमान के बीच अगर आप अपने फोन कवर में कुछ गलत चीजें रख रहे हैं तो आपका स्मार्टफोन ओवरहीट होकर खराब भी हो सकता है. कई मामलों में बैटरी फूलने, फोन गर्म होकर बंद होने और यहां तक कि ब्लास्ट होने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं.

अक्सर लोग सुविधा के लिए फोन कवर के अंदर नोट, कार्ड या दूसरी छोटी चीजें रख लेते हैं लेकिन यही आदत गर्मियों में बड़ा खतरा बन सकती है. आइए जानते हैं वे 5 चीजें जिन्हें भूलकर भी फोन कवर में नहीं रखना चाहिए.

नकद पैसे और कागज

बहुत से लोग फोन कवर के पीछे पैसे या बिल दबाकर रखते हैं. लेकिन कागज गर्मी को रोकता है और फोन से निकलने वाली हीट बाहर नहीं निकल पाती. इससे डिवाइस तेजी से गर्म होने लगता है. लगातार ओवरहीटिंग बैटरी पर दबाव डालती है जिससे फोन की लाइफ कम हो सकती है.

एटीएम और क्रेडिट कार्ड

फोन कवर में कार्ड रखना आजकल आम बात हो गई है. लेकिन स्मार्टफोन लगातार गर्म होता रहता है और ज्यादा तापमान कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप या चिप को नुकसान पहुंचा सकता है. कई बार इससे कार्ड काम करना बंद कर देते हैं. साथ ही मोटा कवर फोन की कूलिंग को भी प्रभावित करता है.

धातु की चीजें या चाबी

कुछ लोग फोन कवर में छोटी चाबी, सिम पिन या धातु की पतली चीजें रख लेते हैं. यह बेहद खतरनाक हो सकता है. धातु गर्मी को तेजी से बढ़ाती है और अगर वह चार्जिंग पोर्ट या बैटरी एरिया के संपर्क में आ जाए तो शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बढ़ सकता है.

पुरानी रसीदें और प्लास्टिक पेपर

रसीदें या प्लास्टिक कार्ड जैसी चीजें फोन के पीछे एयरफ्लो रोक देती हैं. गर्मी के मौसम में फोन को पहले ही ज्यादा कूलिंग की जरूरत होती है. ऐसे में बंद जगह में हीट फंसने लगती है और फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है. लगातार ऐसा होने पर बैटरी फूल सकती है.

मोटा और सस्ता Phone Cover

सिर्फ कवर के अंदर रखी चीजें ही नहीं बल्कि खराब क्वालिटी का कवर भी खतरा बढ़ा सकता है. मोटे और सस्ते प्लास्टिक कवर गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते. खासकर गेमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या फास्ट चार्जिंग के दौरान फोन तेजी से गर्म होता है. ऐसे में हीट फंसने से फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

गर्मी में Smartphone को सुरक्षित रखने के आसान तरीके

गर्मी के मौसम में फोन को सीधे धूप में रखने से बचें. चार्जिंग के दौरान गेमिंग या भारी ऐप्स का इस्तेमाल न करें. अगर फोन जरूरत से ज्यादा गर्म लगे तो तुरंत कवर हटाकर उसे कुछ देर ठंडा होने दें. साथ ही हमेशा अच्छी क्वालिटी का पतला और हीट-रेसिस्टेंट कवर इस्तेमाल करें. थोड़ी सी लापरवाही आपका महंगा स्मार्टफोन खराब कर सकती है. इसलिए आज ही अपने फोन कवर की जांच करें और इन चीजों को तुरंत बाहर निकाल दें.

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Published at : 20 May 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
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